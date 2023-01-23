زوجة الطبيب السوداني عامر حسن تفجر مفاجأة بعد جدل اختفائه الغامض

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وطن- أُسدل الستار على قضية اختفاء الطبيب السوداني “عامر حسن أحمد يعقوب” (40) عاماً، اختصاصي طب المجتمع، الذي اختفى بعد قدومه من السعودية لقضاء إجازته في العاصمة الخرطوم، حيث تم العثور عليه بعد يومين بخير، كما كذبت زوجته الشائعات التي روجت عن زواجه بالسر كما تداولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي طوال الأيام الماضية.

عثر عليه بعد غياب دام 56 ساعة دون تفاصيل عن ملابسات اختفائه

وكانت أسرة الطبيب السوداني عامر حسن، أبلغت قسم شرطة الخرطوم شرق، الجمعة الماضية، بأن ابنها اختفى في ظروف غامضة بعد عودته إلى السودان من السعودية حيث يعمل هناك كطبيب.

ليتم إبلاغ أسرته من قبل الشرطة السودانية بالعثور عليه في صحة جيدة، بعد غياب دام 56 ساعة دون تفاصيل حتى الآن عن ملابسات اختفائه.

أنباء عن العثور على الطبيب المختفى عامر حسن أحمد الذى وصل للسودان من السعودية لقضاء إجازته بين أهله و أصدقاءه و لا تفاصيل رسمية حول إختفاءه الإ أنه بصحة جيدة.

فى إنتظار بيان رسمى من الشرطة لتكشف حقيقة إختفاءه. pic.twitter.com/Qusq1JglUa — BLACKBOY سودانى (@blackboy) January 22, 2023

وفور تدوين البلاغ أصدرت الشرطة في السودان نشرة عن شخص مفقود، عممتها على الأقسام، بينما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة معها بياناته وصورته، وسط دعوات بعودته سالمًا.

كما نشر ناشطون مناشدة بخصوص اختفائه وصورة لسيارة الكامري التي كان يقودها، الخميس الماضي، قبل اختفائه وهي موديل 9009 خ 3/ 78614 وأرقام هواتف للتواصل.

بالجريف غرب (مربع ٦٤) يقود سيارة كامري 2009 مظللة لوحة رقم (خ ٣/ 78614)، وبحثوا عنه في عدة أماكن بلاجدوى، بعد أن فقدوا الاتصال به. وتم فتح بلاغ اليوم الجمعة لدى قسم شرطة الخرطوم شرق، لتعميم نشرة عن شخص مفقود. وتناشد الأسرة رواد التواصل الاجتماعي، بمساعدتهم في البحث عنه، — Smo7a 🩺😊 (@KamalSamoha) January 21, 2023

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وبموازاة ذلك ضجت صفحات التواصل الإجتماعي بشائعات تقول إن الطبيب عامر متزوج بالسر الأمر الذي نفته زوجته فيما بعد.

زوجة الدكتور عامر حسن تخرج عن صمتها

وقدمت زوجة الطبيب، د. ندى محمد حسين، الشكر لقوات الدعم السريع على المجهود الكبير في العثور على زوجها والحفاظ على سلامته، وتوعدت مطلقي الشائعات بالمواجهة القانونية.

ونشرت تدوينة على حسابها في” فيسبوك” تقوب فيها إن د. عامر بصحة جيدة وأموره طيبة وهو يتميز بالأخلاق العالية ويترفع عن الإشاعات الكاذبة والقصص الوهمية.

مشيرة إلى أن “السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم تسلم هي نفسها من قصة الإفك” في إشارة للشائعات التي طاردت زوجها خلال الأيام الماضية.

وطالبت زوجة الطبيب السوداني عامر حسن، مطلقي الشائعات بعدم تأليف القصص الوهمية متوعدة باتخاذ تدابير قضائية بخصوص أي تعليق له أثر سلبي على الأسرة.

وختمت مستشهدة بقوله تعالى : “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.