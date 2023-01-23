كايلي جينر تظهر بصور صادمة .. رأس أسد على صدرها وفستان بلا حمالات! (شاهد)

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وطن – فاجأت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر، الجميع، بإطلالتها خلال أسبوع الموضة في باريس، حيث ظهرت مرتدية رأس أسد على فستان أسود اللون .

كايلي جينر ترتدي رأس أسد على فستان أسود!!

وأثارت العارضة كايلي جينر البالغة من العمر 25 عاماً، جدلاً واسعاً، بسبب ارتدائها رأس الأسد الضخم على فستانها المخملي بجون حمالات، فى عرض Schiaparelli الذي شهد حضورًا كثيرًا من النجوم خلال أسبوع الموضة في باريس.

لكن متابعي كايلي جينر لم يكونوا مغرمين جدًا بما ارتدته النجمة، ووجهوا لها انتقاداتٍ حادّة.

وكتب أحد المعلقين منتقداً: “لماذا ترتدينَ رأس حيوان على فستانِك؟.. لا معنى له!”. بينما وصف آخرون ملابس جينر المستوحاة من الحياة البرية بأنها “مرعبة” و “سخيفة” و “واحدة من أسوأ أخطاء الموضة.” وفق موقع “pagesix”

وكايلي كريستين جينر (من مواليد 10 أغسطس 1997) هي شخصية إعلامية أمريكية، وعارضة أزياء، وسيدة أعمال.

كايلي حاليًا المرأة الأكثر متابعة وثاني أكثر شخص متابعة على Instagram مع ما يقرب من 350 مليون شخص. كما أنّها أيضًا أم لطفلين.

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صافي ثروة كايلي جينر

في عام 2019، قدرت مجلة فوربس صافي ثروة كايلي جينر بمليار دولار أمريكي ووصفتها بأنها أصغر مليارديرة عصامية في العالم في سن 21 عامًا.

وفي مايو 2020، أصدرت Forbes بيانًا اتهمت فيه جينر بتزوير مستندات ضريبية حتى تظهر كملياردير.

في عام 2017، تم وضع جينر في قائمة Forbes Celebrity 100، مما يجعلها أصغر شخص يتم ذكره في القائمة.

كما أنّ لدى كايلي جينر أسطول من السيارات الفارهة، التي يقدر ثمنها بملايين الدولارات.