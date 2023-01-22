فيديو الدبيبة وهو يرفع الأذان يثير غضب وسخرية الليبيين.. ما القصة؟

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وطن– أثيرت حالة من الجدل في ليبيا، بعد انتشار مقطع فيديو لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، وهو يرفع أذان صلاة الجمعة بأحد مساجد مدينة مصراتة.

وقال عبدالحميد الدبيبة، الذي شوهد وهو يرفع الأذان، إنه تشرّف بحضور افتتاح مسجد “السكت” بمدينة مصراتة وإقامة أول صلاة جمعة فيه.

فيديو > الدبيبة يؤذن لصلاة الجمعة بمسجد " السكت الجديد " في مدينة #مصراتة في أول صلاة تقام به بعد انتهاء اعمال تدشينه. #ليبيا #المرصد ( حسابات مقربة من وليد اللافي ) pic.twitter.com/tLejp1EL55 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 20, 2023

وكتب عبر فيسبوك: “تشرفت بحضور افتتاح مسجد السكت بمدينة مصراتة وإقامة أول صلاة جمعة فيه، بحضور أسرة مؤسس المسجد المرحوم الحاج مصطفى أبودبوس الذي انتقل إلى رحمة الله، قبل أيام من افتتاحه، أسأل الله تعالى أن يكون صدقة جارية على روح الفقيد، وفاتحة خير على المدينة وأهلها”.

وبعد كلمة الدبيبة بمسجد “السكت”، شهدت مدينة ورشفانة تحشيداً عسكرياً، عقب محاولة اغتيال قائد ميليشيا “السرية 3 مشاة”، في حادثة قد تزيد من التوتر بين المجموعات المسلحة ومن تفاقم الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار غرب ليبيا.

جدل بعد الواقعة

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أثيرت حالة من الجدل في أعقاب تداول هذا المقطع، فيما وُجّهت اتهامات للدبيبة بأنه يمارس الشعبوية والدعاية الدينية لأغراض سياسية، بالإضافة إلى موجة سخرية من السياسي الليبي.

ووصف المترشح الرئاسي الليبي سليمان البيوضي، رفع الدبيبة أذان صلاة الجمعة، بأنه “شعبوية دينية ونفاق”.

وقال في تدوينة على فيسبوك: “خطوة الدبيبة بأن يؤذن لصلاة الجمعة، هل هي أمر طبيعي ( يمكن قبوله) أم شعبوية دينية ونفاق ( يحاول) من خلاله التغطية على سرقاته وبيعه للوهم أم بحث عن التريند؟”.

كما أثيرت موجة من السخرية، من قبل النشطاء على موقع تويتر، فقد نشر ناشط ليبي، فيديو الدبيبة وهو يرفع الأذان، وقال ساخراً: “يرفع الأذان بخمسة مقامات على الترتيب ،، وهي الصبا والعشاق والرصد و السيكا والحجاز ،، في الأول حزن يتماشى مع وقت السحر ،، والثاني فيه حث و شحذ للهمم ،، و في الرصد راحة للنفس ،، و السيكا سريع يبعد التراخي ،، و الحجاز يتلائم مع شجن الليل و سكونه أما مقام الدبيبة جديد عليا”.

يرفع الأذان بخمسة مقامات على الترتيب ،، و هي #الصبا و #العشاق و #الرصد و #السيكا و #الحجاز ،، في الأول حزن يتماشى مع وقت السحر ،، و الثاني فيه حث و شحذ للهمم ،، و في الرصد راحة للنفس ،، و السيكا سريع يبعد التراخي ،، و الحجاز يتلائم مع شجن الليل و سكونه

أما #مقام_الدبيبة جديد عليا https://t.co/XDMRQdCX0E — Դալալ Ռաֆի🇱🇾🌸❤❄ (@DalalRaffa) January 20, 2023

وسخر طارق: “صدق اللي قال..لقي البلاد فاضية..قام فيها الاذان”.

صدق اللي قال..لقي البلاد فاضية..قام فيها لاذان😁 — Tarek Elkhoga (@tarekelkhoga) January 20, 2023

وكتب آخر: “يبدو انه تعب حتى حفظ الاذان”.

يبدو انه تعب حتى حفظ الاذان. — اق انونو١١ (@AAnwnw11) January 20, 2023

وقال ناجي: “سبحان الله صيغة الآذان خطأً عليك هم وخلاص. هذا من عطاه المايك”.

سبحان الله صيغة الآذان خطأً عليك هم وخلاص. هذا من عطاه المايك — ے ناجــي ے 2001 (@Naje28Naje) January 20, 2023

وغرد زهر الدين: “لا يصح أذان الفاسق لان في الأذان اخبار للناس والفـاسقين لا تقبل اخبارهم وشهادتهم ولقول النبي ﷺ ان الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ” ولان الفـ ـاسق والفـ ـاسد ليس أمين فلا تقبل منه صلاة ولا أذان وفق رأي الحنابلة والله اعلم”.

لا يصح أذان الفاسق لان في الأذان اخبار للناس والفـاسقين لا تقبل اخبارهم وشهادتهم ولقول النبي ﷺ ان الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن " ولان الفـ ـاسق والفـ ـاسد ليس أمين فلا تقبل منه صلاة ولا أذان وفق رأي الحنابلة والله اعلم — Zahreddine (@Zahredd18437835) January 20, 2023

واقعة متكررة

وليست هذه المرة الأولى التي يؤذّن فيها الدبيبة للصلاة، فقد سبق وأن أتى نفس السلوك في مارس الماضي لدى افتتاحه رفقة رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، مسجد أبورقيبة وسط العاصمة بعد استكمال صيانته وتجهيزه.