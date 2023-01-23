الإثنين, يناير 23, 2023
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لا تتخلص من القهوة المتبقية.. بهذه الحيلة يمكنك استخدامها لأيام إضافية

"من الممكن تخزين ما تبقى من القهوة وإعادة استخدامها..."

كتب معالي بن عمر
القهوة والنوم watanserb.com
القهوة
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وطن-لا جرم أن القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم؛ وإذا كنت تشربها بانتظام، فمن المؤكد أنك لا تعرف ماذا تفعل ببقياها. لذلك، يجب أن تعلم أن مرور الوقت يؤثر بشكل كبير على نكهت ما تبقى من القهوة ورائحتها أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التلامس مع الهواء إلى استمرار عملية أكسدة الكافيين تدريجياً.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه يمكنك تخزين ما تبقى من قهوتك في حاوية محكمة الإغلاق لحفظها بالشكل المناسب. ومع ذلك، لا يزال من الممكن الاحتفاظ بها لأكثر من يومين فقط. إذ إنه بعد هذا الوقت، ستبرز النكهة المرة لهذا المشروب، واعتمادًا على نوع الحبوب، يمكن أن يصبح طعمها قوي جدًا.

فما أفضل حل لتجنب التخلص من القهوة التي تركتها؟

وفق ما ترجمته “وطن“، قم بتوزيع ما تبقى في صينية ثلج بغطاء وقم بوضعه في الفريزر. يمكنك استخدامه لصنع القهوة المثلجة، وكذلك لتحضير القهوة الباردة بالحليب عن طريق إضافة الحليب فقط. بلا شك، إنها خدعة يجب أن يعرفها كل محب لهذا المشروب.

حفظ القهوة في الفريزر
حفظ القهوة في الفريزر

كيف تحضر قهوة جيدة؟ فيما يلي أفضل الحيل

أول وأهم شيء هو اختيار قهوة ذات نوعية جيدة. بعيدًا عن السعر، يجب أن تنظر إلى جودة المواد الخام. فالقهوة المميزة رائعة ورائحتها زكية.

لضمان الحد الأقصى من الجودة، من الأفضل شراء الحبوب الكاملة وطحنها في المنزل قبل التحضير مباشرة. أما بالنسبة للمياه، فتجنب ماء الصنبور وراهن على المياه المعدنية. القهوة منتج حساس للغاية، حيث يحبس النكهات والروائح بسرعة.

شرب القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالسرطان!

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بالطبع، يجب تنظيف صانع القهوة ( la cafetera) بشكل صحيح، ويفضّل بعد الاستخدام مباشرة. لمنع تأكسد المعدن أو ترك أي بقايا يمكن أن تغير نكهة القهوة، ناهيط بأنه من الأفضل عدم استخدام الصابون.

بقايا القهوة
بقايا القهوة

وأخيرًا، من الضروري تخزين القهوة في مكان جاف وبارد بعيدًا عن أشعة الشمس. من جهة أخرى، لا يعد تخزينها في الثلاجة خيارًا جيدًا لأن الرطوبة يمكن أن تغير نكهتها.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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