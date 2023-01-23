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صحيفة عبرية: في تيران وصنافير.. السعودية ستسمح للإسرائيليين بقضاء العطل

سيتمكن السياح الإسرائيليون قريبًا من زيارة الجزر المصرية الأصل تيران وصنافير، بعد أن تخلى عنهم السيسي قبل سنوات لصالح السعودية بزعم أنهما كانتا تتبعان سيادة المملكة في الأساس

كتب فهمي الورغمي
تيران وصنافير watanserb.com
تيران وصنافير
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وطن- كشفت صحيفة “جلوبز” الإسرائيلية عن مُخطط سعودي، لتحويل جزيرتي تيران وصنافير على البحر الأحمر- وقد كانتا حتى وقت قريب مصريتين- إلى وجهات سياحية مزدحمة مع الفنادق والكازينوهات التي ستكون مفتوحة أمام الإسرائيليين.

السعودية تسمح بدخول السياح على تيران وصنافير

وتساءلت الصحيفة العبرية: هل سيتمكن حاملو جوازات السفر الإسرائيلية قريبًا من الاستمتاع بأحدث مشروع سياحي في المملكة العربية السعودية؟

ونقلت “جلوبز” عن مصادرها المطلعة على الأمر ما مفاده: “ستسمح السعودية للإسرائيليين بقضاء العطل في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، اللتان اشترتهما من مصر عام 2016.

“كما تخطط السعودية لبناء جسر يربط الجزيرتين بمصر” يتابع ذات المصدر.

وتأتي هذه التوجهات الجديدة للملكة، بحسب ما ذكرت الصحيفة العبرية، من نزعة شخصية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والحاكم الفعلي للمملكة السعودية، في تطوير بلاده وفتحها على العالم.

بما في ذلك المشاريع السياحية الضخمة على طول ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى خليج إيلات.

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كما يخطط السعوديون لتحويل جزيرتي “تيران وصنافير”، إلى وجهات سياحية مزدحمة بالفنادق والكازينوهات التي ستكون مفتوحة على مصراعيها أمام الإسرائيليين.

السيسي يفرط في جزيرتي تيران وصنافير عام 2016

وتم توقيع اتفاق الحدود البحرية بين مصر والسعودية في عام 2016، على الرغم من المعارضة الشديدة التي واجهها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خاصة وأنه متهم بالتفريط في الجزيرتين مقابل بعض مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادي السعودي.

السيسي يفرط في جزيرتي تيران وصنافير عام 2016
السيسي يفرط في جزيرتي تيران وصنافير عام 2016

إلى ذلك، أكدت الصحيفة أنه سيتمكن حاملو جوازات السفر الإسرائيلية الذين يدخلون مصر من مطار طابا أو شرم الشيخ، من قضاء بعض الوقت في الفنادق والكازينوهات التي تديرها الشركات السعودية على الجزر.

جزيرة تيران وصنافير
جزيرة تيران وصنافير

وانتقد المصريون قرار السيسي التفريط في جزيرة تيران وصنافير، معتبرين أنه سابقة لم يُقدم عليها أي عسكري من قبله ممن حكموا مصر سواء جمال عبد الناصر أو أنور السادات أو حتى حسني مبارك.

وأطلق النشطاء عام 2016، وسما على تويتر وفيس بوك بعنوان “عواد باع أرضه”، وذلك في إشارة إلى أغنية شعبية مصرية تندد بكل من يفرط في أرضه.

وتشير معاني كلماتها إلى أن من يبيع أرضه لا يقل في الجرم عمن يفرط في عرضه.

ونشر المعارضون نسخ لوثائق تاريخية وملفات تدعم وجهة نظرهم من بينها تسجيل صوتي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، يقول فيه إن “مضايق تيران مياه إقليمية مصرية”.

هل السياحة مدخل للتطبيع الاسرائيلي مع السعودية؟

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ “جلوبز” إن فتح جزيرتي تيران وصنافير أمام السياح الإسرائيليين يشير إلى رغبة السعودية في تعزيز خطوات الاقتراب من إسرائيل.

ومع ذلك، فإن هذه الرؤية ستتحقق تدريجياً وبطرق ليس لها أهمية سياسية بعيدة المدى.

تقول المصادر: “سيكون بوتيرة بطيئة، مع المزيد من الخطوات الإضافية التي ستقرب الدول من بعضها البعض، لكن التطبيع الحقيقي لم يحدث بعد”.

وتابعت ذات المصادر حديثها بقولها إن “الأمور بحاجة إلى التهدئة قليلاً، وسنرى ماذا سيكون مصير حكومة نتنياهو؟.. لكن في النهاية من مصلحة كل الدول المعنية التوصل لاتفاق كامل” على حد تعبير المصادر.

المصدرتويتر، جلوبز، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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