الثلاثاء, يناير 24, 2023
الرئيسيةالهدهدسقوط سيدة الحشيش المصرية في الكويت وهذا ما ضُبط بحوزتها
الهدهد

سقوط سيدة الحشيش المصرية في الكويت وهذا ما ضُبط بحوزتها

قبضت الشرطة الكويتية على سيدة مصرية مخالفة للإقامة بحوزتها كمية من الحشيش والسجائر المخدرة

كتب خالد السعدي
مصرية بحوزتها مخدرات الكويت watanserb.com
الشرطة الكويتية
- Advertisement -

وطن– أثيرت حالة من الصدمة الممزوجة بالغضب في دولة الكويت، بعد إعلان السلطات القبض على وافدة مصرية مخالفة للإقامة بحوزتها موادّ مخدرة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، إن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على وافدة مصرية مخالفة للإقامة عُثر بحوزتها على قطعة من مخدر الحشيش وستة سجائر حشيش جاهزة للتعاطي بالعاصمة الكويت.

غضب واسع

أثارت هذه الواقعة جدلاً كبيراً في الكويت، في ظل ما يُقال إنه تعدد الجرائم التي بات يرتكبها المصريون هناك، علماً بأن مطالب كثيرة أثيرت في الفترات الماضية لترحيلهم.

فقال ناشط: “قلنا لكم فضوا سجونها ارسلوهم لنا كلهم”.

- Advertisement -

وكتب آخر: “نشوف اذا راح تنحبس او يطلعونها براءة بسبب خطأ في اجراءات التحقيق”.

وغرد فهد معلّقاً على الواقعة: “صنف نمرود”.

وذكرت ناشطة: “اللهم عافنا مما ابتلاهم الله به وفكنا من شرورهم واثامهم فهم. فاسدون مفسدون”.

مصري يتاجر في المخدرات بالكويت

وترويجُ المخدرات من قبل شخص مصري أمر ليس بالجديد، فقبل أشهر ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت، القبض على وافد مصري في منطقة المهبولة عقب ورود معلومات عن اتجاره بالمخدرات.

وفي التفاصيل، عثر رجال مكافحة المخدرات بحوزة الشخص المصري على كيلوجرام من مخدر الشبو، وكيلوجرام من مخدر الكيميكال، ونصف كيلو حشيش.

وأمر وكيل قطاع الأمن العام اللواء فراج الزعبي، بإحالة وافد آسيوي إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبطه متلبّساً بترويج الهيروين على متن دراجة نارية.

واشتبهت إحدى دوريات أمن الأحمدي، في سائق دراجة نارية، والذي بمجرد أن شاهد الدورية بدا عليه الارتباك، وعليه تم توقيفه.

وبتفتيشه، عثر بحوزته على 16 لفافة، واعترف الوافد بأنه يتاجر في المخدرات بتوصيلها إلى سكن الزبائن، وأنه يستغل الدراجة لهذا الغرض.

وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

مصري يحاول تهريب 100 كيلو حشيش للكويت

وفي واقعة أخرى جرت العام الماضي أيضاً، تمكنت أجهزة الأمن في الكويت، من إحباط محاولة تهريب 100 كيلوجرام من الحشيش.

وقالت الإدارة العامة للإعلام الأمني، إن وافداً مصرياً حاول جلب المواد المخدرة من إيران عن طريق البحر.

والمتهم المصري يعمل لحساب تاجر إيراني، وبلغت القيمة السوقية للمضبوطات نحو 300 ألف دينار.

ووردت معلومات سرية لرجال المكافحة عن وصول شحنة كبيرة من المخدرات إلى البلاد عن طريق البحر، بمعرفة مقيم مصري، فتمت مراقبته والقبض عليه، وإحالته إلى النيابة بالمضبوطات.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو مفزع لتكون ضباب كثيف في الكويت.. رؤية منعدمة على بعد خطوة

الهدهد

“وحش النعيم” بالكويت.. تفاصيل القبض على “المؤذن” مغتصب الطفل المصري

الهدهد

اغتصبها مراهق كويتي.. داخلية الكويت تحل لغز جريمة “الجثة المحروقة” لامرأة

الهدهد

سبت الدم في الكويت.. مشاجرة مسلحة وانتحار وجثث متفحمة ومتهشمة

الهدهد

مواطن عماني مصدوم من رسوم تفتيش السيارة في منفذ كويتي.. فيديو مثير للجدل

الهدهد

عليها آثار تعذيب.. جثة امرأة محروقة في الكويت وجريمة غامضة تثير الذعر

حياتنا

رعب في الكويت بعد رصد “الحوت القاتل” في المياه الإقليمية! (فيديو)

الهدهد

الكويت على خطى السعودية.. “من اليوم لا منح ولا مساعدات مجانية للدول العربية”

الهدهد

الكويت ترصد سلعا عليها صور الأمير وولي العهد وتتخذ قرارا عاجلا

الهدهد

مصادر سعودية موثوقة تكشف سبب غياب السعودية والكويت عن قمة الإمارات المصغرة!

الهدهد

مسؤول قطري يغضب الكويتيين بتصريحاته عن “خليجي 26”.. ماذا قال؟

الهدهد

أمطار الكويت تهطل داخل مكتب خدمة عملاء تابع لوزارة الكهرباء (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ترتيب الدوري القطري 2023 بعد خسارة العربي أمام السد بالثنائية

نيويورك تايمز: البيض أصبح من الرفاهية للمصريين والموائد شبه خالية من اللحوم!

شقيقة نيمار تسرق الأضواء منه بصورة صدرها العاري وتثير جنون متابعيها (شاهد)

تناول حصتين من هذه الفاكهة يوميًا يزيد 5 سنوات من متوسط ​​العمر المتوقع

جيسون جرينبلات يتحدث عن صلاته العلنية في شوارع الرياض.. ماذا قال؟

“ميجا هاتريك” تاريخي بتوقيع مبابي في كأس فرنسا 2023 (شاهد)

هبة عبوك توجه رسالة غامضة بعد ظهورها تحتضن عارضاً وسيماً! (شاهد)

انهيار الجنيه السوداني الثلاثاء 24 يناير والدولار يسجل رقماً غير مسبوق في البنوك

موقع إسباني يتحدث عن الوضع الصعب لـ محمد السادس رغم ثرائه الفاحش!

كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة لمقتل فتاة سورية طعنا (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC