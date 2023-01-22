ملعقة تتسبب بوفاة عروس بعد أيام فقط من خطبتها! (شاهد)

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وطن– توفيت عروس بريطانية بشكل مأساوي بعد أن استخدمت الملعقة الخاطئة لتقليب الشاي، بعد أيام قليلة من خطوبتها.

حساسية منتجات الألبان

يُعتقد أن جيس برينسلو ، البالغة من العمر 24 عامًا ، قد ماتت نتيجة إصابتها بحساسية شديدة من منتجات الألبان أثناء قضاء عطلة رومانسية في جنوب إفريقيا مع خطيبها كريج ماكينون ، 24 عامًا أيضًا.

احتفل الزوجان لعدة أيام قبل أن يسافرا إلى منزل والدتها في جوهانسبرغ في 30 ديسمبر.

لمست جيس الحليب ودخلت في الحساسية المفرطة ، وهو رد فعل تحسسي حيث يغلق الحلق ، وتوفيت العروس الحديثة للأسف في اليوم التالي في المستشفى.

يُعتقد أنها عانت من رد فعل قاتل بعد استخدام الملعقة الخاطئة لتقليب الشاي.

أسوأ يوم في حياة خطيبها

كتب كريج تدوينة مفجعة على وسائل التواصل الاجتماعي: “من الصعب أن أجد الصفاء في هذا اليوم ، أسوأ يوم في حياتي”.

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وتابع “لكن هناك نقطة لم أوضحها أبدًا ، السنوات الثلاث التي حصلت عليها مع جيس لا يمكن الاستغناء عنها. ولن أبادلها لمدة 60 عامًا مع أي شخص آخر على وجه الأرض”.

وأردف خطيب جيس المكلوم: “أنا محطم. وأشعر بالألم كما لم أشعر به من قبل ، لكن أي شخص قضى وقتًا برفقتها يعرف ما أعنيه عندما أقول إنني محظوظ لأناديها خطيبتي في أعظم ثلاثة أيام في حياتي”.

رحلة العمر

التقى الزوجان في عام 2019 أثناء وجودهما في الجامعة وانتقلا معًا في عام 2021.

بينما كان لدى جيس العديد من أفراد عائلتها في جنوب إفريقيا ، إلا أنها لم تذهب هناك منذ ست سنوات ، وقال كريج إنه يعلم أنه لا يوجد مكان أفضل ليقترحه عليها.

كانت جيس متحمسة للعطلة، وقامت بتحديث حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بالأخبار في نفس اليوم وغمرت بالرسائل من الأصدقاء والعائلة.

كان التحديث التالي على صفحتها على فيسبوك هو مشاركة الأخبار المروعة بأنها في “حالة حرجة” في المستشفى.

فشل دواء الحساسية

قالت كريج إن جيس كانت حريصة دائمًا على التعامل مع حالتها ، لكن قيل إن دواء الحساسية الخاص بها فشل في العمل أثناء رد فعلها.

وتابع كريج في حديث لصحيفة “ذا صن”: “عندما ماتت جيس ، مات جزء مني أيضًا – لكن لا يوجد أحد ألومه على وفاتها”.

قال إنه أيقظه شقيقها دارين الذي أخبره أنها كانت تعاني من رد فعل سيئ بشكل خاص بعدما كان دواء الحساسية الذي تتناوله “لم يكن له تأثيره المعتاد”.

تم نقلها إلى المستشفى ولكن رغم جهود الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

حلوى نباتية

عانت جيس من رد الفعل التحسسي منذ أن كان عمرها تسعة أشهر وكان لا بد من إنعاشها بعد أن لامست منتجات الألبان عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها.

قالت كريج للصحيفة: ” طلبت حلوى نباتية لا ينبغي أن تحتوي على منتجات ألبان. وكانت بحاجة إلى مضادات الهيستامين ورحلة إلى المستشفى. لم أتناول منتجات الألبان منذ حوالي ثلاث سنوات لأنها لم تكن تستحق المخاطرة “.

بعد وفاتها ، تم تكليف كريج بفواتير طبية بقيمة 3700 جنيه إسترليني و 1200 جنيه إسترليني أخرى لرسوم الطب الشرعي.

قامت عائلة كريج وجيس بإعداد صفحة GoFundMe لتغطية التكاليف ونفقات الجنازة.

رحلت بسلام

يقول بيان على الصفحة: “لقد توفيت مؤخرًا جيس الجميلة ، المحبّة للمرح في 31/12/2022.

“كانت جيس ابنة وأخت وابنة أخت وصديقة وخطيبة لا تشوبها شائبة. لقد أضاءت كل غرفة دخلت إليها وأثرت على حياة كل من قابلتهم.

“إذا قابلت جيس من قبل ، فربما تعرف أنها تعاني من حساسية من الحليب”.

“بينما كانت في عطلة في جنوب إفريقيا ، أصيبت برد فعل تحسسي”.

أثناء وجودها في المستشفى بذلت جيس قصارى جهدها للتغلب عليها ، رحلت بسلام في وقت متأخر من تلك الليلة.