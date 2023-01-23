كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة لمقتل فتاة سورية طعنا (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق اللحظات الأخيرة للشابة إيلين ساتيك، التي قُتلت إثر طعنها بسكين على يد شاب في محافظة اللاذقية، في الحادثة التي هزت سوريا مؤخراً.

وبيّن الفيديو الذي التُقط عبر كاميرا مراقبة مثبتة في الشارع، اللحظات الأخيرة لمقتل الشابة إيلين ساتيك، حيث ظهرت وهي تركض باتجاه مشفى سويد لإسعاف نفسها.

وأظهر الفيديو، لاحقاً خروج إيلين من المستشفى لتأخذ جوالها الذي كان قد سقط منها، إلا أنّ القاتل باغتها بالضرب دون أن يفعل الناس من حوله أي شي.

ويوم الأربعاء الماضي، قُتلت الشابة إيلين البالغة من العمر 20 عاماً متأثرة بجراحها، بعد إسعافها إلى المشفى في اللاذقية.

وكانت المجني عليها مع شاب على الدراجة النارية، لكن نشب خلاف بينهما، فوجّه لها طعنات قاتلة، قبل أن يتدخل شاب آخر ويطلق النار بالهواء، فهرب القاتل، وأسعفت الفتاة إلى المستشفى.

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حكومياً، أصدرت وزارة الداخلية بياناً بخصوص الجريمة، قائلة إنه تم إلقاء القبض على القاتل ويدعى (سليمان. ر)، من مواليد 2000.

وأضافت الوزارة أن المتهم اعترف بإقدامه على طعنها، بسبب وجود خلافات بينهما، فيما أشارت إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، وسيتم تقديمه للقضاء لاحقاً.

زيادة ملحوظة في جرائم القتل

وهناك زيادة ملحوظة في جرائم القتل في سوريا خلال الأعوام الماضية، وذلك على إثر الحرب المستمرة منذ سنوات، إذ تحولت ثورة شعبية اندلعت ضد نظام بشار الأسد إلى حرب أهلية خلّفت ملايين القتلى والجرحى والمشردين والنازحين.

وطالت جرائم القتل أشخاصاً من جميع الفئات، فيما تقف الضغوط الاقتصادية والأمنية بشكل رئيسي وراء تلك الحوادث، وبخاصة فئة الشباب، في ظل انعدام بوادر المستقبل المنتظر للسوريين في تلك المناطق.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، انتشار الجرائم، مع تسجيل حالات انتحار بأساليب متعددة في تلك المناطق؛ بسبب الانفلات الأمني وانعدام الأمان وانتشار المخدرات والسلاح.