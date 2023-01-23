سقوط سيدة الحشيش المصرية في الكويت وهذا ما ضُبط بحوزتها

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وطن– أثيرت حالة من الصدمة الممزوجة بالغضب في دولة الكويت، بعد إعلان السلطات القبض على وافدة مصرية مخالفة للإقامة بحوزتها موادّ مخدرة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، إن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على وافدة مصرية مخالفة للإقامة عُثر بحوزتها على قطعة من مخدر الحشيش وستة سجائر حشيش جاهزة للتعاطي بالعاصمة الكويت.

وزارة الداخلية :

• القبض على وافدة مصرية مخالفة للإقامة عثر بحوزتها على قطعة حشيش و ستة سجائر حشيش جاهزه للتعاطي بالعاصمة.#سجائر#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/KHBqvunyoy — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 23, 2023

غضب واسع

أثارت هذه الواقعة جدلاً كبيراً في الكويت، في ظل ما يُقال إنه تعدد الجرائم التي بات يرتكبها المصريون هناك، علماً بأن مطالب كثيرة أثيرت في الفترات الماضية لترحيلهم.

فقال ناشط: “قلنا لكم فضوا سجونها ارسلوهم لنا كلهم”.

قلنا لكم فضوا سجونها ارسلوهم لنا كلهم — نوض_ الكويت (@an_nwd) January 24, 2023

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وكتب آخر: “نشوف اذا راح تنحبس او يطلعونها براءة بسبب خطأ في اجراءات التحقيق”.

نشوف اذا راح تنحبس او يطلعونها براءة بسبب خطأ في اجراءات التحقيق!! — dm2 (@kalshamalo) January 24, 2023

وغرد فهد معلّقاً على الواقعة: “صنف نمرود”.

فوق شينها صنف نمرود — Fahad Alzankawi (@AlzankawiFahad) January 24, 2023

وذكرت ناشطة: “اللهم عافنا مما ابتلاهم الله به وفكنا من شرورهم واثامهم فهم. فاسدون مفسدون”.

اللهم عافنا مما ابتلاهم الله به وفكنا من شرورهم واثامهم فهم. فاسدون مفسدون — بنت بومايد (@bent_bomayed) January 24, 2023

مصري يتاجر في المخدرات بالكويت

وترويجُ المخدرات من قبل شخص مصري أمر ليس بالجديد، فقبل أشهر ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت، القبض على وافد مصري في منطقة المهبولة عقب ورود معلومات عن اتجاره بالمخدرات.

وفي التفاصيل، عثر رجال مكافحة المخدرات بحوزة الشخص المصري على كيلوجرام من مخدر الشبو، وكيلوجرام من مخدر الكيميكال، ونصف كيلو حشيش.

وأمر وكيل قطاع الأمن العام اللواء فراج الزعبي، بإحالة وافد آسيوي إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبطه متلبّساً بترويج الهيروين على متن دراجة نارية.

واشتبهت إحدى دوريات أمن الأحمدي، في سائق دراجة نارية، والذي بمجرد أن شاهد الدورية بدا عليه الارتباك، وعليه تم توقيفه.

وبتفتيشه، عثر بحوزته على 16 لفافة، واعترف الوافد بأنه يتاجر في المخدرات بتوصيلها إلى سكن الزبائن، وأنه يستغل الدراجة لهذا الغرض.

وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

مصري يحاول تهريب 100 كيلو حشيش للكويت

وفي واقعة أخرى جرت العام الماضي أيضاً، تمكنت أجهزة الأمن في الكويت، من إحباط محاولة تهريب 100 كيلوجرام من الحشيش.

وقالت الإدارة العامة للإعلام الأمني، إن وافداً مصرياً حاول جلب المواد المخدرة من إيران عن طريق البحر.

والمتهم المصري يعمل لحساب تاجر إيراني، وبلغت القيمة السوقية للمضبوطات نحو 300 ألف دينار.

ووردت معلومات سرية لرجال المكافحة عن وصول شحنة كبيرة من المخدرات إلى البلاد عن طريق البحر، بمعرفة مقيم مصري، فتمت مراقبته والقبض عليه، وإحالته إلى النيابة بالمضبوطات.