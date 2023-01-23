الثلاثاء, يناير 24, 2023
الرئيسيةحياتناكيليان مبابي يقوم بإيماءة غير أخلاقية بعد الخروج من معسكر باريس سان...
حياتنا

كيليان مبابي يقوم بإيماءة غير أخلاقية بعد الخروج من معسكر باريس سان جيرمان (شاهد)

كيليان مبابي قلّد إيماءة إميليانو مارتنيز بعد تسلمه جائزة القفاز الذهبي بمونديال قطر2022

كتب سالم حنفي
حركة كيليان مبابي watanserb.com
نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي
- Advertisement -

وطن– رصدت الكاميرات نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، وهو يقلّد إيماءة حارس المنتخب الأرجنتيني إميليانو ديبومارتينيز، بعد حصوله على جائزة القفاز الذهبي في بطولة كأس العالم في قطر.

وقام كيليان مبابي بتقليد حركة إيماءة إميليانو ‘ديبو’ مارتينيز المثيرة للجدل بعد حصوله على جائزة القفاز الذهبي لكأس العالم؛ حيث وضع جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة على قضيبه، خلال احتفالات الأرجنتين بعد فوزه على فرنسا في المباراة النهائية.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد تم تسجيل إيماءة “مبابي” عند الخروج من معسكر باريس سان جيرمان التدريبي، وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

رد كيليان مبابي على حركة “مارتينيز”

بعد كأس العالم سُئل مهاجم باريس سان جيرمان عن أسلوب اللاعبين الأرجنتينيين في الاحتفال بالفوز باللقب.

وقال “مبابي” بعد فوز باريس سان جيرمان 2-1 على ستراسبورغ في ديسمبر/كانون أول الفائت: “الاحتفالات، ليست مشكلتي. أنا لا أضيع أي طاقة على مثل هذه الأشياء غير المجدية”.

- Advertisement -

وقال: “المهم بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي من أجل فريقي، ونتطلع إلى عودة ليونيل ميسي لمواصلة التسجيل والفوز بالمباريات”.

وأشار “مبابي” إلى أن “مارتينيز” لم يكن رياضيًا جيدًا من خلال الإشادة بزميله في الفريق وقائد الأرجنتين ميسي.

“مارتينيز” يقوم بحركة بذيئة بعد فوزه بجائزة القفاز الذهبي

يشار إلى أنه وبعد أدائه الرائع في بطولة كأس العالم قطر 2022، تُوِّج حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني “إيميليانو مارتينيز” بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة “القفاز الذهبي”، لكنّ طريقته “الغريبة” والخارجة في الاحتفال، أثارت موجة كبيرة من ردود الفعل بين مستخدمي مواقع التواصل حينها.

مارتينيز يقوم بحركة بذيئة بعد فوزه بجائزة القفاز الذهبي

إيميليانو مارتينيز يستفز المنتخب الفرنسي

وخلال احتفاله بجائزته، قام الحارس الدولي بأداء حركته “الغريبة” و”غير الأخلاقية”، والتي أثارت ردود فعل متباينة حوله.

وبينما قال البعض إن هذه الحركة في الواقع تعبير من عالم الساحرة المستديرة، يقصد به إغاظة الخصوم بطريقة مقصودة.

قال آخرون، إن حركة “مارتينيز” نوع من المحاكاة للاحتفال بزجاجة الشمبانيا، وبما أنّ الكحوليات بأنواعها ممنوعة داخل ملاعب قطر، لجأ الحارس الأرجنتيني إلى تلك الحركة.

يشار إلى أن إيميليانو مارتينيز، قام بنفس الحركة أيضاً خلال تتويج بلاده، الأرجنتين، بكأس الكوبا أمريكا 2021، والتي تُوّج فيها أيضاً بنفس الجائزة.

المصدرماركا + تويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
رياضة

“ميجا هاتريك” تاريخي بتوقيع مبابي في كأس فرنسا 2023 (شاهد)

حياتنا

عشيقة كيليان مبابي الجديدة المزعومة تخرج ببيان ناري تكشف فيه الحقائق

حياتنا

بعد خيانة هبة عبوك.. تصرف غير متوقع من أشرف حكيمي مع مبابي! (شاهد)

حياتنا

كيليان مبابي يكسر صمته ويرد على سخرية “مارتينيز” منه بعد الهزيمة في كأس العالم..ماذا قال؟!

رياضة

“زيدان مُدرباً وشرط مهين لنيمار”.. شروط مبابي الـ3 للبقاء في سان جيرمان

الهدهد

أردوغان: قضوا على مستقبل “رونالدو” بالعقوبات السياسية لدعمه فلسطين!(شاهد)

رياضة

عارضة أزياء تتسبب في انفصال مبابي عن صديقته المتحولة جنسياً (صور)

رياضة

“أنا أو ميسي” .. مبابي يُهدد إدارة باريس بعد السخرية منه في احتفالات الأرجنتين

الهدهد

العاهرة الأخيرة.. فيديو الغضب الهائل لـ كيليان مبابي و”ديشان” بين شوطي المباراة النهائية!

رياضة

رصد ميزانية خيالية.. ريال مدريد يريد ضم كيليان مبابي لصفوفه بأي شكل

رياضة

الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز يسخر من مبابي على طريقته الخاصة (فيديو)

الهدهد

ديانة فايزة العماري والدة مبابي.. جزائرية تتحكم بمصير ملك الكرة الجديد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ترتيب الدوري القطري 2023 بعد خسارة العربي أمام السد بالثنائية

نيويورك تايمز: البيض أصبح من الرفاهية للمصريين والموائد شبه خالية من اللحوم!

شقيقة نيمار تسرق الأضواء منه بصورة صدرها العاري وتثير جنون متابعيها (شاهد)

تناول حصتين من هذه الفاكهة يوميًا يزيد 5 سنوات من متوسط ​​العمر المتوقع

جيسون جرينبلات يتحدث عن صلاته العلنية في شوارع الرياض.. ماذا قال؟

“ميجا هاتريك” تاريخي بتوقيع مبابي في كأس فرنسا 2023 (شاهد)

هبة عبوك توجه رسالة غامضة بعد ظهورها تحتضن عارضاً وسيماً! (شاهد)

انهيار الجنيه السوداني الثلاثاء 24 يناير والدولار يسجل رقماً غير مسبوق في البنوك

سقوط سيدة الحشيش المصرية في الكويت وهذا ما ضُبط بحوزتها

موقع إسباني يتحدث عن الوضع الصعب لـ محمد السادس رغم ثرائه الفاحش!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC