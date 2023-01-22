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مواطن عماني مصدوم من رسوم تفتيش السيارة في منفذ كويتي.. فيديو مثير للجدل

المواطن العماني استغرب إلزامه بدفع دينارين كويتيين نظير التفتيش في منفذ العبدلي بالكويت خلال العودة من العراق بعد حضوره كأس خليجي 25

كتب خالد السعدي
رسوم تفتيش منفذ العبدلي الكويت watanserb.com
منفذ العبدلي بين الكويت والعراق
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وطن – عبر مواطن عماني، عن صدمته من إلزامه بدفع رسوم نظير تفتيش سيارته في منفذ العبدلي بالكويت، خلال العودة من العراق بعد حضوره كأس خليجي 25.

وقال المواطن، في مقطع فيديو، إنه تم تفتيش السيارة بالكامل، في المنفذ وتم إلزامه بدفع دينارين كويتيين، ما يعادل أكثر من ثلاثة ريالات عمانية، متسائلا: “هو مش خليجينا واحد؟”.

وأضاف أن كل دول الخليج لا تُطبق هذه الرسوم باستثناء منفذ العبدلي للجوازات والجمارك، متابعا: “كم سيارة طافت من سلطنة عمان ومن الخليج توجهت للعراق وعادت وتم تفتيشها مع دفع رسوم”.

واستكمل: “هل يعقل في منفذ حدودي يدفعنا رسوم على تفتيش سيارتنا.. سألت موظف بالجمارك قالي لا دخل لنا بهذه الشركة ولا نعرف عنها شيء”.

وقال العماني: “هل يعقل أنا مواطن خليجي يتم تفتيشي بأموال.. أول مرة أشوف كده في الخليج مع احترامي للخليج”.

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تصريحات المواطن العماني، أثارت بعض الجدل بين النشطاء على موقع “تويتر”، حيث قال خالد: “كنت أسمع إن الموظف الخليجي في الكويت نفس وضع الكويتي مع فروق بسيطه ببدلات خاصة بالكويتي لإنه كويتي وهذا من حق الكويتي في وطنه لكن اكتشفت إن وضع الموظف الخليجي في الكويت نفس وضع الوافد بالضبط كلمة خليجنا واحد هذي تقوله بالأعياد الوطنية بس”.

فيما أوضح نواف مشعل رئيس جمعية مكافحة الفساد بالكويت: “هذه رسوم (تأمين سيارة).. كل دول الخليج تدفع فيها هذه الرسوم وارخص رسوم الكويت دينارين، وتأمين دول مجلس التعاون غالي جدا بالنسية للكويت ولا شيء”.

فيما رد الإعلامي خالد العزب: “أيضاً انا كا كويتي اذا راجعت مستشفى حكومي في دول الخليج ادفع رسوم وعندنا بالكويت الخليجي بالمجان محد فتح حلجه من الكويت وعاتبكم”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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