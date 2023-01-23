رقص بلقيس فتحي للعراقيين.. هكذا شاركتهم فرحتهم بكأس الخليج (فيديو)

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وطن- احتفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، بتتويج المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج “خليجي25” على الطريقة الخليجية الشعبية بالرقص، مما أثار إعجاب وتفاعل الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة العراقيين.

وفاز منتخب العراق، الخميس الماضي، على المنتخب العماني في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين وانتهت بنيل الفريق المستضيف للكأس.

بلقيس ترقص على الطريقة الخليجية

وبدت “بلقيس” في مقطع فيديو قصير نشرته على حسابها بانستغرام، وهي تلبس فستاناً رمادي اللون محتشماً.

وكانت ترقص داخل شقة على أنغام أغنية” الغيرة وارثها من أهلها من أهلها راضع غيرة” احتفاء بفوز المنتخب العراقي ببطولة خليجي 25.

وكانت الفنانة اليمنية تتمايل على أنغام الموسيقى بحركات راقصة على الطريقة الخليجية.

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وظهرت بلقيس متحمسة جدا خلال المقطع الذي لاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير العراقية، التي توجهت لها بالشكر على مشاعرها تجاه العراق.

وعلقت بلقيس فتحي على المقطع بقولها: “ألف مبروك لكل حبايبي في العراق أسود الرافدين، فوز مستحق وتنظيم ولا أروع، فرحانين لكم من قلبنا يا قلبنا، ورونا أعلامكم يا أهل العراق”.

وكانت الفنانة اليمنية التي تعيش في الإمارات العربية المتحدة، قد احتفت من قبل بفوز المنتخب المغربي “أسود الأطلس” بالمركز الرابع في مونديال قطر الماضي. حيت نشرت فيديو بحسابها على تويتر وقتها احتفت فيه بهذا الإنجاز المغربي والعربي.

فين غادي بيا؟! غادي بيا على #الدوحة حفلة يوم ٦ ديسمبر ونغني ونشطح ونفرحووووو 🇲🇦 #المغرب_كندا pic.twitter.com/2cCGOjqFAG — #امام_مرايتي Balqees (@BalqeesFathi) December 1, 2022

وكانت بلقيس فتحي أثارت جدلاً كبيراً منذ أيام عندما أعلنت لإحدى وسائل الإعلام، عن إحتمالية دخولها مجال التمثيل وأوضحت بلقيس بأنها إذا عُرض عليها دوراً سيقلب موازين مسيرتها واسمها لن تتردد ولن تفوت هذه الفرصة.

بلقيس فتحي تتحدث لبناني

وتعرضت صاحبة أغنية” صابرة” لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج لبناني منذ أيام، وهي تتحدث باللهجة اللبنانية عن ظروف حياتها بعد الطلاق وحضانة ابنها الوحيد “تركي” رغم كونها يمنية وتعيش في الإمارات.

وكانت بلقيس فتحي قد كسبت قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، أمام المحاكم الإماراتية.

وظهرت بلقيس في لقاء مع المذيع اللبناني رودلف هلال عبر برنامجه “المجهول”، الذي يبث على قناة “ال بي سي” لتتحدث عن تفاصيل من حياتها بعد الطلاق.

وقالت بلقيس فتحي إن سنة 2021 كانت صعبة عليها لأنها كانت تجهز للإنفصال عن زوجها، ولم تكن في حالة استقرار وكانت الأمور أفضل في العام 2022.

وأجمل ما تحب تذكره ـ كما قالت ـ أنها استلمت مفتاح بيتها وفتحته وأخذت ابنها، ولأول مرة تعيش مشاعر العائلة والأمومة وألحقت ابنها بأفضل مدرسة في دبي.”

واستذكرت الفنانة اليمنية الشهيرة أول يوم له في المدرسة وكيف أوصلته إليها ثم عادت لتصطحبه إلى المنزل. “وكانت كلما فتحت باب منزلها ودخلت تشعر أنها حرة ومبسوطة وهذا حقها وتعبها ـ كما قالت ـ

وسألها مذيع البرنامج “لهذه الدرجة كنت مخنوقة” فنفت بلقيس ذلك قائلة: إن الأمر متعلق بالحظ والظروف مضيفة أن “عام 2022 كان عام انطلاقتها وارتاحت حتى على المستوى الشخصي.”

جوائز بلقيس فتحي

وسبق أن حصدت بلقيس المركز الرابع عالمياً في مسابقة “بيست دريسد ” عن فئة أفضل فستان بين نجمات العالم ضمن جوائز السجادة الحمراء للموضة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة الرياض بالسعودية، ولفتت الأنظار وقتها من خلال الفستان المصمم من قبل ماركة “فيرزاتشي” الشهيرة.

كما حصلت على جائزة أفضل كليب لعمل عربي عن أغنيه “أمام مرايتي”، وذلك بمهرجان الفيلم الدولي بكان السينمائي وسط منافسة شرسة من عدد كبير من المطربين.