كيف يمكن لشرب الشاي الأسود أن يحسن صحتك على المدى الطويل؟

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وطن– الشاي الأسود هو نوع من أنواع الشاي مصنوع من أوراق نبتة كاميليا سينينسيس، وهو الشاي الأكثر استهلاكًا في العالم. كما أنه معروف بنكهته الجريئة الكاملة ولونه الغامق.

الشاي الأسود وفوائده

يعتقد الخبراء أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأسود تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة. وقد يوفّر لك شرب كوب من الشاي الأسود يوميًا هذه الفوائد، ولكن إذا لم تكن من محبي الشاي، فهناك خيارات غذائية أخرى تحتوي على مركبات الفلافونويد.

تشتهر مركبات الفلافونويد بفوائدها الصحية، لكنّ الأبحاث الجديدة من جامعة إديث كوان (ECU) تشير إلى أنها قد تكون أكثر فائدة مما كان يعتقد سابقًا.

دعمت مؤسسة القلب دراسة أجريت على 881 امرأة مسنّة، بمتوسط عمر 80 عامََا، والتي وجدت أن النساء اللاتي تناولنَ كمية أكبر من إجمالي مركبات الفلافونويد في نظامهم الغذائي كنّ أقلَّ لتراكم تكلّس الأبهر البطني “AAC”، وفقًا لموقع “scitechdaily“.

(AAC) هو تكلّس الشريان الأورطي البطني، وهو أكبر شريان في الجسم يوفّر الدم المؤكسج من القلب إلى أعضاء البطن والأطراف السفلية، وهو مؤشر على مخاطر القلب والأوعية الدموية، مثل: النوبات القلبية، والسكتة الدماغية. وقد وُجد أيضًا أنه مؤشر موثوق به للخرف في أواخر العمر.

من جهته، قال بن بارمينت، الباحث بمعهد أبحاث التغذية والابتكار الصحي في (ECU)، إنه بينما توجد العديد من المصادر الغذائية للفلافونويد، فإنّ بعضها يحتوي على كميات عالية بشكل خاص، مثل: الشاي الأسود أو الأخضر، والتوت، والفراولة، والبرتقال، والنبيذ الأحمر، والتفاح، والزبيب، العنب، والشوكولاتة الداكنة.

عائلة الفلافونويد

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في الواقع، هناك العديد من الأنواع المختلفة من مركبات الفلافونويد، مثل: flavan-3-ols وflavonols، والتي أشارت الدراسة إلى أنّ لها علاقة أيضًا بـ(AAC).

كما أظهرت النتائج أنّ المشارِكات اللاتي تناولنَ كمية أكبر من إجمالي مركبات الفلافونويد وفلافان 3-أولس والفلافونول، كنّ أقل عرضةً بنسبة تصل إلى 39 لتكلس الشرايين.



بالإضافة إلى ذلك، وجدت الأبحاث أنّ نسبة 16-42% من السيدات اللاتي أجريت عليهن الدراسة وكن يشربنّ الشاي الأسود، كانت نسبة إصابتهن بالأمراض القلبية أقلَّ بكثير من النساء اللاتي لا يعتمدن على الشاي في نظامهن الغذائي.

ومع ذلك، فإن بعض المصادر الغذائية الأخرى للفلافونويد، مثل: عصير الفاكهة والنبيذ الأحمر والشوكولاتة، لم تُعطِ نفس النتائح.