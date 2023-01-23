الإثنين, يناير 23, 2023
الرئيسيةرياضةالنصر يستعيد الصدارة .. ترتيب دوري روشن السعودي 2023 مع نهاية الجولة...
رياضة

النصر يستعيد الصدارة .. ترتيب دوري روشن السعودي 2023 مع نهاية الجولة ال14

النصر يعتلي صدارة دوري روشن السعودي 2023 بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف الهلال

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب دوري روشن السعودي 2023 watanserb.com
ترتيب دوري روشن السعودي 2023
- Advertisement -

وطن- اعتلى فريق النصر الصدارة من جديد، في ترتيب دوري روشن السعودي 2023، بعد تحقيق الفوز النظيف على الاتفاق بهدف دون مقابل، مع نهاية الجولة ال14.

ونجح فريق النصر السعودي في تحقيق الفوز الاتقاق، في المباراة التي شهدت ظهور الدون كريستيانو رونالدو بقميص النصر في منافسات الدوري الممتاز.

مباراة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي

كما وأحرز هدف الفوز في المباراة، النجم البرازيلي تاليسكا لصالح فريق النصر، في الدقيقة ال31، برأسية قوية سكنت في شباك مرمى الاتفاق في منافسات دوري روشن السعودي 2022-2023.

مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي
مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي

كما وشهدت المباراة الظهور اللافت للنجم البرتغالي رونالدو، في مباراة النصر والاتفاق، على صعيد التسديدات والمراوغات، رغم عدم إحرازه الهدف الأول بقميص النصر السعودي.

ووصلت عدد تسديدات فريق النصر السعودي إلى 13 تسديدة في المباراة ، مقابل 8 تسديدات للفريق المنافس الاتفاق.

- Advertisement -

كما واستحوذ المستضيف النصر على الكرة داخل المباراة بنسبة 68%، بينما وصل استحوذ الاتفاق بنسبة 32% طيلة مجريات دقائق المباراة.

النصر السعودي
النصر السعودي

ترتيب دوري روشن السعودي 2023

وجاء ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023، مع نهاية الجولة ال14، كما يلي:

(1) النصر 33 نقطة.

(2) الهلال 32 نقطة.

(3) الاتحاد 31 نقطة.

(4) الشباب 28 نقطة.

(5) التعاون 27 نقطة.

(6) ضمك 21 نقطة.

(7) أبها 19 نقطة.

(8) الفتح 18 نقطة.

(9) الطائي 18 نقطة.

(10) الاتفاق 16 نقطة.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023

كما وآتى أبرز جدول هدافين دوري روشن السعودي 2022-2023، مع ختام الجولة ال14، فيما يلي:

(1) تاليسكا (النصر السعودي) 12 هدفاً.

(2) عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد) 9 أهداف.

(3) أوديون إيغالو (الهلال) 8 أهداف.

(4) كارلوس جونيور (الشباب) 7 أهداف.

(5) أنتوني نواكايمي (الفيحاء) 6 أهداف.

تاليسكا هداف دوري روشن السعودي
تاليسكا هداف دوري روشن السعودي

كما ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة ال15 من الدوري السعودي الممتاز (روشن)، مع نهاية الأسبوع الجاري.

المصدروطن + دوري روشن السعودي + نادي النصر السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

لاعب سعودي سابق يعترف بتعاطيه المنشطات قبل مباراة مصيرية والنتيجة كانت صادمة

حياتنا

عدد مشاهدات تقديم رونالدو يفوق مشاهدات نهائي كأس العالم .. ما القصة!؟

حياتنا

رونالدو يؤدي العمرة .. ما قصّة هذه الصورة!؟ (شاهد)

حياتنا

من هي الصحفية السعودية التي قدّمت رونالدو للجماهير وأثارت غيرة جورجينا!؟ (صور)

الهدهد

محمد أبوتريكة يثير غضب السعوديين بحديثه عن مصير رونالدو مع نادي النصر (فيديو)

حياتنا

بصورة .. جورجينا رودريغيز تكشف حقيقة أزمتها مع رونالدو وتأجيل زفافهما! (شاهد)

رياضة

مبالغ فلكية.. أعلى أندية الدوري السعودي من حيث القيمة السوقية

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة الهلال وفوز الشباب وتعادل الاتحاد

رياضة

الهلال يُتوج بكأس سوبر لوسيل 2022 على حساب الزمالك (فيديو)

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال المفتوحة في كأس سوبر لوسيل 2022

رياضة

تشكيلة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل 2022

رياضة

السبب وراء تأجيل مباراة الاتحاد والهلال في قمة “الكلاسيكو” السعودي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أنغام تهين ديمة قندلفت وسامر المصري طمعاً في رضى تركي آل الشيخ! (شاهد)

نادي الزمالك يحسم مصير فيريرا و3 صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي

مبارك الهاجري يقبل أحلام ويحتضنها في استديو “سعودي أيدول” (شاهد)

إقالة محافظ البنك المركزي العراقي.. ما علاقة لبنان؟

حادثة مأساوية هزت مصر.. طفل يدهس آخر بسيارة سرق مفتاحها من والده (فيديو)

هاتريك هالاند في شباك وولفرهامبتون يُحطم رقم صلاح في الدوري الإنجليزي (فيديو)

رحالة إماراتي يوثق حادثا بشعا تعرض له في ثانية واحدة (فيديو)

ترتيب الدوري الإسباني 2023 والهدافون بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة

من الجزائر.. محمد راتب النابلسي يُفند إشاعة وفاته ويُطمئن محبيه (فيديو)

“وحش النعيم” بالكويت.. تفاصيل القبض على “المؤذن” مغتصب الطفل المصري

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC