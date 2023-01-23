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ما فعله تركي آل الشيخ مع والدة أشرف حكيمي جعل اللاعب يتأثر (فيديو)

كلمات مؤثرة من أشرف حكيمي لوالدته لحظة تسلمه جائزة "الرياضي المفضل" في السعودية في حضرة تركي آل الشيخ

كتب فهمي الورغمي
تركي آل الشيخ مع والدة أشرف حكيمي watanserb.com
تركي آل الشيخ مع والدة أشرف حكيمي
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وطن- يحرص النجم المغربي أشرف حكيمي، في كل المناسبات التي يتم تكريمه فيها على إحضار والدته معه، تعبيراً عن امتنانه وافتخاره بها أمام العالم، ومساء السبت استدعى حكيمي والدته إلى مسرح حفل توزيع جوائز “Joy awards” لحظة إعلان فوزه بجائزة “الرياضي المفضل” في الأمسية التي نظّمتها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

حكيمي ووالدته في Joy awards بالسعودية

واعتاد النجم المغربي أشرف حكيمي، الظهور مع والدته في المناسبات الرسمية وخاصة في المباريات الحاسمة.

وتزيّنت السوشيال ميديا خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، بصور ومقاطع فيديو للنجم المغربي وهو يُقبّل جبين والدته.

والسبت الماضي، تحصّل ظهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي على جائزة “الرياضي المفضل” خلال حفل توزيع جوائز “جوي أواردس“، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ ضمن فعاليات موسم الرياض.

حكيمي ووالته في Joy awards بالسعودية
حكيمي ووالته في Joy awards بالسعودية

وسرعان ما لفت النجم المغربي الانتباه بعفويته، عندما راح يُقبّل رأس والدته مباشرة لحظة إعلان فوزه بجائزة “الرياضي المفضل”، في حفل توزيع جوائز جوي أواردس.

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لاحقاً، صعدت والدة حكيمي إلى مسرح “جوي أوردس” في السعودية، بدعوة من تركي آل الشيخ للحضور إلى المسرح، وسط تفاعل وهتافات الحضور.

وحضرت والدة حكيمي إلى المسرح؛ حيث تسلّم حكيمي الجائزة، وسرعان ما حمّلها إياها في لقطة أثارت استسحان كثيرين.

وقبل الإعلان عن فوز حكيمي، قال آل الشيخ: “يستاهل (يستحق)”.

من جانبه، قال حكيمي: “أنا سعيد بحضوري إلى هنا، إلى هذا البلد المميز، وأنا سعيد أن أكون هنا وبجانبي أمي الداعمة لي”، وشكر منتخب المغرب لدعمه له.

صور حكيمي ووالدته

وليست المرة الأولى التي يظهر فيها حكيمي رفقة والدته في مناسبة رسمية، حيث اعتاد النجم المغربي على تعريف العالم مدى حبه وفخره بوالدته في لحظات بقيت راسخة في أذهان متابعيه.

ومن تلك اللحظات، منشور قديم للنجم المغربي بصورة جميلة له وهو يُقبّل والدته بعد انتصار منتخب بلاده على بلجيكا، وعلّق عليها قائلاً: “أحبك أمي”.

أشرف حكيمي ووالدته
أشرف حكيمي ووالدته

وشارك حكيمي في الإنجاز الرياضي التاريخي بتأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم للعام 2022 في قطر، وسط سعادة عربية ومغربية عارمة.

ويشار إلى أن آخر ظهور رسمي لأشرف حكيمي رفقة والدته كان حين استقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس، مع لاعبي أسود الأطلس رفقة أمهاتهم، لدى تكريمه للمنتخب المغربي بعد المونديال في ديسمبر الماضي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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