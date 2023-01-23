النصر يستعيد الصدارة .. ترتيب دوري روشن السعودي 2023 مع نهاية الجولة ال14

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وطن- اعتلى فريق النصر الصدارة من جديد، في ترتيب دوري روشن السعودي 2023، بعد تحقيق الفوز النظيف على الاتفاق بهدف دون مقابل، مع نهاية الجولة ال14.

ونجح فريق النصر السعودي في تحقيق الفوز الاتقاق، في المباراة التي شهدت ظهور الدون كريستيانو رونالدو بقميص النصر في منافسات الدوري الممتاز.

مباراة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي

كما وأحرز هدف الفوز في المباراة، النجم البرازيلي تاليسكا لصالح فريق النصر، في الدقيقة ال31، برأسية قوية سكنت في شباك مرمى الاتفاق في منافسات دوري روشن السعودي 2022-2023.

كما وشهدت المباراة الظهور اللافت للنجم البرتغالي رونالدو، في مباراة النصر والاتفاق، على صعيد التسديدات والمراوغات، رغم عدم إحرازه الهدف الأول بقميص النصر السعودي.

ووصلت عدد تسديدات فريق النصر السعودي إلى 13 تسديدة في المباراة ، مقابل 8 تسديدات للفريق المنافس الاتفاق.

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كما واستحوذ المستضيف النصر على الكرة داخل المباراة بنسبة 68%، بينما وصل استحوذ الاتفاق بنسبة 32% طيلة مجريات دقائق المباراة.

ترتيب دوري روشن السعودي 2023

وجاء ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023، مع نهاية الجولة ال14، كما يلي:

(1) النصر 33 نقطة.

(2) الهلال 32 نقطة.

(3) الاتحاد 31 نقطة.

(4) الشباب 28 نقطة.

(5) التعاون 27 نقطة.

جـدول الـتـرتـيـب 📊 جدول ترتيب ⁧#دوري_روشن_السعودي⁩ بعد نهاية الجولة 14 🔥 pic.twitter.com/oH0MHpLGgk — دوري روشن السعودي (@SPL) January 22, 2023

(6) ضمك 21 نقطة.

(7) أبها 19 نقطة.

(8) الفتح 18 نقطة.

(9) الطائي 18 نقطة.

(10) الاتفاق 16 نقطة.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023

كما وآتى أبرز جدول هدافين دوري روشن السعودي 2022-2023، مع ختام الجولة ال14، فيما يلي:

(1) تاليسكا (النصر السعودي) 12 هدفاً.

(2) عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد) 9 أهداف.

(3) أوديون إيغالو (الهلال) 8 أهداف.

⚽️ تـرتـيـب الـهـدافـيـن 🔝 تاليسكا يواصل صدارة قائمة الهدافين بعد نهاية الجولة 14 pic.twitter.com/lLLaugLFoT — دوري روشن السعودي (@SPL) January 22, 2023

(4) كارلوس جونيور (الشباب) 7 أهداف.

(5) أنتوني نواكايمي (الفيحاء) 6 أهداف.

كما ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة ال15 من الدوري السعودي الممتاز (روشن)، مع نهاية الأسبوع الجاري.