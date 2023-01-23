أول ظهور لجورج وسوف بعد وفاة “وديع”.. هل حضر حفل joy awards؟ (شاهد)

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وطن– حسمت مديرة أعمال الفنان السوري جورج وسوف، حقيقة حضوره حفل توزيع جوائز JOY AWARDS بالسعودية، بعد أيام من وفاة نجله الأكبر وديع.

لم يحضر الحفل

وكانت صور جورج وسوف قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الترويج لها على أنها أول ظهور للفنان السوري بعد وفاة ابنه في حفل joy awards بالرياض.

وأكدت مديرة أعمال جورج وسوف في تصريح لصحيفة “النهار” أنه لم يحضر الحفل.

وكشفت مديرة أعمال الوسوف، أن الصور التي تم تداولها له مع الفنانين، تم التقاطها في الفندق الذي يقيم به الفنان في الرياض.

مصادفة

وأشارت إلى أنه تم نشرها في توقيت حفل joy awards، ما جعل بعضهم يتكهّن بأن أبو وديع حضره.

وما أكد الأمر أن النجمة المصرية بدرية طلبة، نشرت صورتها برفقة سلطان الطرب عبر حسابها على “فيسبوك“.

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وكتبت بدرية طلبة: “نجم في حجم أستاذ جورج إذا حضر الحفل كان تعرف إليه الجميع، وليس أنا فقط. وسيكون ذلك حدثاً كبيراً بالفعل. لكن هذه الصورة تم التقاطها مصادفة، بمكان غير الحفل. ومن كرم أخلاقه وفي هذه الظروف النفسية التي يمر بها، فوافق على أن يرضيني ويلتقط معي صورة تذكارية”.

اعتزال سلطان الطرب

وسبق أن كشفت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى، أن جورج وسوف ينوي اعتزال الفن، بعد وفاة نجله وديع، وفقاً لما ذكره أحد المقربين.

صحيفة “الوطن” المصرية نقلت عن الصحفية هنادي عيسى قولَها، إن جورج وسوف لن يحتمل سماع لقب “أبو وديع” في أثناء الغناء على المسرح، لذا قرر اعتزال الغناء.

وقالت الإعلامة اللبنانية، إن المقربين من جورج وسوف يحاولون ثنيَه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء، وفق قولها.

وتوفي وديع جورج وسوف قبل نحو أسبوعين بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى “مار يوسف” في لبنان.

تكميم معدة

وكان نجل جورج وسوف أجرى عملية تكميم معدة، وبعد العملية حدثت بعض المضاعفات، حيث أصيب بنزيف حاد في المعدة.

ووديع هو الابن الأكبر للمغني السوري من زوجته الأولى شاليمار. التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط.