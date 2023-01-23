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ما سبب وفاة زكية الكاسبية الطالبة العمانية في الأردن؟.. فجعت وفاتها العمانيين

الطالبة العمانية بالأردن زكية الكاسبية كانت تدرس تخصص معلم صف وفجعت وفاتها المفاجئة العمانيين

كتب فهمي الورغمي
وفاة زكية الكاسبية الطالبة العمانية watanserb.com
وفاة زكية الكاسبية الطالبة العمانية
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وطن- تُوفيت الطالبة العمانية زكية بنت صالح بن محمد الكاسبية، أمس الأحد، في الأردن، حيث كانت تزاول تعليمها الجامعي بجامعة “الإسراء” في العاصمة الأردنية عمّان.

وفاة الطالبة زكية الكاسبية

ونعت سفارة سلطنة عمان في الأردن، الطالبة العمانية زكية بنت صالح بن محمد الكاسبية، التي توفيت، أمس الأحد، في الأردن حيث كانت تواصل تعليمها الجامعي بجامعة الاسراء في المملكة الهاشمية.

وفاة الطالبة زكية الكاسبية
وفاة الطالبة زكية الكاسبية

يُذكر أن بيان سفارة سلطنة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية لم يتطرق إلى سبب وفاة الطالبة زكية الكاسبية، التي شغلت وفاتها العمانيين وانهالت على روحها الدعوات بالرحمة والمغفرة.

ونعت جامعة الإسراء الأردنية طالبتها “زكية الكاسبية” في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

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وأثارت وفاة الناشطة والطالية زكية الكاسبية، ردود فعل واسعة بين النشطاء، معبرين عن خالص عزائهم في وفاة الفقيدة.

تواصل التعزيات في وفاة زكية الكاسبية

وكتب الناشط “مؤيد أبو صبح” عبر حسابه على تويتر: “أحر مشاعر العزاء بوفاة الطالبة العمانية بجامعة الإسراء الأردنية زكية الكاسبية؛ تغمدها الله بواسع رحمته”.

كما تقدم رئيس الجامعة في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بتعازيه في وفاة الطالبة زكية الكاسبية.

وكتب قائلا: “غادرت دولة عمان لتحقق هدفا تصبو إليه وودعها أحبتها في المطار على أمل اللقاء ولا تعلم بأنها لن تعود كما غادرت.. فالأجل المحتوم حال بينها وبين طموحها وهي راضية مرضية”.

وأضاف: “إلى رحمة الله ورضوانه الطالبة المجتهدة الخلوقة زكية الكاسبية من دولة عمان الشقيقية والتي كانت تدرس تخصص معلم صف..انا لله وانا اليه راجعون”.

فيما قالت “نجود عامر” وهي أحد المنتسبين إلى جامعة الإسراء الأردنية عبر حسابها على موقع فيسبوك في سياق التعازي في وفاة الطالبة زكية الكاسبية: “نعزي أنفسنا وزميلاتنا الطالبات من سلطنة عمان بوفاة الطالبة المهذبة والمجتهدة زكية صالح محمد الكاسبية.”

مضيفة:”والتي وافتها المنية قبل قليل وندعو الله جل وعلا أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا إليه راجعون.. من كلية العلوم التربوية.. ادعو لها دعاء المتوفي “.

وجاء في تعليق آخر: “اللهم اغفر لـ زكية الكاسبية وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وثبتها عند السؤال”.

ولم يكشف بيان السفارة العمانية في الأردن ولا بيان نعي جامعة “الإسراء” التي كانت تدرس بها زكية الكاسبية، عن سبب وفاة الطالبة العمانية، وهو السؤال الذي استفسر عنه الكثير من النشطاء، كما لم تطرق أسرتها لهذا الأمر.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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