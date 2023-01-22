عراك عنيف في إحدى مباريات الدوري السعودي واللاعبون يركلون بعضهم (فيديو)

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وطن – اندلع عراك عنيف بين لاعبي ناديي الثقبة والخالدي السعوديين في دوري الدرجة الثالثة، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز.

وتوقفت المباراة بين الفريقين، بسبب العراك العنيف الذي انخرط فيه عدد كبير من اللاعبين والإداريين، وشوهد لاعبون هم يركلون بعضهم البعض.

وشوهد حكام المباراة وهو يصطفون في منطقة وسط الملعب، يوثقون العراك العنيف، وسط محاولات من قبل بعض الإداريين والمنظمين للسيطرة على الموقف.

🚨🚨🚨🚨🚨 إشتباكات وأحداث مؤسفة اليوم بين لاعبين الثقبة والخالدي في دوري الدرجة الثالثة! pic.twitter.com/2W0zrtXI63 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) January 21, 2023

وبعد السيطرة على الموقف، تم استكمال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3 / 3.

وأثيرت حالة من الغضب على موقع تويتر، بين النشطاء بسبب العراك العنيف الذي اندلع بين اللاعبين.

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وقال خالد: “الدوري السعودي إلى أين”.

الدوري السعودي الى اين — خالد الحربي🇰🇼 (@lklis2) January 21, 2023

ودعا ناشط يُدعى عبدالعزيز، لشطب الناديين السعوديين.

يشطبون — abdulaziz (@Mersal01) January 21, 2023

وسخر محمود: “الثقبة.. بالله ده اسم نادي”.

الثقبة بالله ذي اسم نادي — محمود ⑭ ㉟ (@MH_1902) January 21, 2023

وقال موسى: “دوري الدرجه الثالثه . دوري الاكاديميات احسن منه”.

ويلعب الثقبة والخالدي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة السعودي.

ويحتل الخالدي المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما يأتي الثقبة بالمركز السابع برصيد 6 نقاط في المجموعة التي تضم 8 فرق.