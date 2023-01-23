موقع إسباني يتحدث عن الوضع الصعب لـ محمد السادس رغم ثرائه الفاحش!

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وطن– نشر موقع “mui” الإسباني تقريراً مقتضباً، أشار فيه إلى الحالة الصحية للملك المغربي محمد السادس، لافتاً إلى أنه على الرغم من غناه الفاحش، فإنه محروم من تناول ما يشتهي من الطعام.

وقال موقع mui، إنه بعد التأهل التاريخي لمنتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم الأخيرة في قطر، فإن هناك كثيراً من الحديث عن ملك المغرب محمد السادس الذي يعدّ من أغنى رجال العالم، حيث يتجلى ذلك في الفخامة التي تحيط به، إلا أنه على الرغم من كل أمواله، فهو يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي.

محمد السادس تصدّر قائمة الأكثر بحثاً على الإنترنت

ووفقاً للموقع، فإن ملك المغرب، محمد السادس، بعد وفاة والده الحسن الثاني، يعدّ من أقوى القادة في العالم منذ توليه العرش عام 1999؛ حيث إن اسمه من أبرز الكلمات بحثاً عبر محركات البحث على الإنترنت، منذ أن تأهلت بلاده تاريخياً لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر بعد فوزها على البرتغال 1-0 في ربع النهائي، على الرغم من خسارتها في وقت لاحق أمام وصيفة فرنسا.

ثروة تتجاوز 5 مليارات يورو

وبحسب ما أورده الموقع، فإن ثروة محمد السادس تقدر بنحو 5000 مليون يورو، وقد احتل المرتبة الـ18 في قائمة فوربس قبل بضع سنوات، مما يعني أنه أحد أغنى الرجال في العالم.

معاناة محمد السادس مع مرض الساركويد

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل أمواله، فإنه يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي؛ حيث إنه وبحسب المعلومات، فالملك يعاني من مرض الساركويد، وهو نمو مجموعات صغيرة من الخلايا الالتهابية في أجزاء مختلفة من الجسم.

وقال إنه من المعروف أن هذه الأورام تميل إلى الحدوث بشكل متكرر في الرئتين والعقد الليمفاوية والعينين والجلد، وهو ما أجبر الملك محمد السادس على تغيير النظام الغذائي؛ حيث لا ينبغي عليه أن يتعامل مع السمنة بسبب المشاكل الصحية التي قد تنطوي عليها.

نظام غذائي غني بالكالسيوم

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ووفقًا لخبراء من مركز بوسطن الطبي، وهو مركز طبي أكاديمي غير هادف للربح يقع في بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، يجب على ملك المغرب اتباع نظام غذائي محدود في الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل: منتجات الألبان والبرتقال والقرنبيط والسلمون المعلب والسلمون والكرنب الأخضر) والفيتامينات التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د.

وأشار الموقع إلى أن الملك المغربي عليه تجنّب التعرض المفرط للشمس، لافتاً إلى أن كل هذا الكوكتيل جعل ملك المغرب يفقد وزنه. ومع ذلك، فإن نظامه الغذائي المحدد والصحي يعني أن كثيراً من كتلة جسمه يتم الحفاظ عليها على النحو الأمثل.

وأوضح أنه للقيام بذلك، فقد تضمّن نظامه الغذائي تناول البروتينات من أصل نباتي والخضراوات والفواكه منخفضة السكر.

تعرض لأزمة صحية خلال مشاركته في خطوبة ملكية

ونقل الموقع عن بعض المصادر، أن العائلة المالكة حاولت إخفاء مرض ملك المغرب، فقد تعرض للأزمات الصحية في عدة مناسبات، مشيراً إلى أنه وفي طريقه إلى خطوبة ملكية، شعر بالتعب والانتفاخ وعدم النوم بشكل جيد، وغالبًا ما يعاني من آلام في الصدر، لافتاً إلى أن طبيبه الخاص، عبد العزيز المعوني، أوصاه بأخذ فترات راحة معينة وأخذ قسط كاف من النوم.