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شاكيرا حولت حياة عشيقة بيكيه إلى جحيم.. هذا ما يحدث مع كلارا شيا في الشارع!

تواصل شاكيرا مسيرتها المهنية وتستعد بالفعل لإصدارها الجديد وهو تعاون مع كارول جي

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا حولت حياة عشيقة بيكيه إلى جحيم.. هذا ما يحدث مع كلارا شيا في الشارع! watanserb.com
شاكيرا وكلارا شيا
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وطن– أصبحت أغنية شاكيرا الجديدة التي أنتجها الأرجنتيني بيزراب رمزًا موسيقيًا لتكريسها للحبيب السابق بعد إشاراتها الواضحة إلى عشيق الفنانة الكولومبية السابق جيرارد بيكيه.

كيف تتعامل كلارا شيا مع الأمر؟

ومع ذلك ، فهي لا تركز فقط على والد أطفالها ، ولكن هناك أيضًا بعض الرسائل للشريكة الحالية للاعب كرة القدم السابق في نادي برشلونة لكرة القدم ، كلارا شيا.

تقول شاكيرا في جزء من الأغنية: “لديها اسم شخص طيب ، من الواضح أنه ليس كما يبدو”.

كلارا وبيكيه

وفي هذا السياق، كشفت الإعلامية الشهيرة مامارازيس في حلقة جديدة من البودكاست، كيف تتعامل كلارا شيا البالغة من العمر 23 عاماً، في هذا الوضع المعقد.

“يغنونها في الشارع ويتعرف عليها الجميع”

وبحسب الصحفيين ، تحاول كلارا شيا التعامل مع الأحداث بشكل طبيعي و “رزين” ، على الرغم من أن الأمر ليس سهلاً دائمًا. خاصة  أن العديد من الأشخاص من حولها يقولون إن هناك وضع “غير مريح”. وأن ما هو أسوأ الآن، هو أنه يتم التعرف عليه علنًا.

لقد أوقفوها في الشارع ليسألوها من هي ، يغنون لها الأغنية ، والجميع يتعرف عليها. ولأنها فتاة خجولة إلى حد ما، أصبحت شيا الآن أكثر هدوءًا بكثير، بحسب ما ذكرت الصحفية لورينا فاسكويز.

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وأضافت أن علاقة كلارا ببيكيه تسير على ما يرام، وأردفت: “إنه يحبها جداً، ومتعلق بها”.

لا يختبئون من شيء

أخيرًا ، أشارت لورا فا إلى أن كلارا تواصل الذهاب إلى العمل “بطريقة عادية” في مكتب شركة كوزموس العالمية القابضة المملوكة لشركة بيكيه.

وختمت حديثها قائلة: “في المكتب لا يختبئون من أي شيء”.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو لعشيقة بيكيه، كلارا تشيا ماراتي وهي تؤدي رقصة جنسية مثيرة على أنغام أغنية Te Felicito لشاكيرا.

وبينما تواصل بيكيه وكلارا علاقتهما دون أي مشكلة ، تواصل شاكيرا مسيرتها المهنية وتستعد بالفعل لإصدارها الجديد ، وهو تعاون مع كارول جي ، التي سجلت معها مقطع فيديو في برشلونة وسيظهر ذلك اللحظة الشخصية للمشهورة الكولومبية بأنهاعلى قيد الحياة ، حيث من المتوقع أن تكون أغنية قوية للغاية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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