فيديو مفزع لتكون ضباب كثيف في الكويت.. رؤية منعدمة على بعد خطوة

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”المفزِع”، يُظهر تكون ضباب كثيف جدا في دولة الكويت، ما يعيق الحركة بشكل كبير سواء للسيارات أو حتى على الأقدام.

وأظهر مقطع فيديو، تقل مدته عن نصف دقيقة، تكون ضباب كثيف يضرب دولة الكويت، ضمن حالة مناخية وجوية غير مستقرة على الإطلاق.

الضباب في مدينة الكويت حالياً pic.twitter.com/H4h8SJyuWL — ترند (@trendnetwork__) January 23, 2023

تحذير من ضباب كثيف في الكويت

وحذرت تقارير الأرصاد الجوية في الكويت، اليوم الاثنين، استمرار انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من 1000 متر، وقد تنعدم على بعض المناطق، وتكون هذه الحالة شديدة وتستمر لمدة 18 ساعة.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس نهارا تكون معتدلة مع انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، فيما أشارت إلى تحسن الرؤية الأفقية تدريجيا.

ونوهت بأن الرياح متقلبة الإتجاه، وتكون خفيفة السرعة وتتراوح بين 6 و 22 كيلو مترا في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة .

درجات الحرارة في الكويت

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وتسجل مدينة الكويت، 16 درجة مئوية نهارا، واثناء الليل 12 درجة، وتكون درجة الحرارة في مطار الكويت الدولي أثناء النهار 19 درجة مئوية، وخلال الليل 8 درجة.

أما مدينة العبدلى فتكون درجة الحرارة، 18 درجة نهارا، 9 درجات، ليلا، وفى مدينة الجهراء تكون درجة الحرارة اثناء النهار 19 درجة مئوية، 11 درجات ليلا.

وفى منطقة السالمية تكون درجة الحرارة 15 درجة نهارا و13 درجة أثناء الليل، بينما تكون درجة الحرارة في مدينة الأحمدي تكون درجة الحرارة أثناء النهار 16 درجة، 14 درجة اثناء الليل، أما جال اللياح تصل درجة الحرارة خلال النهار 19 درجة مئوية وتكون ليلا 9 درجات خلال الليل.

وفى النويصيب، فتكون 20 درجة أثناء النهار، و10 درجات أثناء الليل، وفى منطقة الوفرة تكون الحرارة أثناء النهار 21 درجة مئوية وتكون 6 درجات خلال الليل.