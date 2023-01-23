من بينها قطعة تاريخية..تعرف على أغلى 7 مجوهرات تمتلكها ميغان ماركل

- Advertisement -

وطن– في كل مرة تظهر فيها في الأماكن العامة، دائماً ما تلفت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، كل الأنظار بالإطلالات التي تعتمدها في كل المناسبات. وكثيراً ما تُحدث الضجة بمجوهراتها التي تختارها بعناية.

مجوهرات ميغان ماركل

من العلامات التجارية التي ترتديها إلى الإكسسوارات المختارة بعناية في كل مناسبة، تعرف ماركل كيفية ارتداء الملابس وتنسيق إطلالاتها واختيار قطع المجوهرات المناسبة لإضفاء لمسة ملكية راقية على مظهرها.

يحتوي صندوق مجوهراتها الكبير على قطع من أشهر صائغي المجوهرات في العالم، بما في ذلك مجموعة من العناصر المخصصة النادرة.

وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة “South China Morning Post“، سنتعرف على أغلى 7 قطع مجوهرات فاخرة تمتلكها ميغان ماركل.

سوار كارتييه الشهير

في العام الماضي وفي أول ظهور لها بعد الوباء، ظهرت ميغان ماركل في ألعاب Invictus، وهي المنافسة الرياضية الدولية التي أسسها زوجها هاري لأفراد الخدمة الجرحى وقدامى المحاربين، مرتديةً عقد Juste Un” Clou” من علامة كارتييه مزيّناً بأحجار الماس متعددة، يبلغ سعره 30100 دولار أمريكي.

أقراط ماسية

بالإضافة إلى الذهب الأصفر الذي تعشقه، تمتلك ميغان ماركل مجموعة هائلة من الماس في مجموعة مجوهراتها. عندما شوهدت في احتفالات Trooping the Colour والعرض الأول لفيلم The Lion King في لندن في عام 2019، ارتدت ماركل أقراط الماس من Lorraine Schwartz.



تسببت الأقراط -إلى جانب خاتم يُقال إنه مصنوع من نفس الحجر- في إثارة ضجة عندما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنهما صُنعا من ألماس أهداه لها شخص ثري في الشرق الأوسط.

حسب تقرير نشره موقع The Richest، تقدّر قيمة الأقراط بنحو 40 ألف دولار أمريكي.

أقراط من مجموعة “رِفلِكسيون دو كارتييه”

- Advertisement -

اختارت ميغان ماركل مجوهرات كارتييه لتتألق في يومها الكبير عندما تزوجت الأمير هاري في عام 2018.

بعد خروجها من السيارة في St George’s Chapel في Windsor في ثوب زفافها المستوحى من مجموعة جيڤنشي للأزياء الراقية، ارتدت ماركل زوجاً من أقراط Galanterie de Cartier المرصعة.



تأتي الأقراط من مجموعة Reflection من كارتييه، وهي من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، كل منها مرصع بـ 19 ماسة قطع بريانت بإجمالي 1.64 قيراط، و10 ماسات بقطع باغيت يبلغ مجموعها 2.25 قيراط.

تبلغ قيمة الأقراط 66500 دولار أمريكي.

خاتم الأميرة الراحلة ديانا

في حفل زفافها، ارتدت ميغان ماركل خاتم الأميرة ديانا الأزرق الشهير الذي صممته شركة Asprey في عام 1996.



في الواقع، ارتدت الأميرة ديانا الخاتم مرتين فقط قبل وفاتها المأساوية في عام 1997 وفقًا لمدونة Royal Watcher: “مرة في رحلة إلى سيدني، ومرة في مزاد كريستي لخزانة ملابسها”.

هذه القطعة الثمينة يُعتقد أنها تساوي 98000 دولار أمريكي على الأقل.

خاتم لورين شوارتز

في عام 2019، شوهدت ماركل وهي ترتدي خاتم لورين شوارتز الذي أهداه لها الأمير هاري للاحتفال بعيد زواجهما. وفقًا لوسائل الإعلام البريطانية، يعرف الخاتم المرصع بالألماس باسم “خاتم الخلود”.

كان يُعتقد أن قيمته نحو 80 ألف دولار أمريكي، إلى أن قامت ماركل بتغيير السوار الذهبي إلى خاتم مرصع بالألماس، مما زاد قيمته إلى 105 آلاف دولار أمريكي.

سوار كارتييه

في يوم زفافها، ارتدت ماركل سوار Reflection de Cartier المرصع بالذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، و104 ماسة قطع بريانت، و52 ماسة بقطع باغيت بإجمالي 5.61 قيراطاً.

بشكل عام، تبلغ قيمة قطعة كارتييه الرقيقة 155 ألف دولار أمريكي.

خاتم الخطوبة

بالنسبة لخاتم الخطوبة، قام الأمير هاري بنفسه بتصميم هذا الخاتم، فيما اهتمت بتنفيذه دار Cleave&Company، وهي دار المجوهرات المعتمدة من قبل الملكة إليزابيث الراحلة، وفقًا لما ذكرته مجلة People الأمريكية.

لا يحتوي الخاتم المصنوع من الذهب الأصفر على ماسة واحدة فقط؛ بل على ثلاث ماسات. ويتألف هذا الخاتم من حجر كبير من الماس يحيط به حجران من مجموعة مجوهرات والدة هاري الأميرة الراحلة ديانا.

وتقدر تكلفته بما يزيد عن 350,000 دولار.