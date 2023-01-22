الأحد, يناير 22, 2023
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ليبدو وكأنه جديد..طرق سهلة وبسيطة لإزالة البقع الصفراء من مقعد المرحاض

عندما يتعلق الأمر بالمنتجات المنزلية، يعتبر الخل الأبيض وصودا الخبز من أكثر المنظفات التي يمكنك استخدامها لإزالة البقع

كتب ايمان الباجي
ليبدو وكأنه جديد..طرق سهلة وبسيطة لإزالة البقع الصفراء من مقعد المرحاض watanserb.com
طرق سهلة لإزالة البقع الصفراء من مقعد المرحاض
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وطن- غالبًا ما تكون مقاعد المرحاض أكثر عرضةً للبقع الصفراء، ولهذا السبب يجب أن لا تتجاهلها أبداً إذا ظهرت.

أسباب تراكم البقع الصفراء على مقعد المرحاض

تراكم البول

في بعض الحالات، تكون البقع الصفراء علامة على عدم نظافة مقعد المرحاض، أحد أسباب ظهورها هو تراكم بقع البول في المرحاض لفترة طويلة. وفي مثل هذه الحالات، تصبح رائحة البول أكثر انتشارًا في الحمام.

عندما تظهر هذه البقع، يجب أن تتعامل معها على الفور. كلما طال انتظارك، زادت صعوبة إزالتها، وفقاً لما أورده موقع “homehackerdiy“.

يمكن إزالة الرواسب الكلسية أو البقع الصفراء الموجودة في المرحاض باستخدام عصير الليمون

إذا كنت ترغب في منع ظهور البقع الصفراء على مقعد المرحاض، فيجب تنظيفه بانتظام بعد كل استخدام. 

بشكل عام، ليس من الصعب إزالة البقع الصفراء من مراحيض الحمام إذا تعاملت مع المشكلة في الوقت المحدد.

الماء العسر

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إذا كنت شخصًا تنظف مرحاضك بانتظام، ولا تزال هناك بقع صفراء، فلا تقلق.

أحد أسباب ظهور البقع الصفراء يرجع إلى تكوين الرواسب الكلسية التي يسببها الماء العسر.

يحتوي الماء العسر على الكالسيوم الذي يتراكم بسهولة في حوض المرحاض. وبعد فترة يصبح مرئيًا على شكل بقع صفراء. يسهل التعرف على هذا النوع من البقع لأنه يختلف عن البقع الكلاسيكية من حيث الكثافة. في هذه الحالة، ستبدو البقعة كطبقة أكثر سمكًا.

يعتبر الخل الأبيض وصودا الخبز من أكثر المنظفات التي يمكنك استخدامها لتنظيف البقع الصفراء من مقعد المرحاض

لذلك، يمكن أن تصبح بقع الماء العسر كابوسًا حقيقيًا، لأنها يمكن أن تتراكم بسهولة في الأنابيب إذا لم تتم إزالتها في الوقت المناسب.

عندما تبدأ البقع في التراكم في الأنابيب، فهذه مسألة وقت فقط قبل انسداد المرحاض. لذلك عندما تلاحظ حتى أصغر كمية من البقع في حوض المرحاض، يجب عليك إزالتها على الفور.

كيف تتخلص من البقع الصفراء من مقعد المرحاض؟

هناك العديد من منتجات التنظيف التي يمكنك من خلالها إزالة هذه البقع بشكل فعال.

ولكن، إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل نتيجة، فكل ما عليك القيام به اتباع هذه الطرق.

الخل الأبيض وصودا الخبز

عندما يتعلق الأمر بالمنتجات المنزلية، يعتبر الخل الأبيض وصودا الخبز من أكثر المنظفات التي يمكنك استخدامها. لإزالة البقع الصفراء، يوصي بعمل عجينة من خلال الجمع بين هذين المكونين. سواء كانت هذه البقع ناتجة عن الماء العسر أو البول، فإن هذه العجينة ستحل المشكلة بفعالية.

اصنع العجينة عن طريق خلط نصف كوب من الخل الأبيض ونصف كوب من صودا الخبز في وعاء. ضع المعجون على البقعة بفرشاة أسنان قديمة أو باستخدام رأس فرشاة المرحاض، ثم افركها جيداََ.

بعد فرك المعجون على البقع الصفراء، انتظر من 10 إلى 30 دقيقة. بعد ذلك، قم بإزالة المعجون بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ. إذا نجحت في إزالة البقعة، يمكنك شطف المرحاض.

عصير الليمون والزيوت العطرية

يمكن أيضًا إزالة الرواسب الكلسية أو البقع الصفراء من المراحيض باستخدام عصير الليمون. 

يوصى بعمل مزيج من كوب واحد من عصير الليمون و10 إلى 15 قطرة من الزيت العطري مثل: اللافندر أو شجرة الشاي. ثم قم بوضع المحلول في زجاجة رذاذٍ وقم برش البقعة بهذا الخليط. ثم افرك البقعة جيدًا واترك الخليط يتفاعل لمدة 15 دقيقة تقريبًا لتحصل على النتائج التي تريدها.

كوكا كولا وصودا الخبز

تحتوي الكوكا كولا على حمض الكربونيك في تركيبتها، وإذا تمت إضافة صودا الخبز إلى هذا المشروب الشهير، فستحصل على محلول فعال للغاية لإزالة البقع.

لإزالة البقع الصفراء، يمكنك استخدام الكوكا كولا

كل ما عليك فعله هو إضافة ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز على البقع، ثم قم بوضع كوبين من الكولا وانتظر حتى يبدأ التفاعل الكيميائي. اترك المكونات تعمل، وافرك جيداََ ثم اشطف المرحاض.

منتجات التبييض

يُعرف المبيض في جميع أنحاء العالم بأنه منظف ومطهر ممتاز. لذلك، يمكنك بالتأكيد محاولة إزالة البقع الصفراء في حوض المرحاض باستخدام المبيّضات المنزلية.
وينصح الخبراء دائماً عند استخدامها للتنظيف، بارتداء القفازات وتأكّد من وجود تهوية جيدة في الغرفة.
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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