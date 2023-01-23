الثلاثاء, يناير 24, 2023
الرئيسيةتقاريرموقع إسباني يتحدث عن الوضع الصعب لـ محمد السادس رغم ثرائه الفاحش!
تقارير

موقع إسباني يتحدث عن الوضع الصعب لـ محمد السادس رغم ثرائه الفاحش!

محمد السادس يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي ويمنعه من التعرض لأشعة الشمس

كتب سالم حنفي
مرض الملك المغربي محمد السادس watanserb.com
الملك المغربي محمد السادس
- Advertisement -

وطن– نشر موقع “mui” الإسباني تقريراً مقتضباً، أشار فيه إلى الحالة الصحية للملك المغربي محمد السادس، لافتاً إلى أنه على الرغم من غناه الفاحش، فإنه محروم من تناول ما يشتهي من الطعام.

وقال موقع mui، إنه بعد التأهل التاريخي لمنتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم الأخيرة في قطر، فإن هناك كثيراً من الحديث عن ملك المغرب محمد السادس الذي يعدّ من أغنى رجال العالم، حيث يتجلى ذلك في الفخامة التي تحيط به، إلا أنه على الرغم من كل أمواله، فهو يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي.

محمد السادس تصدّر قائمة الأكثر بحثاً على الإنترنت

ووفقاً للموقع، فإن ملك المغرب، محمد السادس، بعد وفاة والده الحسن الثاني، يعدّ من أقوى القادة في العالم منذ توليه العرش عام 1999؛ حيث إن اسمه من أبرز الكلمات بحثاً عبر محركات البحث على الإنترنت، منذ أن تأهلت بلاده تاريخياً لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر بعد فوزها على البرتغال 1-0 في ربع النهائي، على الرغم من خسارتها في وقت لاحق أمام وصيفة فرنسا.

مرض محمد السادس
محمد السادس تصدر قائمة الاكثر بحثا على الإنترنت بعد إنجاز المنتخب المغربي في كأس العالم

ثروة تتجاوز 5 مليارات يورو

وبحسب ما أورده الموقع، فإن ثروة محمد السادس تقدر بنحو 5000 مليون يورو، وقد احتل المرتبة الـ18 في قائمة فوربس قبل بضع سنوات، مما يعني أنه أحد أغنى الرجال في العالم.

معاناة محمد السادس مع مرض الساركويد

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل أمواله، فإنه يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي؛ حيث إنه وبحسب المعلومات، فالملك يعاني من مرض الساركويد، وهو نمو مجموعات صغيرة من الخلايا الالتهابية في أجزاء مختلفة من الجسم.

وقال إنه من المعروف أن هذه الأورام تميل إلى الحدوث بشكل متكرر في الرئتين والعقد الليمفاوية والعينين والجلد، وهو ما أجبر الملك محمد السادس على تغيير النظام الغذائي؛ حيث لا ينبغي عليه أن يتعامل مع السمنة بسبب المشاكل الصحية التي قد تنطوي عليها.

نظام غذائي غني بالكالسيوم

- Advertisement -

ووفقًا لخبراء من مركز بوسطن الطبي، وهو مركز طبي أكاديمي غير هادف للربح يقع في بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، يجب على ملك المغرب اتباع نظام غذائي محدود في الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل: منتجات الألبان والبرتقال والقرنبيط والسلمون المعلب والسلمون والكرنب الأخضر) والفيتامينات التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د.

مرض محمد السادس
اجبر الملك محمد السادس على تغيير النظام الغذائي والتخفيف من السمنة

وأشار الموقع إلى أن الملك المغربي عليه تجنّب التعرض المفرط للشمس، لافتاً إلى أن كل هذا الكوكتيل جعل ملك المغرب يفقد وزنه. ومع ذلك، فإن نظامه الغذائي المحدد والصحي يعني أن كثيراً من كتلة جسمه يتم الحفاظ عليها على النحو الأمثل.

وأوضح أنه للقيام بذلك، فقد تضمّن نظامه الغذائي تناول البروتينات من أصل نباتي والخضراوات والفواكه منخفضة السكر.

تعرض لأزمة صحية خلال مشاركته في خطوبة ملكية

ونقل الموقع عن بعض المصادر، أن العائلة المالكة حاولت إخفاء مرض ملك المغرب، فقد تعرض للأزمات الصحية في عدة مناسبات، مشيراً إلى أنه وفي طريقه إلى خطوبة ملكية، شعر بالتعب والانتفاخ وعدم النوم بشكل جيد، وغالبًا ما يعاني من آلام في الصدر، لافتاً إلى أن طبيبه الخاص، عبد العزيز المعوني، أوصاه بأخذ فترات راحة معينة وأخذ قسط كاف من النوم.

المصدرmui الإسباني - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

للمرة الثانية على التوالي.. منع أمير مغربي من دخول تونس و الخارجية تنفي أي دخل لها .. مالقصة؟

حياتنا

ثري مغربي يستخدم قريباته وزوجته السابقة لصناعة أفلام إباحية للبيع!

تقارير

موقع “أفريك”: البوليساريو تضع رأس محمد السادس شخصياً هدفاً جديداً لها وهذا ما تخطط له!

تقارير

يوم جندت بريطانيا حاكم مراكش التهامي الكلاوي لمقاومة الألمان والدفع عبر يهودي في جبل طارق!

الهدهد

تفاصيل محاكمة صحفيين فرنسيين ألفا كتاب “الملك المفترس” بتهمة ابتزاز محمد السادس!

الهدهد

معلومات لا تصدق عن سجن قارا المغربي الفتاك.. الداخل مفقود والخارج مولود

رياضة

قرار صارم من الكاف بعد انسحاب المغرب من أمم أفريقيا للمحليين 2023

الهدهد

اغتصاب أطفال مغاربة يذهب بمسؤول إسباني بارز للمعتقل وفضيحة مدوية

الهدهد

الوثائق البريطانية: “نادٍ للحكام الشبان” بقيادة حمد بن عيسى.. ما علاقة محمد السادس وعبدالله الثاني؟

الهدهد

محاكمة صحفيين فرنسيين ابتزا محمد السادس بوقف نشر فضائحه مقابل 3 ملايين يورو!

تقارير

أخت محمد السادس الإسرائيلية تعود للظهور.. تعويض ضخم والملك يرفض فحص الـDNA

الهدهد

ستوديو لتصوير مقاطع إباحية في المغرب وهذا مصير صاحبه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ترتيب الدوري القطري 2023 بعد خسارة العربي أمام السد بالثنائية

نيويورك تايمز: البيض أصبح من الرفاهية للمصريين والموائد شبه خالية من اللحوم!

شقيقة نيمار تسرق الأضواء منه بصورة صدرها العاري وتثير جنون متابعيها (شاهد)

تناول حصتين من هذه الفاكهة يوميًا يزيد 5 سنوات من متوسط ​​العمر المتوقع

جيسون جرينبلات يتحدث عن صلاته العلنية في شوارع الرياض.. ماذا قال؟

“ميجا هاتريك” تاريخي بتوقيع مبابي في كأس فرنسا 2023 (شاهد)

هبة عبوك توجه رسالة غامضة بعد ظهورها تحتضن عارضاً وسيماً! (شاهد)

انهيار الجنيه السوداني الثلاثاء 24 يناير والدولار يسجل رقماً غير مسبوق في البنوك

سقوط سيدة الحشيش المصرية في الكويت وهذا ما ضُبط بحوزتها

كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة لمقتل فتاة سورية طعنا (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC