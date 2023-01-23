الإثنين, يناير 23, 2023
الرئيسيةحياتنارقص بلقيس فتحي للعراقيين.. هكذا شاركتهم فرحتهم بكأس الخليج (فيديو)
حياتنا

رقص بلقيس فتحي للعراقيين.. هكذا شاركتهم فرحتهم بكأس الخليج (فيديو)

الفنانة اليمنية بلقيس فتحي شاركت العراقيين فرحتهم بالفوز بكأس الخليج "خليجي 25" على طريقتها بالرقص الخليجي ولاقى تفاعلها استحسان الجمهور

كتب خالد الأحمد
رقص بلقيس فتحي watanserb.com
رقص بلقيس فتحي
- Advertisement -

وطن- احتفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، بتتويج المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج “خليجي25” على الطريقة الخليجية الشعبية بالرقص، مما أثار إعجاب وتفاعل الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة العراقيين.

وفاز منتخب العراق، الخميس الماضي، على المنتخب العماني في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين وانتهت بنيل الفريق المستضيف للكأس.

بلقيس ترقص على الطريقة الخليجية

وبدت “بلقيس” في مقطع فيديو قصير نشرته على حسابها بانستغرام، وهي تلبس فستاناً رمادي اللون محتشماً.

وكانت ترقص داخل شقة على أنغام أغنية” الغيرة وارثها من أهلها من أهلها راضع غيرة” احتفاء بفوز المنتخب العراقي ببطولة خليجي 25.

وكانت الفنانة اليمنية تتمايل على أنغام الموسيقى بحركات راقصة على الطريقة الخليجية.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Balqees (@balqeesfathi)

بلقيس ترقص على الطريقة الخليجية
بلقيس ترقص على الطريقة الخليجية
- Advertisement -

وظهرت بلقيس متحمسة جدا خلال المقطع الذي لاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير العراقية، التي توجهت لها بالشكر على مشاعرها تجاه العراق.

وعلقت بلقيس فتحي على المقطع بقولها: “ألف مبروك لكل حبايبي في العراق أسود الرافدين، فوز مستحق وتنظيم ولا أروع، فرحانين لكم من قلبنا يا قلبنا، ورونا أعلامكم يا أهل العراق”.

وكانت الفنانة اليمنية التي تعيش في الإمارات العربية المتحدة، قد احتفت من قبل بفوز المنتخب المغربي “أسود الأطلس” بالمركز الرابع في مونديال قطر الماضي. حيت نشرت فيديو بحسابها على تويتر وقتها احتفت فيه بهذا الإنجاز المغربي والعربي.

وكانت بلقيس فتحي أثارت جدلاً كبيراً منذ أيام عندما أعلنت لإحدى وسائل الإعلام، عن إحتمالية دخولها مجال التمثيل وأوضحت بلقيس بأنها إذا عُرض عليها دوراً سيقلب موازين مسيرتها واسمها لن تتردد ولن تفوت هذه الفرصة.

بلقيس فتحي تتحدث لبناني

وتعرضت صاحبة أغنية” صابرة” لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج لبناني منذ أيام، وهي تتحدث باللهجة اللبنانية عن ظروف حياتها بعد الطلاق وحضانة ابنها الوحيد “تركي” رغم كونها يمنية وتعيش في الإمارات.

وكانت بلقيس فتحي قد كسبت قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، أمام المحاكم الإماراتية.

وظهرت بلقيس في لقاء مع المذيع اللبناني رودلف هلال عبر برنامجه “المجهول”، الذي يبث على قناة “ال بي سي” لتتحدث عن تفاصيل من حياتها بعد الطلاق.

وقالت بلقيس فتحي إن سنة 2021 كانت صعبة عليها لأنها كانت تجهز للإنفصال عن زوجها، ولم تكن في حالة استقرار وكانت الأمور أفضل في العام 2022.

وأجمل ما تحب تذكره ـ كما قالت ـ أنها استلمت مفتاح بيتها وفتحته وأخذت ابنها، ولأول مرة تعيش مشاعر العائلة والأمومة وألحقت ابنها بأفضل مدرسة في دبي.”

واستذكرت الفنانة اليمنية الشهيرة أول يوم له في المدرسة وكيف أوصلته إليها ثم عادت لتصطحبه إلى المنزل. “وكانت كلما فتحت باب منزلها ودخلت تشعر أنها حرة ومبسوطة وهذا حقها وتعبها ـ كما قالت ـ

وسألها مذيع البرنامج “لهذه الدرجة كنت مخنوقة” فنفت بلقيس ذلك قائلة: إن الأمر متعلق بالحظ والظروف مضيفة أن “عام 2022 كان عام انطلاقتها وارتاحت حتى على المستوى الشخصي.”

جوائز بلقيس فتحي

وسبق أن حصدت بلقيس المركز الرابع عالمياً في مسابقة “بيست دريسد ” عن فئة أفضل فستان بين نجمات العالم ضمن جوائز السجادة الحمراء للموضة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة الرياض بالسعودية، ولفتت الأنظار وقتها من خلال الفستان المصمم من قبل ماركة “فيرزاتشي” الشهيرة.

كما حصلت على جائزة أفضل كليب لعمل عربي عن أغنيه “أمام مرايتي”، وذلك بمهرجان الفيلم الدولي بكان السينمائي وسط منافسة شرسة من عدد كبير من المطربين.

المصدريوتيوب، تويتر، قناة ال بي سي، انستجرام، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

إقالة يونس الفهدي مطلب شعبي بعد ما فعله بـ خليجي25.. هل يستجيب اتحاد الكرة العماني؟

الهدهد

فستان بلقيس العاري “ولهجة لبنانية”.. انتقادات واسعة للفنانة اليمنية (فيديو)

رياضة

مشاهدة مباراة البحرين وعمان بث مباشر اليوم في كأس خليجي 25

الهدهد

الحضور الجماهيري في خليجي 25 .. العراق على أعتاب “رقم إعجازي”

حياتنا

لاميتا فرنجية بصور مثيرة واستعراض جريء لمؤخرتها أمام برج العرب في دبي! (شاهد)

الهدهد

كاتب إماراتي يهاجم خليل البلوشي ويصفه بالمرتزق ويتهمه اتهاماً باطلاً.. لماذا؟!

الهدهد

رد فعل حاكم دبي محمد بن راشد على طفل نادى عليه في الصحراء (فيديو)

الهدهد

رغد صدام حسين تستدعي كلمة والدها تعليقا على افتتاح كأس الخليج وعراقيون يصدمونها

الهدهد

كرم ضيافة العراقيين يجذب الأنظار في خليجي 25 بمائدة حجمها لا يصدق (فيديو)

تقارير

عاصمة الدعارة بالمنطقة.. دبي تبدأ 2023 بإلغاء ضريبة على الخمور لهذا السبب

حياتنا

سيرين عبدالنور بإطلالة فاضحة في دبي احتفالاً برأس السنة (فيديو)

حياتنا

بلقيس في صور جريئة مع حبيبها الإعلامي اللبناني والجمهور يجلدها بـ”إسراء غريب”! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كايلي جينر تظهر بصور صادمة .. رأس أسد على صدرها وفستان بلا حمالات! (شاهد)

قاضٍ عراقي مات في أحضان فتاتي ليل بأربيل بسبب الفياغرا وتفاصيل صادمة

فستان إلهام شاهين العاري وإطلالة مثيرة مع أميتاب بتشان ومحمد عبده

زوجة الفنان سامر المصري تلفت الأنظار بفستان مكشوف الصدر في السعودية (شاهد)

ما سبب وفاة زكية الكاسبية الطالبة العمانية في الأردن؟.. فجعت وفاتها العمانيين

زوجة الطبيب السوداني عامر حسن تفجر مفاجأة بعد جدل اختفائه الغامض

كاميرات توثق اعتداء وحشيا لممارسة صحية على 11 رضيعا بالسعودية

حقيقة مقاطع منتشرة لمنجم ذهب ضخم في تونس اكتشف مؤخرا (شاهد)

أطول لسان بالعالم تمتلكه هذا الشابة.. تلمس به عينها وتلعق أنفها (شاهد)

رسالة مرعبة على “قبر ميت” وضعها دائن له تحدث ضجة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC