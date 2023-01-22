“سبايك”..أكبر كلب في العالم يدخل موسوعة غينيس (صور)

- Advertisement -

وطن- دخل كلب الشيواوا “سبايك” موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر كلب حي في العالم.

سبايك.. أقدم كلب حي في العالم

يوم الخميس 19 يناير 2023 عندما كان عمره 23 عاماً و7 أيام. وحسب موقع “ viva.co.id “، حطّم “سبايك”، من ولاية أوهايو، الرقم القياسيعندما كان عمره 23 عاماً و7 أيام.

كما أشارت الموسوعة إلى أن سبايك وهو من مواليد نوفمبر 1999، يزن 12.9 رطلاً.

قصة الكلب سبايك

منذ حوالي عشر سنوات، رأت ريتا كيمبال لأول مرة سبايك يتجول وحيداََ في ساحة انتظار السيارات محل بقالة. وكان الموظفون يطعمونه بقايا طعام ولم يكن في حالة جيدة.

وقالت كيمبال إنها عندما وجدته كانت توجد بقع دماء حول رقبته بسبب سلسلة أو حبل، وقد أخبرها موظف المحل أن الكلب كان هناك منذ 3 أيام وأعطوه بقايا الطعام. وعندما غادرت المتجر اتبعها الكلب. وفي النهاية، أخذته معها إلى منزلها لرعايته.



دون معرفة لمن ينتمي سبايك، ذكرت غينيس أن كيمبال أخذت الكلب الصغير إلى المنزل لينضم إلى بقية الحيوانات في مزرعتها الصغيرة. قالت كيمبال كذلك إنه رغم أنه كان “صغيرًا وودودًا”، إلا أنه كان يتمتع بشخصية قوية، لذلك أطلق عليه اسم سبايك.

وتقول كذلك: “إنه ودود، لكن لم يعد يسمع أو يرى جيداً كما في السابق، يصبح سبايك عصبيًا في بعض الأحيان ويريد فقط أن يبقى بمفرده.”