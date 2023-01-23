إلهام شاهين تتغزل بولي العهد محمد بن سلمان وتشكره على جرأته (شاهد)

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وطن- وجهت الفنانة المصرية إلهام شاهين، رسالة شكر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية حضورها حفل توزيع جوائز Joy awards الذي أقيم في الرياض وشهد حضورا واسعا لنجوم عرب وعالميين.

حلماً مستحيلاً

ونشرت إلهام شاهين صورة عبر حسابها على “انستجرام” بالحفل مع شقيقها أمير، وعلقت: “حفل joy awards بالرياض كان أكثر من رائع .. بوجود أهل الفن من كل الوطن العربى .. بالإضافة إلى النجم العالمى الذى أعشق فنه ميل جيبسون .. و النجم الهندى العظيم إميتاب باتشان”.

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وتابعت النجمة المصرية: “الحقيقه أن ما أراه بالمملكه العربيه السعوديه من إهتمام بالفنون حاليا كان حلما مستحيلا .. و تحقق المستحيل فى وقت وجيز .. كل التحيه لصانع التغيير بالمملكه ولى العهد الأمير محمد بن سلمان على جرأته و سرعته فى إتخاذ القرارات و تنفيذها”.

وأردفت: “فمقياس التحضر للشعوب بمستوى الثقافه و الفنون . شكراً لهيئة الترفيه و شكراً لقناة إم بي سي مصر .. و شكراً لكل الفنانين اللذين ينشروا السعاده و البهجه فى حياة الشعوب .. و مبروك لكل الفائزين و المكرمين . “.

فستان شفاف

وحضرت إلهام شاهين الحفل بفستان شفاف كشف معظم جسدها وأبرز مفاتنها، وكانت تجلس بجوار الفنان الهندي العالمي أميتاب باتشان الذي حرصت على التقاط صورا تذكارية برفقته.

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كما ظهرت إلهام شاهين في صور أخرى مثيرة رفقة “فنان العرب” محمد عبده. الذي ظهر يضع يده عليها من الخلف في مشهد أثار انتقاد النشطاء.

وشهد حفل “Joy Awards” تواجد عدد كبير للغاية من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، في العاصمة السعودية الرياض.

ووزعت الجوائز على الفائزين بلقب الأفضل بناء على تصويت الجمهور. فيما منح بعضهم الآخر جوائز فخرية وتكريمية تقديراً لمشوارهم الفني الطويل.

وتعد جائزة صناع الترفيه، احتفاء بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة.

وتقام الحفلة في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض. حيث يرشَّح فيها أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة تجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد. وتتضمن عروضًا ومراسم متنوعة.