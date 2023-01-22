الأحد, يناير 22, 2023
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رحالة إماراتي يوثق حادثا بشعا تعرض له في ثانية واحدة (فيديو)

الرحالة الإماراتي الشهير محمد الحمادي تعرض لحادث سير وهو في طريقه إلى الكويت

كتب خالد السعدي
الرحالة محمد الحمادي حادث سير watanserb.com
تعرض الرحالة الإماراتي محمد الحمادي لحادث سير
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وطن – انتشر مقطع فيديو للرحالة الإماراتي الشهير محمد الحمادي، يوثق فيه لحظة تعرضه لحادث سير بمنفذ الخفجي وهو في طريقه إلى دولة الكويت.

وفي مقطع الفيديو الذي بثه على موقع تويتر، كان الحمادي يتحدث عن رحلته باتجاه الكويت عبر منفذ الخفجي، قائلاً إنه لا يوجد حدود بين دول الخليج.

لكن فجأة اصطدم الحمادي بشدة بسيارة أمامه وسقط أرضاً، وعلق على مقطع الفيديو قائلاً: “هنا انتهت رحلتي”.

وأظهر الفيديو، معاناة الحمادي الذي كان يوثق رحلته باستخدام كاميرا في خوذته، من آثار الارتطام بشدة بالسيارة.

فبعد أن سقط على الأرض، حيث كان يشكو من ألم في ظهره، فيما تجمع حوله عدد من الأشخاص في انتظار وصول سيارة الإسعاف.

ونقل الرحالة الإماراتي إلى المستشفى للحصول على الإسعافات، وهو بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي.

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تفاعل كبير

الحادثة أثارت تفاعلا كبيرا بين النشطاء على موقع تويتر، مع الحمادي الذي انهالت عليه دعوات تمني السلامة، فيما انتقده البعض بسبب التصوير.

فكتب فيصل: “ثانية وحدة التفت يمين وأصبح الوضع خارج عن السيطرة ، الحمدلله على سلامته”.

وكتب شياث: “غريب الشخص اليي يصور وراح ولا تفقد المصاب زمن غريب والله”.

وكتب عقاب: “معذور جالس ينقل للمتابعين حاله الطقس وما يشوف قدامه”.

وغردت ياسمينة: “التصوير و ما ادراك ما التصوير”.

ودعا له أنس: “يالله رحمتك ولطفك فيه الله يشافيه يارب”.

فيما كتب يازن: “اتمنى ازالة المطبات او وضع لوحات تحذيرية وعيون القطط قبلها ب١٠٠ متر”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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