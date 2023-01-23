كاميرات توثق اعتداء وحشيا لممارسة صحية على 11 رضيعا بالسعودية

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وطن- قضت محكمة سعودية بإدانة موظفة تعمل مُمارِسة صحية في قسم حضانة الأطفال بأحد المستشفيات، بتهمة الاعتداء على أطفال حديثي الولادة، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ريال سعودي، (27 ألف دولار) في حادثة أثارت صدمة السعوديين.

مُمارِسة صحية تضرب رُضعا بأحد المستشفيات في السعودية

وأظهرت كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضّع، بحسب ما ذكرت مصادر صحفية سعودية، قيام المتهمة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على جسد أحد الرضّع، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديث الولادة لمثل هذه الحالات.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، نقلا عن قناة الإخبارية، قائلا إن “نيابة الاعتداء على الأشخاص انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطنة تعمل ممارسة صحية في قسم حضانة الأطفال حديثي الولادة بالاعتداء على 11 طفلا حديثي الولادة (رضّع)”.

النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف لممارسة صحية اعتدت على 11 رضيعا#الإخبارية pic.twitter.com/aae6q7Cbe9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023

وأشار المصدر إلى قيام نيابة الإدعاء العام باستئناف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة نظير شناعة جنايتها بحق الرضّع مسلوبي الإرادة، ولكون ما أقدمت عليه يعتبر خيانة لأنها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهامها الوظيفية.

وظهرت الممارسة الصحية وهي تعتدي على وجه الرضيع بالضرب ثلاث مرات، متجاوزةً بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية، بالجناية عمداً على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها.

النيابة العامة: سجن ممارسة صحية لمدة 5 سنوات لاعتدائها على 11 رضيعًا pic.twitter.com/M6w4SL1M2X — مجتمعنا (@KSASociety) January 23, 2023

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وأوضحت التحقيقات قيام الممارسة الصحية بتكرار ارتكاب الأفعال محل التجريم على (11) طفلاً رضيعاً، مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل.

“قضية الممارسة الصحية” تشعل السوشيال ميديا

وأثارت هذه الحادثة المروعة موجة غضب واسعة وردود فعل غاضبة بين مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا خلالها عن حنقهم واستيائهم من المشاهد غير الإنسانية التي قامت بها الممارسة الصحية بحسب ما أشارت إليه النيابة العامة السعودية.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة “لمياء البراهيم” في تدوينة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “قضية الممارسة الصحية التي تضرب الأطفال في العناية لا ينبغي أن تنتهي جنائيا فقط.. هذا يسمى خطأ جسيم في الجودة وسلامة المرضى”.

وتابعت: “ينبغي تحليله جذريا لمعرفة المسببات ومنعها.. أسباب ترتبط بالموظف ٢٠٪ بينما الخلل في النظام ٨٠٪ ..وما نجم عن ذلك من تأثير على السمعة والثقة في المنظومة الصحية”.

قضية الممارسة الصحية التي تضرب الأطفال في العناية لا ينبغي أن تنتهي جنائيا فقط.

هذا يسمى خطأ جسيم في #الجودة و #سلامة_المرضى وينبغي تحليله جذريا لمعرفة المسببات ومنعها

اسباب ترتبط بالموظف ٢٠٪ بينما الخلل في النظام ٨٠٪

ومانجم عن ذلك من تأثير على السمعة والثقة في المنظومة الصحية — د.لمياء البراهيم (@DrLalibrahim) January 23, 2023

وكتب “محمد” قائلا “نحن بحاجة قانون واضح ورادع يحمي المرضى في حالة الاعتداء عليهم من قبل الممارس الصحي خاصة العاجزين وكبار السن”.

وأضاف “افرض أن أحد أباء الرضع اعتدى على هذه الممارسة الصحية، .. فما هي العقوبة حسب النظام..!؟..ابحث وبتعرف الخلل..!”.

وعلق محمد “اذا تحجر القلب .. تجرد الإنسان من إنسانيته وتحول “ملاك الرحمه” الى شيطان لا يرحم!”.

اذا تحجر القلب .. تجرد الإنسان من إنسانيته

وتحول "ملاك الرحمه" الى شيطان لا يرحم ! والعياذ بالله ! — 🇸🇦Mohmmed_Sultan (@Mo9amd_A_SuL7an) January 23, 2023

وقال “باسم”: “حسبي الله عليها .. يعني طفل رضيع ما يعي تصرفاته مهما كان ما تسوي شي يضره .. المفترض اختبارات ومقاييس لمثل هذي الوظايف .. اطفالنا امانه في اعناق المسؤولين”.

وفي السياق أيضاً قالت “سنابل” عبر تويتر: “يجب ان تعتمد معايير دقيقة في قبول الممارسات والممارسين الصحيين.”

وتابعت موضحة:”لأن الآن كل من لم يجد وظيفة التحق بالتمريض وللاسف يوجد بعض الممارسين لا يليق بالمهنه عقليا ونفسيا.. نسأل الله السلامة والعافية”.