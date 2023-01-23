كيليان مبابي يقوم بإيماءة غير أخلاقية بعد الخروج من معسكر باريس سان جيرمان (شاهد)

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وطن– رصدت الكاميرات نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، وهو يقلّد إيماءة حارس المنتخب الأرجنتيني إميليانو ديبومارتينيز، بعد حصوله على جائزة القفاز الذهبي في بطولة كأس العالم في قطر.

وقام كيليان مبابي بتقليد حركة إيماءة إميليانو ‘ديبو’ مارتينيز المثيرة للجدل بعد حصوله على جائزة القفاز الذهبي لكأس العالم؛ حيث وضع جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة على قضيبه، خلال احتفالات الأرجنتين بعد فوزه على فرنسا في المباراة النهائية.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد تم تسجيل إيماءة “مبابي” عند الخروج من معسكر باريس سان جيرمان التدريبي، وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

رد كيليان مبابي على حركة “مارتينيز”

بعد كأس العالم سُئل مهاجم باريس سان جيرمان عن أسلوب اللاعبين الأرجنتينيين في الاحتفال بالفوز باللقب.

وقال “مبابي” بعد فوز باريس سان جيرمان 2-1 على ستراسبورغ في ديسمبر/كانون أول الفائت: “الاحتفالات، ليست مشكلتي. أنا لا أضيع أي طاقة على مثل هذه الأشياء غير المجدية”.

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وقال: “المهم بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي من أجل فريقي، ونتطلع إلى عودة ليونيل ميسي لمواصلة التسجيل والفوز بالمباريات”.

وأشار “مبابي” إلى أن “مارتينيز” لم يكن رياضيًا جيدًا من خلال الإشادة بزميله في الفريق وقائد الأرجنتين ميسي.

“مارتينيز” يقوم بحركة بذيئة بعد فوزه بجائزة القفاز الذهبي

يشار إلى أنه وبعد أدائه الرائع في بطولة كأس العالم قطر 2022، تُوِّج حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني “إيميليانو مارتينيز” بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة “القفاز الذهبي”، لكنّ طريقته “الغريبة” والخارجة في الاحتفال، أثارت موجة كبيرة من ردود الفعل بين مستخدمي مواقع التواصل حينها.

إيميليانو مارتينيز يستفز المنتخب الفرنسي

وخلال احتفاله بجائزته، قام الحارس الدولي بأداء حركته “الغريبة” و”غير الأخلاقية”، والتي أثارت ردود فعل متباينة حوله.

مارأيك بتصرف حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز ؟ pic.twitter.com/t4IOIKQkud — EPL World (@EPLworld) December 18, 2022

وبينما قال البعض إن هذه الحركة في الواقع تعبير من عالم الساحرة المستديرة، يقصد به إغاظة الخصوم بطريقة مقصودة.

قال آخرون، إن حركة “مارتينيز” نوع من المحاكاة للاحتفال بزجاجة الشمبانيا، وبما أنّ الكحوليات بأنواعها ممنوعة داخل ملاعب قطر، لجأ الحارس الأرجنتيني إلى تلك الحركة.

يشار إلى أن إيميليانو مارتينيز، قام بنفس الحركة أيضاً خلال تتويج بلاده، الأرجنتين، بكأس الكوبا أمريكا 2021، والتي تُوّج فيها أيضاً بنفس الجائزة.