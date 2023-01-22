رحالة إماراتي يوثق حادثا بشعا تعرض له في ثانية واحدة (فيديو)

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو للرحالة الإماراتي الشهير محمد الحمادي، يوثق فيه لحظة تعرضه لحادث سير بمنفذ الخفجي وهو في طريقه إلى دولة الكويت.

وفي مقطع الفيديو الذي بثه على موقع تويتر، كان الحمادي يتحدث عن رحلته باتجاه الكويت عبر منفذ الخفجي، قائلاً إنه لا يوجد حدود بين دول الخليج.

لكن فجأة اصطدم الحمادي بشدة بسيارة أمامه وسقط أرضاً، وعلق على مقطع الفيديو قائلاً: “هنا انتهت رحلتي”.

وأظهر الفيديو، معاناة الحمادي الذي كان يوثق رحلته باستخدام كاميرا في خوذته، من آثار الارتطام بشدة بالسيارة.

فبعد أن سقط على الأرض، حيث كان يشكو من ألم في ظهره، فيما تجمع حوله عدد من الأشخاص في انتظار وصول سيارة الإسعاف.

ونقل الرحالة الإماراتي إلى المستشفى للحصول على الإسعافات، وهو بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي.

الرحال الإماراتي محمد الحمادي:

يوثق لحظة تعرضه لحادث بمنفذ الخفجي وهو في طريقه للكويت pic.twitter.com/ieddKzDKfM — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 22, 2023

- Advertisement -

تفاعل كبير

الحادثة أثارت تفاعلا كبيرا بين النشطاء على موقع تويتر، مع الحمادي الذي انهالت عليه دعوات تمني السلامة، فيما انتقده البعض بسبب التصوير.

فكتب فيصل: “ثانية وحدة التفت يمين وأصبح الوضع خارج عن السيطرة ، الحمدلله على سلامته”.

ثانية وحدة التفت يمين و أصبح الوضع خارج عن السيطرة ، الحمدلله على سلامته .. — 🇸🇦 فيصل أوي  (@I_FToQ1) January 22, 2023

وكتب شياث: “غريب الشخص اليي يصور وراح ولا تفقد المصاب زمن غريب والله”.

غريب الشخص اليي يصور وراح ولا تفقد المصاب زمن غريب والله — شياث (@NUM509) January 22, 2023

وكتب عقاب: “معذور جالس ينقل للمتابعين حاله الطقس وما يشوف قدامه”.

معذور جالس ينقل للمتابعين حاله الطقس وما يشوف قدامه 🙄 — عقّاب™ (@SSSS5SS) January 22, 2023

وغردت ياسمينة: “التصوير و ما ادراك ما التصوير”.

التصوير و ما ادراك ما التصوير 🤦🏻‍♀️ — ياسمينة 🌼 (@jass_160) January 22, 2023

ودعا له أنس: “يالله رحمتك ولطفك فيه الله يشافيه يارب”.

يالله رحمتك ولطفك فيه الله يشافيه يارب — أنس الدوسري (@hyuga_350) January 22, 2023

فيما كتب يازن: “اتمنى ازالة المطبات او وضع لوحات تحذيرية وعيون القطط قبلها ب١٠٠ متر”.