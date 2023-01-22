سعر صادم لعقد جورجينا الماسي في حفل Joy Awards.. وهذا هو المصمم التونسي الذي تسلمه جسدها!

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وطن– خطفت عارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية، جورجينا رودريغيز. الأضواء في حفل Joy Awards في الرياض بإطلالتها للمرة الأولى على السجادة الخزامية في السعودية.

2 مليون ريال

وكان العقد الماسي الذي ارتدته جورجينا، قد لفت الأنظار أكثر من فستانها المخمل الذي أضافت له غطاء رأس من التول الشفاف.

وتبين أن العقد من مجوهرات الكوهجي، في السعودية، ويصل سعره إلى 2 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 533 ألف دولار أمريكي.

وكانت جورجينا رودريغيز، قد كشفت في تصريحات للإعلامية دانة الأشقر، أنها تعاونت في إطلالتها في المهرجان مع مصمم من أصدقائها يعيش في دبي.

مصمم تونسي

ونشرت مواقع إعلامية أن جورجينا تعاونت مع المصممة السعودية هنيدة الصيرفي، ولكن تبين أن الأمر غير صحيح.

فقد كان فستان جورجينا من توقيع المصمم التونسي علي القروي الذي تعاونت معه سابقاً.

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ونشر علي القروي صوراً لجورجينا بفستانه، عبر حسابه على “انستجرام“، مرفقاً بتعليق: “لقد فعلناها مرة أخرى مع صديقتي الرائعة ومصدر إلهامي جورجينا”.

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وتابع القروي: ” شكرا لفريقي الذي فعل هذا الأمر وجعله ممكناً في أقل من 24 ساعة”.

ليست أول مرة

وسبق أن ارتدت عشيقة كريستيانو رونالدو، فستاناً جريئاً من تصميم التونسي علي. أثناء حضورها حفل 2022 لأفضل شخصية العام، في أكاديمية التسجيل اللاتينية.

ارتدت صديقة كريستيانو رونالدو البالغة من العمر 28 عامًا، فستانا جريئاً باللون الأزرق الجليدي، يتميز بفتحة في الفخذ، مما يتيح للجميع رؤية الكثير من ساقها.

كما عمدت إلى إبراز صدرها بطريقة مثيرة بطريقة أجرأ من كل مرة.

وأضافت نجمة الواقع إلى طولها بوصات من خلال الكعب الفضي ذي الأربطة. واستكملت مظهرها مع مجموعة مختارة من المجوهرات الماسية التي تضمّنت أقراطاً متدلية رائعة.

من هو علي القروي؟

وسبق أن تعاون علي القروي مع نجمات عالميات منهن الممثلة البريطانية إيمي جاكسون، وعارضة الأزياء فيرناندا ليز، وغيرهن.

بدأ القروي مسيرته في الأزياء بالدراسة في “المدرسة الدولية للموضة” في تونس.

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ارتدت نجمات عربيات من أزياء المصمم التونسي أيضاً، بينهن هيفا وهبي ونانسي عجرم ودرة زروق وهند صبري.

وكشف القروي في لقاء إعلامي أن ظهوره في وثائقي “أنا جورجينا” عبر شبكة “نتفليكس”، ساهم في انتشار اسمه على الصعيد العالمي.

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وقال القروي إنه تلقى رسائل طلبات من أنحاء العالم كافة، وهم سعداء بتصاميمه، وهذا ما يسعده.