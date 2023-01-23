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زوجة الطبيب السوداني عامر حسن تفجر مفاجأة بعد جدل اختفائه الغامض

زوجة الطبيب السوداني عامر حسن أعلنت عن توصل الأمن له وأنه بخير بعد ما كان مختفيا عقب عودته من السعودية وتوعدت مطلقي الشائعات بالمواجهة القانونية

كتب خالد الأحمد
عامر حسن أحمد يعقوب watanserb.com
عامر حسن أحمد يعقوب
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وطن- أُسدل الستار على قضية اختفاء الطبيب السوداني “عامر حسن أحمد يعقوب” (40) عاماً، اختصاصي طب المجتمع، الذي اختفى بعد قدومه من السعودية لقضاء إجازته في العاصمة الخرطوم، حيث تم العثور عليه بعد يومين بخير، كما كذبت زوجته الشائعات التي روجت عن زواجه بالسر كما تداولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي طوال الأيام الماضية.

عثر عليه بعد غياب دام 56 ساعة دون تفاصيل عن ملابسات اختفائه

وكانت أسرة الطبيب السوداني عامر حسن، أبلغت قسم شرطة الخرطوم شرق، الجمعة الماضية، بأن ابنها اختفى في ظروف غامضة بعد عودته إلى السودان من السعودية حيث يعمل هناك كطبيب.

ليتم إبلاغ أسرته من قبل الشرطة السودانية بالعثور عليه في صحة جيدة، بعد غياب دام 56 ساعة دون تفاصيل حتى الآن عن ملابسات اختفائه.

أنباء عن العثور على الطبيب المختفى عامر حسن أحمد الذى وصل للسودان من السعودية
أنباء عن العثور على الطبيب المختفى عامر حسن أحمد الذى وصل للسودان من السعودية

وفور تدوين البلاغ أصدرت الشرطة في السودان نشرة عن شخص مفقود، عممتها على الأقسام، بينما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة معها بياناته وصورته، وسط دعوات بعودته سالمًا.

كما نشر ناشطون مناشدة بخصوص اختفائه وصورة لسيارة الكامري التي كان يقودها، الخميس الماضي، قبل اختفائه وهي موديل 9009 خ 3/ 78614 وأرقام هواتف للتواصل.

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وبموازاة ذلك ضجت صفحات التواصل الإجتماعي بشائعات تقول إن الطبيب عامر متزوج بالسر الأمر الذي نفته زوجته فيما بعد.

زوجة الدكتور عامر حسن تخرج عن صمتها

وقدمت زوجة الطبيب، د. ندى محمد حسين، الشكر لقوات الدعم السريع على المجهود الكبير في العثور على زوجها والحفاظ على سلامته، وتوعدت مطلقي الشائعات بالمواجهة القانونية.

ونشرت تدوينة على حسابها في” فيسبوك” تقوب فيها إن د. عامر بصحة جيدة وأموره طيبة وهو يتميز بالأخلاق العالية ويترفع عن الإشاعات الكاذبة والقصص الوهمية.

مشيرة إلى أن “السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم تسلم هي نفسها من قصة الإفك” في إشارة للشائعات التي طاردت زوجها خلال الأيام الماضية.

وطالبت زوجة الطبيب السوداني عامر حسن، مطلقي الشائعات بعدم تأليف القصص الوهمية متوعدة باتخاذ تدابير قضائية بخصوص أي تعليق له أثر سلبي على الأسرة.

وختمت مستشهدة بقوله تعالى : “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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