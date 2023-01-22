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عراك عنيف في إحدى مباريات الدوري السعودي واللاعبون يركلون بعضهم (فيديو)

اندلع عراك عنيف بين لاعبي ناديي الثقبة والخالدي السعوديين في دوري الدرجة الثالثة باستاد مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز

كتب خالد السعدي
عراك نادي الثقبة والخالدي watanserb.com
عراك بين لاعبي نادي الثقبة والخالدي في الدوري السعودي
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وطن – اندلع عراك عنيف بين لاعبي ناديي الثقبة والخالدي السعوديين في دوري الدرجة الثالثة، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز.

وتوقفت المباراة بين الفريقين، بسبب العراك العنيف الذي انخرط فيه عدد كبير من اللاعبين والإداريين، وشوهد لاعبون هم يركلون بعضهم البعض.

وشوهد حكام المباراة وهو يصطفون في منطقة وسط الملعب، يوثقون العراك العنيف، وسط محاولات من قبل بعض الإداريين والمنظمين للسيطرة على الموقف.

وبعد السيطرة على الموقف، تم استكمال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3 / 3.

وأثيرت حالة من الغضب على موقع تويتر، بين النشطاء بسبب العراك العنيف الذي اندلع بين اللاعبين.

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وقال خالد: “الدوري السعودي إلى أين”.

ودعا ناشط يُدعى عبدالعزيز، لشطب الناديين السعوديين.

وسخر محمود: “الثقبة.. بالله ده اسم نادي”.

وقال موسى: “دوري الدرجه الثالثه . دوري الاكاديميات احسن منه”.

ويلعب الثقبة والخالدي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة السعودي.

ويحتل الخالدي المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما يأتي الثقبة بالمركز السابع برصيد 6 نقاط في المجموعة التي تضم 8 فرق.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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