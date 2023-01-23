هبة عبوك توجه رسالة غامضة بعد ظهورها تحتضن عارضاً وسيماً! (شاهد)

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وطن– تجاهلت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك، أنباء انفصالها عن زوجها لاعب المنتخب المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي.

24 ساعة جديدة

ونشرت هبة عبوك عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، حكمةً تدعو للتفاؤل وتعبّر عن سعادتها ورضاها.

وتقول الرسالة التي نشرتها هبة: “استيقظ هذا الصباح، ابتسم. أربع وعشرون ساعة جديدة أمامي. أتعهد بأن أعيش بشكل كامل في كل لحظة وأن أنظر إلى جميع الكائنات بعين العطف والشفقة”.

عرض جيفنشي

هذا وقد تألّقت هبة عبوك في عرض أزياء لـ جيفنشي، مرتديةً بدلة رسمية باللون الأسود مع توب شفاف تحت الجاكيت.

وظهرت هبة عبوك في الصور وهي تحتضن زملاءها الشباب من عارضي الأزياء، مشيدة بعملهم ونجاح عرضهم في أسبوع الموضة بباريس.

كما نشرت هبة صورتها مع ماثيو ويليامز المدير الإبداعي لجيفنشي، مُباركةً له نجاح العرض.

ملاكمة مع أشرف

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وقبل أيام، نشرت هبة عبوك مقطعاً مصوّراً لها ولزوجها أشرف حكيمي، وهما يتدربان على فنون الملاكمة.

وظهر الزوجان خلال الفيديو في حلة انسجام تام، الأمر الذي ينفي تماماً صحة ما أشيع عن حياتهما الخاصة وعلاقتهما ببعضهما مؤخراً.

وكانت هبة عبوك قد نفت قبل أيام لوكالة “أوروبا برس”، أنها تمرّ بأزمة زوجية، وأكدت أن كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.

حب كما اليوم الأول

وقالت هبة عبوك: “كل شيء على ما يرام. لا يوجد شيء. كل ما قيل باطل”.

وأشارت هبة بابتسامة، إلى أنهما “بالطبع ما زالا معًا وفي حالة حب كما في اليوم الأول”.

وتزوجت هبة عبوك من المغربي أشرف حكيمي، رغم أنها تكبره بـ 12 عاماً، أوائل 2020، دون أي ضجة إعلامية، وأنجبت منه اثنين من الأبناء، وهما: أمين (عامان)، ونعيم (10 أشهر).

وكانت أنباء قد أشيعت مؤخراً عن علاقة النجم المغربي أشرف حكيمي، بزوجته الممثلة التونسية هبة عبوك، حول وجود توتر بينهما قد يؤدي إلى الانفصال.

خيانة حكيمي

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ العارضة البلجيكية روز بيرترام، صديقة كيليان مبابي، لها دور في ذلك. ويتعلق الأمر بمغامرة عاطفية خارج نطاق الزواج.

الشائعة أنّ مانون بنسود، الصديقة المقربة جدًا لروز بيرترام، تجمعها علاقة غرامية بأشرف حكيمي. بحسب صحيفة “legossip” الفرنسية.