الأحد, يناير 22, 2023
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سعر صادم لعقد جورجينا الماسي في حفل Joy Awards.. وهذا هو المصمم التونسي الذي تسلمه جسدها!

كتب رفيف عبدالله
سعر صادم لعقد جورجينا الماسي في حفل Joy Awards.. وهذا هو المصمم التونسي الذي تسلمه جسدها!
جورجينا
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وطن– خطفت عارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية، جورجينا رودريغيز. الأضواء في حفل Joy  Awards   في الرياض بإطلالتها للمرة الأولى على السجادة الخزامية في السعودية.

2 مليون ريال

وكان العقد الماسي الذي ارتدته جورجينا، قد لفت الأنظار أكثر من فستانها المخمل الذي أضافت له غطاء رأس من التول الشفاف.

العقد الماسي الذي ارتدته جورجينا لفت الأنظار أكثر من فستانها المخمل

وتبين أن العقد من مجوهرات الكوهجي، في السعودية، ويصل سعره إلى 2 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 533 ألف دولار أمريكي.

جورجينا في Joy Awards
يصل سعره إلى 2 مليون ريال سعودي

وكانت جورجينا رودريغيز، قد كشفت في تصريحات للإعلامية دانة الأشقر، أنها تعاونت في إطلالتها في المهرجان مع مصمم من أصدقائها يعيش في دبي.

مصمم تونسي

ونشرت مواقع إعلامية أن جورجينا تعاونت مع المصممة السعودية هنيدة الصيرفي، ولكن تبين أن الأمر غير صحيح.

فقد كان فستان جورجينا من توقيع المصمم التونسي علي القروي الذي تعاونت معه سابقاً.

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ونشر علي القروي صوراً لجورجينا بفستانه، عبر حسابه على “انستجرام“، مرفقاً بتعليق: “لقد فعلناها مرة أخرى مع صديقتي الرائعة ومصدر إلهامي جورجينا”.

 

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وتابع القروي: ” شكرا لفريقي الذي فعل هذا الأمر وجعله ممكناً في أقل من 24 ساعة”.

ليست أول مرة

وسبق أن ارتدت عشيقة كريستيانو رونالدو، فستاناً جريئاً من تصميم التونسي علي. أثناء حضورها حفل 2022 لأفضل شخصية العام، في أكاديمية التسجيل اللاتينية.

ارتدت صديقة كريستيانو رونالدو البالغة من العمر 28 عامًا، فستانا جريئاً باللون الأزرق الجليدي، يتميز بفتحة في الفخذ، مما يتيح للجميع رؤية الكثير من ساقها.

جورجينا في Joy Awards
سبق أن ارتدت عشيقة كريستيانو رونالدو فستاناً جريئاً من تصميم التونسي علي أثناء حضورها حفل 2022 لأفضل شخصية العام

كما عمدت إلى إبراز صدرها بطريقة مثيرة بطريقة أجرأ من كل مرة.

وأضافت نجمة الواقع إلى طولها بوصات من خلال الكعب الفضي ذي الأربطة. واستكملت مظهرها مع مجموعة مختارة من المجوهرات الماسية التي تضمّنت أقراطاً متدلية رائعة.

جورجينا في Joy Awards
عمدت إلى إبراز صدرها بطريقة مثيرة بطريقة أجرأ من كل مرة

من هو علي القروي؟

وسبق أن تعاون علي القروي مع نجمات عالميات منهن الممثلة البريطانية إيمي جاكسون، وعارضة الأزياء فيرناندا ليز، وغيرهن.

بدأ القروي مسيرته في الأزياء بالدراسة في “المدرسة الدولية للموضة” في تونس.

ارتدت نجمات عربيات من أزياء المصمم التونسي أيضاً، بينهن هيفا وهبي ونانسي عجرم ودرة زروق وهند صبري.

وكشف القروي في لقاء إعلامي أن ظهوره في وثائقي “أنا جورجينا” عبر شبكة “نتفليكس”، ساهم في انتشار اسمه على الصعيد العالمي.

 

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وقال القروي إنه تلقى رسائل طلبات من أنحاء العالم كافة، وهم سعداء بتصاميمه، وهذا ما يسعده.

رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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