ما سبب وفاة زكية الكاسبية الطالبة العمانية في الأردن؟.. فجعت وفاتها العمانيين

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وطن- تُوفيت الطالبة العمانية زكية بنت صالح بن محمد الكاسبية، أمس الأحد، في الأردن، حيث كانت تزاول تعليمها الجامعي بجامعة “الإسراء” في العاصمة الأردنية عمّان.

وفاة الطالبة زكية الكاسبية

ونعت سفارة سلطنة عمان في الأردن، الطالبة العمانية زكية بنت صالح بن محمد الكاسبية، التي توفيت، أمس الأحد، في الأردن حيث كانت تواصل تعليمها الجامعي بجامعة الاسراء في المملكة الهاشمية.

pic.twitter.com/3nVoKoyrMV — سفارة سلطنة عُمان – عمّان | OMAN EMBASSY – AMMAN (@OmanEmbassyJOR) January 22, 2023

يُذكر أن بيان سفارة سلطنة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية لم يتطرق إلى سبب وفاة الطالبة زكية الكاسبية، التي شغلت وفاتها العمانيين وانهالت على روحها الدعوات بالرحمة والمغفرة.

ونعت جامعة الإسراء الأردنية طالبتها “زكية الكاسبية” في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

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وأثارت وفاة الناشطة والطالية زكية الكاسبية، ردود فعل واسعة بين النشطاء، معبرين عن خالص عزائهم في وفاة الفقيدة.

تواصل التعزيات في وفاة زكية الكاسبية

وكتب الناشط “مؤيد أبو صبح” عبر حسابه على تويتر: “أحر مشاعر العزاء بوفاة الطالبة العمانية بجامعة الإسراء الأردنية زكية الكاسبية؛ تغمدها الله بواسع رحمته”.

كما تقدم رئيس الجامعة في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بتعازيه في وفاة الطالبة زكية الكاسبية.

وكتب قائلا: “غادرت دولة عمان لتحقق هدفا تصبو إليه وودعها أحبتها في المطار على أمل اللقاء ولا تعلم بأنها لن تعود كما غادرت.. فالأجل المحتوم حال بينها وبين طموحها وهي راضية مرضية”.

وأضاف: “إلى رحمة الله ورضوانه الطالبة المجتهدة الخلوقة زكية الكاسبية من دولة عمان الشقيقية والتي كانت تدرس تخصص معلم صف..انا لله وانا اليه راجعون”.

فيما قالت “نجود عامر” وهي أحد المنتسبين إلى جامعة الإسراء الأردنية عبر حسابها على موقع فيسبوك في سياق التعازي في وفاة الطالبة زكية الكاسبية: “نعزي أنفسنا وزميلاتنا الطالبات من سلطنة عمان بوفاة الطالبة المهذبة والمجتهدة زكية صالح محمد الكاسبية.”

مضيفة:”والتي وافتها المنية قبل قليل وندعو الله جل وعلا أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا إليه راجعون.. من كلية العلوم التربوية.. ادعو لها دعاء المتوفي “.

وجاء في تعليق آخر: “اللهم اغفر لـ زكية الكاسبية وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وثبتها عند السؤال”.

اللهم اغفر لـ زكية الكاسبية وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وثبتها عند السؤال . — M🧚🏻‍♀️ (@__m8oj) January 22, 2023

ولم يكشف بيان السفارة العمانية في الأردن ولا بيان نعي جامعة “الإسراء” التي كانت تدرس بها زكية الكاسبية، عن سبب وفاة الطالبة العمانية، وهو السؤال الذي استفسر عنه الكثير من النشطاء، كما لم تطرق أسرتها لهذا الأمر.