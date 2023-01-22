الأحد, يناير 22, 2023
الرئيسيةالهدهدزوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله بفستان مثير وإشادة بجمالها في أول ظهور...
الهدهد

زوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله بفستان مثير وإشادة بجمالها في أول ظهور (فيديو)

شاركت زوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز Joy Awards" بالسعودية، فيما يعد أول ظهور لها والذي أثار جدلا واسعا بالمملكة

كتب باسل النجار
منيرة العبدالله watanserb.com
منيرة العبدالله
- Advertisement -

وطن- ظهرت منيرة العبدالله زوجة الفنان السعودي عبدالله السدحان، بإطلالة أنيقة وجمال ساحر في أول ظهور إعلامي لها والذي كان في حفل توزيع جوائز “جوي أووردز Joy Awards” بالسعودية، السبت.

أول ظهور لزوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله

وكان حفل “Joy Awards” قد شهد تواجد عدد كبير للغاية من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم بالعاصمة السعودية الرياض.ووزعت الجوائز على الفائزين بلقب الأفضل بناء على تصويت الجمهور، فيما مُنح بعضهم الآخر جوائز فخرية وتكريمية تقديراً لمشوارهم الفني الطويل.

وكانت أبرز الأحداث المثيرة للجدل بالحفل خلافا لحضور جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو المفاجئ، هو ظهور زوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله لأول مرة.

أول ظهور لزوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله
أول ظهور لزوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله

وظهرت زوجة الفنان السعودي عبدالله السدحان وهي ترتدي فستانا أنيقا ومثيرا وردي اللون.

ويشار إلى أن الفستان الذي جاء من تصميم إيمان العجلان، جاء بأكمام طويلة تميَّزت بطيات أنيقة، في حين جاء ضيقًا مبرزًا مفاتنها وأنوثتها بشكل لافت ومتعمد.

- Advertisement -

واعتمدت منيرة العبدالله زوجة عبدالله السدحان، تسريحة شعر جذابة وضعت مكياجا مثيرا يتماشى مع ألوان الفستان لجذب الأنظار إليها.

ظهور زوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله
ظهور زوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله

وفيمات أشاد العديد من النشطاء بجمال زوجة السدحان وأناقتها، استنكر البعض ظهورها المثير وبملابس مكشوفة، فيما يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، حسب وصفهم.

هل منيرة العبدالله هي زوجة عبدالله السدحان الثانية؟

وفيما شكك البعض من الأساس بأن منيرة العبدالله هي زوجة الفنان عبدالله السدحان، ذهب آخرون لتأكيد ذلك بتداول صور وفيديوهات من حساب مصممة الأزياء إيمان العجلان بسناب شات، تثبت ذلك حيث أنها هي من صممت فستان منيرة العبدالله.

وأوضحت المصممة إيمان العجلان، من خلال الصور والمقاطع المصورة التي نشرتها لمنيرة العبدالله على حسابها، أن الأخيرة هر زوجة الفنان عبدالله السدحان.

كما تكهن فريق ثالث من النشطاء أن تكون “منيرة العبدالله” هي الزوجة الثانية للسدحان.

وعلق أحد النشطاء في هذا السياق: “شكلها زوجته الثانية صغيرة هاذي الله يهديها”.

فيما كتب مغرد آخر: “حسب ويكيبيديا زوجتة أم أولاده اسمها حصة الثنيان”.

واستنكر آخرون فارق السن الكبير بين السدحان وزوجته الجديدة منيرة العبدالله، فيما رأى آخرون أن فارق السن غير مهم إذا تواجد الحب بين الطرفين.

وتساءل البعض عن سبب ظهور زوجة السدحان هذه قبل ذلك، وظهورها مؤخرا بهذه الإطلالة المثيرة في حفل توزيع جوائز “جوي أووردز Joy Awards” بالسعودية.

من هو عبدالله السدحان؟

وجدير بالذكر أن عبدالله السدحان هو من أشهر نجوم الفن في المملكة العربية السعودية، وحاز شعبية كبيرة في المملكة والوطن العربي من خلال أدواره الرائعة التي قدمها بعدة أعمال على مدار السنوات الماضية.

وفي بداية حياته المهنية شارك “السدحان” في أعمال كوميدية كثيرة، وكون ثنائياً سعودياً مع الممثل ناصر القصبي.

كما أنشاء الفنان السعودي مؤسسة “الهدف للإنتاج الفني” وكانت بدايته عام 1974 مع محمد العلي، واكتشفه المخرج سعد الفريح.

ثم أعطاه دوراً عام 1977 حيث كان يخرج حفلاً لنادي الهلال، وكان السدحان من ضمن الجماهير فقدم له بطاقة دعوة للتلفزيون وبدأ بالعمل بالتلفزيون.

وبعدها شارك عبداله السدحان في مسرح جامعة الملك سعود في الرياض، حيث بدأت علاقته بالمسرح وهو من طلاب كلية الزراعة في ذلك الوقت.

ثم بدأ السدحان مشواره الفني عام 1981، وكانت بدايته مع بكر الشدي وناصر القصبي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

نصرالله يهاجم السعودية ويطالب ولي العهد باعتبار لبنان “رونالدو أو ميسي” (فيديو)

الهدهد

فيديو خادش لمغربية في السعودية يتسبب بإلقاء القبض عليها (شاهد)

الهدهد

تهمة لا تصدق تنذر بإعدام عوض القرني.. ناصر يحرج محمد بن سلمان بفيديو ناري

الهدهد

الكويت على خطى السعودية.. “من اليوم لا منح ولا مساعدات مجانية للدول العربية”

الهدهد

صالح الفوزان المقرب من “ابن سلمان”: لاتجالسوا أتباع “الطريفي” واتركوهم (شاهد)

الهدهد

مصادر سعودية موثوقة تكشف سبب غياب السعودية والكويت عن قمة الإمارات المصغرة!

الهدهد

“نحن عاهرات ونلعن الرجال”.. هكذا بدأت فرقة بلاك بينك حفلها في الرياض (شاهد)

الهدهد

السعودية.. حمامات مشتركة للرجال والنساء داخل المطاعم يثير غضب السعوديات (شاهد)

تقارير

‏قصة الأمير السعودي الذي غير جنسه لانثى فأحرقه إخوته.. يوم رجاني شقيقه ممدوح بن عبدالعزيز بالحقيقة ثم سبني!

تقارير

السعودية تسمح لجميع النساء بارتداء البكيني على شواطئ البحر الأحمر كافة

الهدهد

سيدة عارية تماماً تحت المطر في أحد شوارع الرياض تثير غضب السعوديين (شاهد)

الهدهد

تفاصيل اعتقال سعودي في المغرب وتخوفات من تسليمه لنظام ابن سلمان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اعتداء الجماهير الجزائرية على منتخب إثيوبيا.. حقيقة فيديو متداول (شاهد)

“من أنتم؟”.. رد ناري من أردوغان على واقعة حرق المصحف بالسويد (فيديو)

خبير يحذر من عادة شائعة نرتكبها أثناء الاستحمام تجعل الشعر يتساقط

“سبايك”..أكبر كلب في العالم يدخل موسوعة غينيس (صور)

هل من الأفضل وضع الملح على البطاطس قبل القلي أو بعده؟

ملعقة تتسبب بوفاة عروس بعد أيام فقط من خطبتها! (شاهد)

ليبدو وكأنه جديد..طرق سهلة وبسيطة لإزالة البقع الصفراء من مقعد المرحاض

بطلة حقيقية أم مزيفة.. مفاجأة عن قصة السيدة المصرية التي أنقذت سيدتين و4 أطفال (فيديو)

تشيلسي يُغري زيدان بعرض خيالي لتدريب فريق “البلوز”

سبت الدم في الكويت.. مشاجرة مسلحة وانتحار وجثث متفحمة ومتهشمة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC