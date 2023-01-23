الإثنين, يناير 23, 2023
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رسالة مرعبة على “قبر ميت” وضعها دائن له تحدث ضجة (شاهد)

الدائن وضع على قبر المتوفي ما يثبت وجود دين له في رقبته وكتب عليها عبارة "يجعلها حديد ونار على جسدك" ما فجر الجدل على مواقع التواصل

كتب خالد الأحمد
رسالة مرعبة على قبر ميت watanserb.com
رسالة مرعبة على قبر ميت
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وطن- أثارت رسالة قاسية على قبر متوفي الجدل على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتتعلق هذه الرسالة بدين في ذمة المتوفي وأن مقرضه لن يسامحه إلا إذا سدد ذووه ما عليه.

وألصق الشخص صاحب الرسالة “سند الدين الذي يعود إلى أيلول عام 1994” على قبر المتوفي وتحته عبارة كتبها بخط يده تقول: “عندك وفي ذمتك 6000 دولار الله يجعلها حديد ونار على جسدك”، فيما تم تمويه اسم المتوفي.

صاحب الدين لم يسامح المتوفي ودعا له بالعذاب

ولم يكتف صاحب الدين بذلك بل أرفق ورقة بصور إقرار موقع يثبت أخذ المتوفى هذا المبلغ، في يوم 20 أغسطس عام 1994، وتتضمن أيضًا إقرارا بالحصول على المبلغ: «أقر أنا.. أني أخذت مبلغ ستة آلاف دولار أمريكي، وهذا سند مني بذلك إلى عند الطلب»، مع إمضاء المتوفى والشاهد.

ولم تمر القصة مرور الكرام، بل انهالت التعليقات على الورقة، التي يستشهد بها الرجل كونه لا يسامح المتوفي، لكونه أخذ هذا المبلغ ولم يرده له قبل وفاته، بل أصيب الجميع بالصدمة جراء هذا التصرف.

ووصف البعض هذا التصرف بأنه نابع من الغل والحقد “لأن الإسلام يحث على المسامحة”. بينما تعاطف آخرون مع صاحب الرسالة مقرين بأن لديه الحق وعلى ذوي المتوفى سداد الدين لأن المتوفى مطالب به يوم القيامة ولن يستطيع سداده حينها.

وتباينت ردود وتعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي حيال تصرف الرجل صاحب الدين.

ردود أفعال النشطاء بشأن الرسالة على قبر الميت

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حيث علق “محمود سعد” :”صورة مؤلمة لكلمة كتبها رجلٌ على قبر رجلٍ استدان منه 6000 دولار منذ ثلاثين سنة ولم يردها حتى مات”.

واستدرك بنبرة دعاء: “اللهم أعنا على الوفاء بالحقوق والديون وأخرجنا من هذه الدنيا غير ظالمين أحدا أو آكلين مال أحد”.

رسالة على قبر الميت
رسالة على قبر الميت

فيما عقبت “روان” بنبرة قاسية: “الديون مش بس فلوس كسر خواطر ظلم شهاده زور”.

وأضافت مخاطبة ذوي المتوفى: “يرضي علي الغريب اللي ميرضاهوش ع نفسه واهل بيته ف ربنا يجعلها حديد ونار علي جسد كل ظالم”.

وقال”أبو عبد الله” متحدثاً عن صاحب الرسالة: “كان من واجبه على أخيه المتوفى أن يعفو عنه بعد مماته”.

واستدرك:”ما بال بني آدم أصبح قلبه شديد وقاسي حتى على الأموات”.

وعلق آخر :”لا نعرف ظرف المتوفى ان كان يماطل أو عدم المقدرة على السداد”.

وتابع :”علينا أن نحسن النية فالرجل أفضى إلى ربه”.

ورأى “علي الأدهم” أن هناك نوع من البشر يستدين المال وفي قرارة نفسه عدم رد الدين معتقدين عدم وجود حساب في الآخرة”.

وتذكر “مسفر” قصة مثيلة لعامل هندي توفي بالصعقة الكهربائية وهو يسقي الزرع.

حيث وجدوا في جيبه رسالة كان يريد إرسالها لأهله، يشتكي فيها أن كفيله لم يسلمه رواتبه من سنة.

ويحض الإسلام على سداد الدين قبل الوفاة لأن الإنسان لا يعرف متى يحين أجله.

وقد ورد في السنة الصحيحة، زجر أكيد ووعيد مخيف لمن تساهل في حقوق العباد.

كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه). رواه البخاري.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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