الأحد, يناير 22, 2023
الرئيسيةحياتنا"سبايك"..أكبر كلب في العالم يدخل موسوعة غينيس (صور)
حياتنا

“سبايك”..أكبر كلب في العالم يدخل موسوعة غينيس (صور)

لم يعد سبايك يسمع أو يرى جيداً كما في السابق

كتب ايمان الباجي
الكلب سبايك
- Advertisement -

وطن- دخل كلب الشيواوا “سبايك” موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر كلب حي في العالم.

سبايك.. أقدم كلب حي في العالم

وحسب موقع “viva.co.id“، حطّم “سبايك”، من ولاية أوهايو، الرقم القياسي يوم الخميس 19 يناير 2023 عندما كان عمره 23 عاماً و7 أيام.
الكلب سبايك
كما أشارت الموسوعة إلى أن سبايك وهو من مواليد نوفمبر 1999، يزن 12.9 رطلاً.

قصة الكلب سبايك

منذ حوالي عشر سنوات، رأت ريتا كيمبال لأول مرة سبايك يتجول وحيداََ في ساحة انتظار السيارات محل بقالة. وكان الموظفون يطعمونه بقايا طعام ولم يكن في حالة جيدة.
وقالت كيمبال إنها عندما وجدته كانت توجد بقع دماء حول رقبته بسبب سلسلة أو حبل، وقد أخبرها موظف المحل أن الكلب كان هناك منذ 3 أيام وأعطوه بقايا الطعام. وعندما غادرت المتجر اتبعها الكلب. وفي النهاية، أخذته معها إلى منزلها لرعايته.
يتمتع سبايك بشخصية قوية
دون معرفة لمن ينتمي سبايك، ذكرت غينيس أن كيمبال أخذت الكلب الصغير إلى المنزل لينضم إلى بقية الحيوانات في مزرعتها الصغيرة. قالت كيمبال كذلك إنه رغم أنه كان “صغيرًا وودودًا”، إلا أنه كان يتمتع بشخصية قوية، لذلك أطلق عليه اسم سبايك.
لم يعد سباك يسمع أو يرى جيداً كما في السابق
وتقول كذلك: “إنه ودود، لكن لم يعد يسمع أو يرى جيداً كما في السابق، يصبح سبايك عصبيًا في بعض الأحيان ويريد فقط أن يبقى بمفرده.”
في عطلات نهاية الأسبوع الصيفية، تقول صاحبة الكلب إن سبايك يحب الذهاب للتنزه معها ويستيقظ في الساعة 7 صباحًا معظم الأيام ويزور الحيوانات معها في مزرعتها، بما في ذلك الخيول والأبقار والقطط، حسبما كشفته لموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.
المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل من الأفضل وضع الملح على البطاطس قبل القلي أو بعده؟

ملعقة تتسبب بوفاة عروس بعد أيام فقط من خطبتها! (شاهد)

ليبدو وكأنه جديد..طرق سهلة وبسيطة لإزالة البقع الصفراء من مقعد المرحاض

بطلة حقيقية أم مزيفة.. مفاجأة عن قصة السيدة المصرية التي أنقذت سيدتين و4 أطفال (فيديو)

تشيلسي يُغري زيدان بعرض خيالي لتدريب فريق “البلوز”

سبت الدم في الكويت.. مشاجرة مسلحة وانتحار وجثث متفحمة ومتهشمة

ياسمين صبري تحسم أنباء عودتها لـ “أحمد أبو هشيمة”

مواطن عماني مصدوم من رسوم تفتيش السيارة في منفذ كويتي.. فيديو مثير للجدل

أخطر 5 أخطاء شائعة نقوم بها عند حجز غرفة في فندق

رقص ملكة جمال كرواتيا على أغنية “عبدالقادر” الجزائرية يشعل السوشيال ميديا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC