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حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تخضع لمساج للمؤخرة ببكيني التايجر (فيديو)

كثفت إيفانا نول من ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة تفاصيل يومها حتى الجريئة منها

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا تخضع لمساج للمؤخرة ببكيني التايجر (فيديو) watanserb.com
إيفانا نول
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وطن– لا يزال تأثير ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، قوياً كما بدأ أول مرة في بطولة كأس العالم، ولا يبدو أنه سيخفّ يوماً.

جلسة مساج

فقد كثّفت إيفانا نول من ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة متابعيها تفاصيل يومها حتى الجريئة منها.

أحدثها حين قامت ملكة جمال كرواتيا بالخضوع لجلسة مساج لمؤخرتها، ولم تخجل من مشاركة اللحظة مع متابعيها الذين أصبح عددهم 3.6 مليون شخص.

ظهرت إيفانا ترتدي بكيني التايجر، بينما تقوم الأخصائية بتدليك مؤخرتها بجهاز مخصص.

وعلقت الحسناء الكرواتية موجّهةً كلامها لمركز المساج: “شكراً لكم على اعتنائكم بجسدي”.

نجومية إيفانا

كان من الممكن أن تكون الأرجنتين قد فازت بالبطولة، لكن لم يكن لدى أحد أداء فردي أقوى.

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عرفت إيفانا مكان وجود الكاميرات في جميع الأوقات، وكانت ترتدي ملابس للانتباه. عملت إستراتيجيتها لصالحها وأضافت الملايين من المتابعين إلى مجموعها.

كثفت إيفانا نول من ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقبل بدء كأس العالم، كان لدى إيفانا نول 700 ألف متابع، والآن أصبح الرقم أكثر من ثلاثة ملايين على انستغرام.

ومؤخراً، كشفت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، أنّ العديد من لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم التي أجريت في قطر، في شهر ديسمبر 2022، تحرشوا بها عبر إرسال رسائل خاصة خلال البطولة. كما أوردت “ماركا” الإسبانية.

قفز عدد متابعي نول إلى أكثر من 3 مليون شخص

مشاهير ضمن المعجبين

وقالت العارضة أيضًا، إنها لم تكن مهتمة بتكوين صداقات مع أي لاعب كرة قدم أو أي شخص آخر، لأنها كانت تعلم أنهم كانوا يبحثون عنها فقط من أجل جسدها.

بينما ذكرت عارضة الأزياء الكرواتية إيفانا نول، أنها تلقّت عشرات عروض الزواج، ولديها رسائل من عدة مشاهير.

كشفت العارضة الكرواتية تعرضها للتحرش

هذا وقد أجابت ملكة جمال كرواتيا السابقة على تساؤلات كثير من متابعيها حول إن كانت قد أجرت عمليات تجميل أيضاً في مؤخرتها، لتصرّ على أنها لم تفعل ذلك. مؤكدة بأنّ جمال مؤخرتها يعود لسبب وراثي بالإضافة لطبيعة الطعام الذي تتناوله ولعب الرياضة.

الدوري الأميركي للمحترفين

قامت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول بجولات حول الدوري الأميركي للمحترفين في الأيام الأخيرة، بعد لحظاتها المذهلة في كأس العالم لكرة القدم 2022. الآن، تُحدث بعض الضجيج حول العالم، ويُحبّها المعجبون.

 

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بعد كأس العالم، تقوم إيفانا الآن بنفس الدور في الدوري الأميركي للمحترفين. وبعد أن تم تصويرها مع سفير تورنتو رابتورز دريك، تدعم الآن فريق الدوري الأميركي للمحترفين بمفردها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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