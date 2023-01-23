الإثنين, يناير 23, 2023
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لعلاج دوالي الساقين..عليك بقطرة من هذا الزيت بعد الإستحمام

يمنع زيت الخروع ظهور الدوالي عن طريق تنشيط الدورة الدموية

كتب ايمان الباجي
لمرضى دوالي الساقين..عليكم بقطرة من هذا الزيت بعد الإستحمام watanserb.com
تعتبر الدوالي من أشهر أمراض الأوعية الدموية
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وطن– تعتبر مشكلة دوالي الساقين من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة إكسبرس البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن زيت فعال للغاية يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويقلل ظهور الأوردة على سطح الجلد.

زيت الخروع

وفقًا للموقع الطبي WebMD، تظهر الأبحاث أنه عند وضع زيت الخروع على الجلد، قد يمنع ظهور الدوالي في أماكن مختلفة من الساقين ويقلل الالتهاب ويحسن تدفق الدم الموضعي.

يمكن للتطبيق الموضعي لزيت الخروع بعد الاستحمام خاصة أن يمنع ظهورها عن طريق تنشيط الدورة الدموية.

ويضيف الموقع:”يمكنك وضع الزيت مباشرة على بشرتك أو تناوله عن طريق الفم بكميات صغيرة.”

ويصنع بعض الأشخاص أيضًا “عبوات زيت” الخروع مصنوعة من قماش مبلل بزيت الخروع ويتم وضعه على المناطق المصابة.

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بسبب فعاليته، لا يستخدم زيت الخروع في الطهي أو يضاف إلى الطعام.

يمنع زيت الخروع ظهور الدوالي عن طريق تنشيط الدورة الدموية

يتكون الزيت من 90 في المائة من حمض الريسينوليك، والذي ثبت أنه يرتبط بمستقبلات داخل الأمعاء والرحم في الأبحاث المبكرة.

وعلى الرغم من أن الزيت آمن للاستخدام، فقد درس العديد من الباحثين عن كيفية تفاعله مع الجسم.

في عام 2012، درس ستيفان أوفرمانز، عالم الأحياء في معهد ماكس بلانك لأبحاث القلب والرئة في ألمانيا، زيت الخروع مع زملائه، من خلال فحص العديد من الأحماض الدهنية المختلفة لتحديد قدرتها على الارتباط بالمستقبلات الخلوية.

حمض الريسينوليك

واكتشفوا أن حمض الريسينوليك مرتبط بمستقبلين محددين، (إي بي 3) و(إي بي 4)، وكلا المستقبلين هما من مستقبلات البروستاجلاندين، والتي تؤدي عدة أدوار مختلفة في الجسم مثل التحكم في كيفية تجلط الدم.

وأوضح باحثون من جامعة بوخارست في عام 2021: “تمت دراسة زيت الخروع بشكل مكثف لما له من تأثير مضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات بسبب المستويات الغنية بمضادات الأكسدة. يستخدم زيت مع بيكربونات الصوديوم، ويحسن الدورة الدموية ومظهر” شبكة العنكبوت “للأوردة والدوالي”.

ويشرح الباحثون أن هذه التأثيرات الإيجابية قد تُعزى إلى الأحماض المتعددة غير المشبعة التي تشكل 70 بالمائة من الزيت. تشمل المكونات الرئيسية الأخرى في زيت الخروع مركبات الفلافونويد وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة المعقدة وزيت بذور العنب.

تعتبر مشكلة دوالي الساقين من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص

ووفقًا للعلماء، فإن جميع العناصر الغذائية المذكورة أعلاه “تقوي بنية الأوعية الدموية، وتقليل الالتهاب، وتحسن الدورة الدموية”، موضحين سبب “استخدامها على نطاق واسع” في علاج الدوالي.

تشير بعض الأبحاث الأخرى إلى أن الزيوت الأساسية مثل العنب والخزامى واليارو قد تكون قادرة على تقليص ظهور الدوالي أيضًا. ونادرًا ما ينتج عن زيت الخروع آثار جانبية عند استخدامه موضعيًا، كما أن تفاعلات الحساسية الخطيرة جدًا نادرة، وفقًا لموقع “WebMD”.

ومع ذلك، ينصح الخبراء:”أخبر طبيبك على الفور إذا كان لديك أي آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك أي تغييرات غير عادية في الجلد [أو] علامات العدوى”.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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