أنغام تهين ديمة قندلفت وسامر المصري طمعاً في رضى تركي آل الشيخ! (شاهد)

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وطن– أثارت الفنانة المصرية أنغام، جدلاً واسعاً بتعليقها أثناء استلامها جائزة أفضل مطربة خلال تكريمها في حفل “جوي أووردز” في السعودية.

إهانة غير متوقعة

حيث قام كل من الفنانين السوريين سامر المصري، وديمة قندلفت، بإعلان اسم أنغام لتستلم الجائزة.

لكن أنغام تجاهلت سامر المصري، وديمة قندلفت وقالت إنها تتمنى أن يقدم تركي آل الشيخ اسمها.

وقالت المطربة المصرية: “كنت منتظرة أبو ناصر يسلمهالي بس مش مشكلة، شكرًا على الجائزة وشكرًا بالنيابة عن كل المكرمين”.

#انغام قللت من احترام #ديمة_قندلفت و #سامر_المصري وقللت من احترام نفسها بالنسبة للجمهور .

زعلان مو بس ع ديمة وسامر .. زعلان على نجوم سوريا اللي تعودنا نشوفهم بالتمثيل بأدوار البطولة بس مبارح بالحفل كانوا بدور الكومبارس ، وكأنهم مجبرين يجوا وينهانوا ويتقلل من قيمتهم . pic.twitter.com/KNrYfUv5pj — شرطة تويتر (@to_be_carefull) January 22, 2023

وتابعت: “يوم رائع ومشرف، إحنا واقفين على أرض كلنا بنحبها، وأنا شخصيًّا ليّا عائلات وبيوت هنا، وليّا جمهور بيحبني وأصدقاء كتير. مبسوطة لزملائي الفنانين لكل المكرمين والجميع الحضور”.

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وأردفت أنغام “عايزة أقول شكرًا على الجائزة وشكرًا لهيئة الترفيه اللي بتحقق الأحلام لواقع، شرف ليّا إني واقفة هنا في الرياض وده حلم اتحقق. وعايزة أشكر بلدي وأهديها لمصر، واتمنالكم دائمًا كل الأيام الحلوة والسنين اللي جايه ازدهار وأحلام بتتحق يا أبو ناصر شكرًا”.

واعتبر ناشطون أن تصرف أنغام إهانة للفنانين السوريين ووقاحة وقلة ذوق واحترام.

ديمة قندلفت تلتمس عذراً

لكن الفنانة ديمة قندلفت التي أهانتها أنغام، التمست لها عذراً، وكتبت عن تصرف الفنانة المصرية عبر حسابها في “تويتر“: “تعلمنا احترام المسرح ، خشبة وجمهورا وشركاء. لكن البعض بسبب الارتباك، بتخونن الكلمة بالتعبير عن الذات. أنغام كل التوفيق”.

أما أنغام فقد التزمت الصمت، لكنها أعادت نشر تغريدة لإحدى متابعيها الذين قاموا بالدفاع عنها.

وجاء في التغريدة: “انغام امبارح كانت فى نظري موفقة جداً وهى بتستلم الجايزه. قالت اهدى الجايزة لبلدى مصر وفى نفس الوقت شكرت السعودية وتمنت لها مزيدا من الازدهار. الفنانين اللى زي أنغام دول نفتخر بيهم عكس البلاوى التانيين”.

محنة صحية

وفي سياق آخر، أعلنت أنغام أنّها تخطّت محنتها الصحية.

وكتبت المطربة المصرية عبر حسابها على “انستجرام“: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، لقد منّ الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب”.

وتابعت أنغام: “لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية. رأيت من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم.. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي”.

واختتمت أنغام: “الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه. حقيقي ألف شكر مش كفاية، أولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم أبدًا. زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا، شكرًا على مشاعركم الصادقة، أنا حقيقي محظوظة بكم”.