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إلهام شاهين تتغزل بولي العهد محمد بن سلمان وتشكره على جرأته (شاهد)

حضرت إلهام شاهين الحفل بفستان شفاف كشف معظم جسدها وأبرز مفاتنها

كتب رفيف عبدالله
إلهام شاهين تتغزل بولي العهد محمد بن سلمان وتشكره على جرأته (شاهد) watanserb.com
إلهام شاهين
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وطن- وجهت الفنانة المصرية إلهام شاهين، رسالة شكر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية حضورها حفل توزيع جوائز Joy awards الذي أقيم في الرياض وشهد حضورا واسعا لنجوم عرب وعالميين.

حلماً مستحيلاً

ونشرت إلهام شاهين صورة عبر حسابها على “انستجرام” بالحفل مع شقيقها أمير، وعلقت: “حفل joy awards بالرياض كان أكثر من رائع .. بوجود أهل الفن من كل الوطن العربى .. بالإضافة إلى النجم العالمى الذى أعشق فنه ميل جيبسون .. و النجم الهندى العظيم إميتاب باتشان”.

وتابعت النجمة المصرية: “الحقيقه أن ما أراه بالمملكه العربيه السعوديه من إهتمام بالفنون حاليا كان حلما مستحيلا .. و تحقق المستحيل فى وقت وجيز .. كل التحيه لصانع التغيير بالمملكه ولى العهد الأمير محمد بن سلمان على جرأته و سرعته فى إتخاذ القرارات و تنفيذها”.

وأردفت: “فمقياس التحضر للشعوب بمستوى الثقافه و الفنون . شكراً لهيئة الترفيه و شكراً لقناة إم بي سي مصر .. و شكراً لكل الفنانين اللذين ينشروا السعاده و البهجه فى حياة الشعوب .. و مبروك لكل الفائزين و المكرمين . “.

فستان شفاف

وحضرت إلهام شاهين الحفل بفستان شفاف كشف معظم جسدها وأبرز مفاتنها، وكانت تجلس بجوار الفنان الهندي العالمي أميتاب باتشان الذي حرصت على التقاط صورا تذكارية برفقته.

حرصت الفنانة المصرية على التقاط صور تذكارية مع النجم أميتاب باتشان
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كما ظهرت إلهام شاهين في صور أخرى مثيرة رفقة “فنان العرب” محمد عبده. الذي ظهر يضع يده عليها من الخلف في مشهد أثار انتقاد النشطاء.

ظهرت إلهام بفستان شفاف

وشهد حفل “Joy Awards” تواجد عدد كبير للغاية من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، في العاصمة السعودية الرياض.

ووزعت الجوائز على الفائزين بلقب الأفضل بناء على تصويت الجمهور. فيما منح بعضهم الآخر جوائز فخرية وتكريمية تقديراً لمشوارهم الفني الطويل.

وتعد جائزة صناع الترفيه، احتفاء بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة.

وتقام الحفلة في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض. حيث يرشَّح فيها أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة تجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد. وتتضمن عروضًا ومراسم متنوعة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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1 تعليق

  1. هذه الجربوعة او اليربوعة.المسنة جدا…تكاد تلعق ………………و…………كل من يسيئ للدين الاسلامي او يشوهه او يزدري بشريعته السمحاء…تركيبتها البهائمية جعلتها تسيئ للدين الاسلامي دون غيره من الاديان لحاجة في عقلها الذي اصابه الخلل والعطب والخرف..الخرف العجائزي الذي يصيب عادة المسنين…العجوز المسنة الهام شاهين بعدما ضاعت وتحولت في زمن الصبا الى ماسورة للصرف اعزكم الله..تستقبل كل السوائل…وبعد ان تخلى عنها (السوائليون) اعلنت نقمتها على الاسلام وكل الاطهار الاخيار ابناء الاسلام…والقافلة تسير والكلبة تنبح…

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