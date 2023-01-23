“أنقذوا سالي بن سالم” مطلب شعبي يجتاح تونس وتضامن كبير معها

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وطن- تدهورت الحالة الصحية للشابة التونسية “سالي بن سالم” منذ أيام، بسبب حاجتها الماسة لإجراء عملية زراعة كبد، ووسط تعذر إجراء العملية إلى الآن لأسباب كثيرة أطلقت عائلتها نداء استغاثة عاجل من أجل إنقاذ حياتها.

وضعية صحية حرجة لسالي بن سالم

وسالي بن سالم هي طالبة تونسية مُتفوقة في تخصص التجارة بالمدرسة العليا للتجارة في مدينة “سوسة” الساحلية، وقد تحصلت في، أغسطس الماضي، على جائزة رئيس الجمهورية للتفوق.

إلى ذلك، ومع تدهور حالتها الصحية بسبب مرضها بالقصور الكبدي الحاد، أصبح من الضروري إجراء عملية زراعة كبد لإنقاذ حياة سالي.

وفي ظل تأخر موعد إجراء العملية، توجّهت عائلة سالي المقيمة حاليا في قسم العناية المركزة بمستشفى “فطومة بورقيبة” بمدينة “المنستير” بنداء استغاثة للتدخل من أجل إنقاذ ابنتهم.

مسكينة ربي يشفيها جاتها عين لا تقرا لا تكتب

سالي بن سالم أصيلة مدينة زاوية قنطش جمّال

متحصلة على #الجائزة_الرئاسية في أوت 2022 و #الأولى بمعهد الدراسات التجارية العليا بسوسة

محتاجة لزرع كبد و حالتها حرجة جدا

سالي تحتاج مساعدتكم

رقم هاتف والدتها : 99826211 pic.twitter.com/jmEPKn1XaB — 𝐅. 𝐍ⓔร丨𝓂ⓞᵛ 🇹🇳 (@HiThx01) January 22, 2023

وتحتاج سالي إلى زراعة كبد في أقرب وقت ممكن وفق ما أكّدته شقيقتها في تصريح لبرنامج صباح الناس، الإثنين 23 جانفي 2023، على إذاعة موزاييك المحلية.

حملة تضامن واسعة مع سالي بن سالم

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وأكّدت شقيقة سالي أنّ الحالة الصحية لأختها تتدهور بشكل كبير يوما بعد يوم.

وقالت إنّ عملية زراعة الكبد في تونس لا تتم إلاّ في حالة وجود متبرّع متوفّ سريريا.

في حين أنّ عددا من الأطباء التونسيين بالخارج، أكّدوا أنّه يمكن زراعة جزء من الكبد من متبرّع حي ولكن هذا غير مُتاح حاليا في تونس، على حد تعبيرها.

#نداء انساني عاجل

سالي بن سالم أصيلة زاوية قنطش جمّال، المتحصلة على جائزة رئيس الجمهورية في أوت 2022 و الأولى بالمعهد الدراسات التجارية بسوسة… محتاجه لزراعة كبدة و حالتها حرجة جدا… سالي محتاجة لتدخل انساني و مساعدة انسانية عاجلة…

رقم هاتف والدتها +21699826211 pic.twitter.com/Y9ouzgewuZ — عبدالله التونسي (@AltwnsyBdallh) January 22, 2023

بدوره، أطلق “منصف بن سالم” والد الطالبة سالي بن سالم، نداء استغاثة عبر حسابه على موقع “فيسبوك” قال فيه: “ابنتي الغالية سالي في وضع صحي صعب وتحتاج إلى تدخل جراحي لزرع كبد عوضا عن كبدها المصاب، وإلى حد اليوم لم نجد متبرعا”.

وأضاف: “فهل من موقف إنساني ينقذ حياتها وهل هناك مبادرة من أصحاب الخير والراغبين في تقديم العون لها، فحالتها تسوء يوما بعد يوم وحياتها أصبحت مهددة، ومن يفعل خيرا لا يضيع عند الله”.

موجة تعاطف واسعة في تونسي مع سالي

المرحلة الصحية الحرجة التي تمر بها سالي بن سالم، أثارت موجة تعاطف واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها ناشطون على ضرورة التدخل العاجل للسلطات الرسمية في وزارة الصحة ومختلف المؤسسات المعنية للتكفل بمصاريف علاج سالي خارج البلاد التونسية في حال تطلب الأمر ذلك.

وتحت وسم “سالي تحب تعيش” كتب الناشط “غسان قاسم” في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك: “سالي ما زلت تحب تعيش و على قد ما تنشرو المنشور هذا على قد ما تعاونوها اصداقي الاعلاميين لكم سديد النظر”.

وتابع: “سالي بن سالم زهرة في مقتبل العمر بنية طموحة و حالمة و تحب تعيش”.

وأضاف أن “سالي تعاني من قصور كبدي حاد تقيم حاليا بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي فطومة بورڨيبة و هي في حاجة للتبرع بكبد ( كبد كامل ) باش تنجم ترجع تواصل في حلمتها.. مشكلة سالي موش فلوس المشكلة لازمها تلقى شكون يهديها الحياة من جديد و يتبرعلها بكبد”.

وفي المقابل، تساءل “وائل الذوادي” قائلا “هل تستطيع الدولة توفير اقل ما يمكن توفيره ، حتى تحافظ على أبنائها و بناتها ؟..”.

وتابع “سالي بن سالم وابنة رجل من رجال التعليم الفخور بمعرفته على المستوى الشخصي و المهني ، في انتظار ما تستطيعون توفيره لها و لكبدها التالف ، و لكم جزيل الشكر”.