زوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله بفستان مثير وإشادة بجمالها في أول ظهور (فيديو)

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وطن- ظهرت منيرة العبدالله زوجة الفنان السعودي عبدالله السدحان، بإطلالة أنيقة وجمال ساحر في أول ظهور إعلامي لها والذي كان في حفل توزيع جوائز “جوي أووردز Joy Awards” بالسعودية، السبت.

أول ظهور لزوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله

وكان حفل “Joy Awards” قد شهد تواجد عدد كبير للغاية من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم بالعاصمة السعودية الرياض.ووزعت الجوائز على الفائزين بلقب الأفضل بناء على تصويت الجمهور، فيما مُنح بعضهم الآخر جوائز فخرية وتكريمية تقديراً لمشوارهم الفني الطويل.

وكانت أبرز الأحداث المثيرة للجدل بالحفل خلافا لحضور جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو المفاجئ، هو ظهور زوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله لأول مرة.

ليش ماظهرت في الاعلام من زمان فجاءة قررت تطلع للاعلام زوجة عبدالله السدحان #موسم_الرياض #JoyAwards pic.twitter.com/NJXH8gSGRc — فطومة ✨ (@3foji) January 22, 2023

وظهرت زوجة الفنان السعودي عبدالله السدحان وهي ترتدي فستانا أنيقا ومثيرا وردي اللون.

ويشار إلى أن الفستان الذي جاء من تصميم إيمان العجلان، جاء بأكمام طويلة تميَّزت بطيات أنيقة، في حين جاء ضيقًا مبرزًا مفاتنها وأنوثتها بشكل لافت ومتعمد.

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واعتمدت منيرة العبدالله زوجة عبدالله السدحان، تسريحة شعر جذابة وضعت مكياجا مثيرا يتماشى مع ألوان الفستان لجذب الأنظار إليها.

أول ظهور لمنيرة العبدالله زوجة الفنان #عبدالله_السدحان وشقيقة الممثلة فوز العبدالله 🖤 pic.twitter.com/TRBbsdDr7Y — فتنه | فورديل 15% ADX41 (@be4andafters) January 22, 2023

وفيمات أشاد العديد من النشطاء بجمال زوجة السدحان وأناقتها، استنكر البعض ظهورها المثير وبملابس مكشوفة، فيما يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، حسب وصفهم.

هل منيرة العبدالله هي زوجة عبدالله السدحان الثانية؟

وفيما شكك البعض من الأساس بأن منيرة العبدالله هي زوجة الفنان عبدالله السدحان، ذهب آخرون لتأكيد ذلك بتداول صور وفيديوهات من حساب مصممة الأزياء إيمان العجلان بسناب شات، تثبت ذلك حيث أنها هي من صممت فستان منيرة العبدالله.

وأوضحت المصممة إيمان العجلان، من خلال الصور والمقاطع المصورة التي نشرتها لمنيرة العبدالله على حسابها، أن الأخيرة هر زوجة الفنان عبدالله السدحان.

كما تكهن فريق ثالث من النشطاء أن تكون “منيرة العبدالله” هي الزوجة الثانية للسدحان.

حرم عبدالله السدحان في أول ظهور الشيخه منيره 🤩اممممم pic.twitter.com/zPi0Udi1h6 — أموووله 🇸🇦 (@AmOoOoL22) January 21, 2023

وعلق أحد النشطاء في هذا السياق: “شكلها زوجته الثانية صغيرة هاذي الله يهديها”.

فيما كتب مغرد آخر: “حسب ويكيبيديا زوجتة أم أولاده اسمها حصة الثنيان”.

واستنكر آخرون فارق السن الكبير بين السدحان وزوجته الجديدة منيرة العبدالله، فيما رأى آخرون أن فارق السن غير مهم إذا تواجد الحب بين الطرفين.

وتساءل البعض عن سبب ظهور زوجة السدحان هذه قبل ذلك، وظهورها مؤخرا بهذه الإطلالة المثيرة في حفل توزيع جوائز “جوي أووردز Joy Awards” بالسعودية.

من هو عبدالله السدحان؟

وجدير بالذكر أن عبدالله السدحان هو من أشهر نجوم الفن في المملكة العربية السعودية، وحاز شعبية كبيرة في المملكة والوطن العربي من خلال أدواره الرائعة التي قدمها بعدة أعمال على مدار السنوات الماضية.

وفي بداية حياته المهنية شارك “السدحان” في أعمال كوميدية كثيرة، وكون ثنائياً سعودياً مع الممثل ناصر القصبي.

كما أنشاء الفنان السعودي مؤسسة “الهدف للإنتاج الفني” وكانت بدايته عام 1974 مع محمد العلي، واكتشفه المخرج سعد الفريح.

ثم أعطاه دوراً عام 1977 حيث كان يخرج حفلاً لنادي الهلال، وكان السدحان من ضمن الجماهير فقدم له بطاقة دعوة للتلفزيون وبدأ بالعمل بالتلفزيون.

وبعدها شارك عبداله السدحان في مسرح جامعة الملك سعود في الرياض، حيث بدأت علاقته بالمسرح وهو من طلاب كلية الزراعة في ذلك الوقت.

ثم بدأ السدحان مشواره الفني عام 1981، وكانت بدايته مع بكر الشدي وناصر القصبي.