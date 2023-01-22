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حياتنا

رقص ملكة جمال كرواتيا على أغنية “عبدالقادر” الجزائرية يشعل السوشيال ميديا (فيديو)

بدا أن إيفانا متمرسة بالرقص الشرقي ما يوحي أنها حصلت على دروس ودورات سابقة لتكون بهذه الليونة

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رقص ملكة جمال كرواتيا على أغنية
إيفانا نول

وطن– كشفت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا، عن مهارتها في الرقص الشرقي، بسلسلة فيديوهات من أحد الملاهي الليلية.

أغنية عبد القادر

وعبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، ظهرت إيفانا نول بفستان أسود فاضح وهي تؤدي رقصات شرقية على أنغام أغاني عربية.

ويبدو أن إيفانا دخلت في منافسة مع الراقصات في المكان الذي تواجدت به.

ومن الأغاني التي رقصت عليها الحسناء الكرواتية، أغنية “عبد القادر” التي أصدرها الفنان الجزائري الشاب خالد قبل 30 عاماً.

دروس في الرقص الشرقي

كما ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة وهي ترقص على أغنية شاكيرا الجديدة التي هاجمت بها عشيقها السابق بيكيه وحبيبته الحالية كلارا شيا.

وبدا أن إيفانا متمرسة بالرقص الشرقي، ما يوحي أنها حصلت على دروس ودورات سابقة لتكون بهذه الليونة.

وسبق أن ظهرت إيفانا بفيديو وهي تتراقص على أغنية “حتة تانية” للفنانة المصرية روبي.

وجاءت رقصة إيفانا إجابة على سؤال: “ما هو نوع الموسيقى التي تحبينها؟”.

وأجابت العارضة الكرواتية: “الشرقية، وموسيقى الريجي”.

بقلاوة تركية

كما أكدت إيفانا أنها تقف في صف شاكيرا ضد بيكيه، بعد أزمة الأغنية الأخيرة، وقالت: “مع شاكيرا 100%، وها نحن نستمع إلى أغنيتها في سيارة أوبر”.

كما أجابت ملكة جمال كرواتيا السابقة على تساؤلات الكثير من متابعيها حول إن كانت قد أجرت عمليات تجميل أيضا في مؤخرتها، لتصر على أنها لم تفعل ذلك. مؤكدة بأن جمال مؤخرتها يعود لسبب وراثي بالإضافة لطبيعة الطعام الذي تتناوله ولعب الرياضة.

لم يقتصر إعجاب إيفانا بالشرق، على الموسيقى والرقص.

سبق أن طلبت إيفانا نول من معجبيها بقلاوة تركية بالفستق الحلبي.

جاء ذلك حين سألها متابع ما إذا كانت تستطيع التحدث باللغة التركية، أجابت: “لا أتحدث اللغة التركية ولكني أعرف كلمة واحدة فقط، هي بقلاوة”.

وتابعت: “أفتقد حقاً البقلاوة بالفستق الحلبي.. إذا كان أحدكم قادماً من تركيا إلى ميامي أرجوك أحضر لي بقلاوة بالفستق الحلبي”.

صعدت ملكة جمال كرواتيا إلى الشهرة خلال كأس العالم في قطر بعد أن شوهدت وهي ترتدي ملابس كاشفة ، على الرغم من قواعد الاحتشام في البلاد.

سافرت نول إلى كأس العالم لدعم بلادها كرواتيا ، والتي تجادل بأنها “أكبر مشجع” لها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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