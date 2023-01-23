الإثنين, يناير 23, 2023
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فعالة جداََ..طرق لا تخطر على البال لتنظيف مراتب السرير

يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم المعروفة أيضًا باسم صودا الخبز لتنظيف مرتبة السرير

كتب ايمان الباجي
فعالة جداََ..طريق لا تخطر على البال لتنظيف مراتب السرير watanserb.com
طرق لتنظيف المراتب في المنزل
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وطن- يقضي معظم الناس ثلث حياتهم في النوم. لذا من المهم أن تكون المراتب التي ننام عليها نظيفة وصحية.

تعد المراتب من أهم العناصر الموجودة في كل منزل. ولهذا السبب يجب الحفاظ على نظافتها بشكل مستمر   لتجنب الجراثيم والأوساخ والغبار التي قد تتواجد عليها.

وفي حديثه إلى صحيفة “إكسبريس“،كشف جوناثان وارين، أخصائي المراتب ومدير موقع Time4Sleep، أربع خطوات سهلة لتنظيف المراتب من البقع والروائح.

من المهم أن تكون المراتب التي ننام عليها نظيفة وصحية

كيف نحافظ على نظافة مرتبة السرير؟

في البداية، أشار جوناثان إلى أنه يجب أن ننظيف مراتبنا مرتين في العام للحفاظ عليها نظيفة وجديدة.

وأوضح قائلا: “نقضي حوالي 19 ألف ساعة ننام على نفس المرتبة، لذا فليس من المستغرب أنها يمكن أن تحتوي على الجراثيم والبكتيريا مثل الغبار والزيوت.”

وأشاف:”مع وضع هذا في الاعتبار، نوصي بتنظيف مرتبة السرير مرتين سنويًا كي لا تكون بؤرة لتجمع الجراثيم المسببة للأمراض.”

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كما نصح الخبير أنه من الأفضل تنظيف المراتب مرة واحدة خلال الربيع أو الصيف مع الاستفادة من الطقس الأكثر دفئًا ثم مرة أخرى في أشهر الشتاء في نهاية السنة.

وهناك العديد من الطرق لتنظيف مرتبة السرير، لكن الخبير جوناثان كشف عن طرق سهلة لتنظيفها من البقع والروائح.

لإزالة البقع

أولاً، عند تنظيف مرتبة السرير ينصح بإزالة أي بقع مستعصية عالقة على سطح المرتبة.

عند تنظيف مرتبة السرير ينصح بإزالة أي بقع عالقة على سطحها

يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم المعروفة أيضًا باسم صودا الخبز ثم امسح المنطقة برذاذ التنظيف.

تساعد بيكربونات الصودا، التي تستخدم عادة في الخبز، على إزالة كل الأوساخ والشحوم بشكل فعال.

ووفقًا لجوناثان، بعد القيام بهذا، يجب مسح أي بقايا بقطعة قماش مبللة.

لإزالة الروائح الكريهة

يمكن إزالة الروائح الكريهة بسهولة من المراتب باستخدام بيكربونات الصودا.

وأضاف جوناثان في هذا الإطار:”رش القليل من بيكربونات الصودا على المرتبة لامتصاص أي رطوبة ولجعل رائحة المراتب منعشة.”

لإزالة الغبار والأوساخ

اترك بيكربونات الصودا على المرتبة لحوالي 24 ساعة أو ما يقرب من يوم كامل قدر الإمكان لامتصاص الروائح والرطوبة.

بعد ذلك، قم بمسح أي بقايا من صودا الخبز والغبار والأوساخ التي قد تكون عالقة هناك.

لإزالة الروائح الكريهة من المرتبة،ينصح بإستعمال بيكربونات الصودا على المرتبة لحوالي 24 ساعة

استبدال المرتبة القديمة بمرتبة جديدة

قال جوناثان إنه يجب استبدال المراتب كل سبع إلى 10 سنوات لتجنب تراكم الحساسية أو الجراثيم.

وأوضح: “إذا كنت تواجه صعوبة في النوم وتعاني من عدم الراحة أو اذا كنت تعاني من الحساسية، ففكر في استبدال مرتبة السرير.”

وأضاف:”إن الاستمرار في النوم على مرتبة قديمة يضر أكثر مما ينفع. لذا من الضروري استبدال مرتبة السرير الخاصة بك.”

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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