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“أنقذوا سالي بن سالم” مطلب شعبي يجتاح تونس وتضامن كبير معها

عائلة سالي بن سالم أطلقت نداء استغاثة لإنقاذ حياة ابنتهم بسبب مرضها بالقصور الكبدي الحاد

كتب فهمي الورغمي
سالي بن سالم watanserb.com
سالي بن سالم
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وطن- تدهورت الحالة الصحية للشابة التونسية “سالي بن سالم” منذ أيام، بسبب حاجتها الماسة لإجراء عملية زراعة كبد، ووسط تعذر إجراء العملية إلى الآن لأسباب كثيرة أطلقت عائلتها نداء استغاثة عاجل من أجل إنقاذ حياتها.

وضعية صحية حرجة لسالي بن سالم

وسالي بن سالم هي طالبة تونسية مُتفوقة في تخصص التجارة بالمدرسة العليا للتجارة في مدينة “سوسة” الساحلية، وقد تحصلت في، أغسطس الماضي، على جائزة رئيس الجمهورية للتفوق.

إلى ذلك، ومع تدهور حالتها الصحية بسبب مرضها بالقصور الكبدي الحاد، أصبح من الضروري إجراء عملية زراعة كبد لإنقاذ حياة سالي.

وفي ظل تأخر موعد إجراء العملية، توجّهت عائلة سالي المقيمة حاليا في قسم العناية المركزة بمستشفى “فطومة بورقيبة” بمدينة “المنستير” بنداء استغاثة للتدخل من أجل إنقاذ ابنتهم.

وتحتاج سالي إلى زراعة كبد في أقرب وقت ممكن وفق ما أكّدته شقيقتها في تصريح لبرنامج صباح الناس، الإثنين 23 جانفي 2023، على إذاعة موزاييك المحلية.

حملة تضامن واسعة مع سالي بن سالم

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وأكّدت شقيقة سالي أنّ الحالة الصحية لأختها تتدهور بشكل كبير يوما بعد يوم.

وقالت إنّ عملية زراعة الكبد في تونس لا تتم إلاّ في حالة وجود متبرّع متوفّ سريريا.

في حين أنّ عددا من الأطباء التونسيين بالخارج، أكّدوا أنّه يمكن زراعة جزء من الكبد من متبرّع حي ولكن هذا غير مُتاح حاليا في تونس، على حد تعبيرها.

سالي بن سالم أصيلة زاوية قنطش جمّال المتحصلة على جائزة رئيس الجمهورية في أوت 2022
سالي بن سالم أصيلة زاوية قنطش جمّال المتحصلة على جائزة رئيس الجمهورية في أوت 2022

بدوره، أطلق “منصف بن سالم” والد الطالبة سالي بن سالم، نداء استغاثة عبر حسابه على موقع “فيسبوك” قال فيه: “ابنتي الغالية سالي في وضع صحي صعب وتحتاج إلى تدخل جراحي لزرع كبد عوضا عن كبدها المصاب، وإلى حد اليوم لم نجد متبرعا”.

وأضاف: “فهل من موقف إنساني ينقذ حياتها وهل هناك مبادرة من أصحاب الخير والراغبين في تقديم العون لها، فحالتها تسوء يوما بعد يوم وحياتها أصبحت مهددة، ومن يفعل خيرا لا يضيع عند الله”.

موجة تعاطف واسعة في تونسي مع سالي

المرحلة الصحية الحرجة التي تمر بها سالي بن سالم، أثارت موجة تعاطف واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها ناشطون على ضرورة التدخل العاجل للسلطات الرسمية في وزارة الصحة ومختلف المؤسسات المعنية للتكفل بمصاريف علاج سالي خارج البلاد التونسية في حال تطلب الأمر ذلك.

وتحت وسم “سالي تحب تعيش” كتب الناشط “غسان قاسم” في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك: “سالي ما زلت تحب تعيش و على قد ما تنشرو المنشور هذا على قد ما تعاونوها اصداقي الاعلاميين لكم سديد النظر”.

موجة تعاطف واسعة في تونسي مع سالي
موجة تعاطف واسعة في تونسي مع سالي

وتابع: “سالي بن سالم زهرة في مقتبل العمر بنية طموحة و حالمة و تحب تعيش”.

وأضاف أن “سالي تعاني من قصور كبدي حاد تقيم حاليا بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي فطومة بورڨيبة و هي في حاجة للتبرع بكبد ( كبد كامل ) باش تنجم ترجع تواصل في حلمتها.. مشكلة سالي موش فلوس المشكلة لازمها تلقى شكون يهديها الحياة من جديد و يتبرعلها بكبد”.

وفي المقابل، تساءل “وائل الذوادي” قائلا “هل تستطيع الدولة توفير اقل ما يمكن توفيره ، حتى تحافظ على أبنائها و بناتها ؟..”.

وتابع “سالي بن سالم وابنة رجل من رجال التعليم الفخور بمعرفته على المستوى الشخصي و المهني ، في انتظار ما تستطيعون توفيره لها و لكبدها التالف ، و لكم جزيل الشكر”.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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