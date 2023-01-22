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رانيا يوسف بإطلالة مفاجئة في Joy Awards.. “ما أكلتش بقالي يومين عشان الفستان”! (شاهد)

شهد حفل “Joy Awards” تواجد عدد كبير للغاية من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم في العاصمة السعودية الرياض

كتب رفيف عبدالله
رانيا يوسف بإطلالة مفاجئة في Joy Awards..
رانيا يوسف
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وطن- فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جمهورها، بإطلالة محتشمة في حفل توزيع  جوي أووردز Joy Awards، بالسعودية.

“محتشم لأول مرة”

وارتدت رانيا يوسف لهذه المناسبة، فستاناً طويلاً مخملياً باللون الأسود، مع فتحة صدر محتشمة على غير العادة.

ارتدت رانيا فستاناً طويلاً مخملياً باللون الأسود

وشهد حفل “Joy Awards” تواجد عدد كبير للغاية من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، في العاصمة السعودية الرياض.

ووزعت الجوائز على الفائزين بلقب الأفضل بناء على تصويت الجمهور، فيما مُنح بعضهم الآخر جوائز فخرية وتكريمية تقديراً لمشوارهم الفني الطويل.

تميز الفستان بفتحة صدر محتشمة على غير العادة
كشفت رانيا أسرار رشاقتها للإعلاميين

“لا طعام لمدة يومين”

ومازحت رانيا يوسف الإعلاميين على هامش الحفل، قائلة: “ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان”.

وتحدثت رانيا عن روتينها اليومي للحفاظ على رشاقتها قائلة: “بشرب مياه كتير وبلعب رياضة ووقفت سكر ومنتجات ألبان وحلويات وعيش ومكرونة”.

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وأكدت الممثلة المصرية أنها تكون سعيدة بتعليقات الجمهور، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وأردفت: “سواء فيه انتقادات حلوة أو وحشة ده في حد ذاته لطيف إنك تكون متشاف والناس مهتمة بيك.. وساعات دماغي مش بتعجب ناس كتير أنا حرة في دماغي”.

قارن البعض بين إطلالات رانيا في مصر والسعودية

“طول عمري بلبس مايوه”

وسبق أن ردت رانيا على الهجوم الذي تتعرض له بسبب ملابسها الجريئة، وقالت في لقاء ملتفز: “معرفش ليه الناس بيقولوا أني جريئة. وأنا بنزل صوري بالمايوه لأني طول عمري بلبس شورت ومايوة مش هتغير عشان أرضي حد”.

وتابعت: “لو مش عاجباك متابعنيش، وبناتي بيقولوا لي خليكي براحتك وبحريتك ومتتغيريش. وواخدين مني قوة الشخصية بحكم اللي شافوه معايا”.

وفي سياق آخر، أثارت رانيا يوسف، الجدل بصورها الجريئة مع مواطنها الفنان أحمد الفيشاوي، احتفالاً بعيد الميلاد المجيد.

أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف

ونشر أحمد الفيشاوي صوراً من الاحتفال برأس السنة في أحد الأماكن. وظهر وهو يجلس في أحضان رانيا التي كانت ترتدي فستاناً أحمر قصيراً بفتحة صدر تكشف كثيراً منه.

وصف الفيشاوي رانيا بأنها صاحبة أطيب قلب

ولمّح أحمد الفيشاوي إلى أنّ الصور فقط من تحضيرات مسلسل “ورد وريحان”، الذي يجمعهما.

وكتب أحمد: “أعمل على سكريبت مسلسل ورد ريحان، واحتفل بالكريسماس مع واحدة من الممثلات المفضلين بالنسبة لي. وأطيب قلب رانيا يوسف“.

ومسلسل “ورد وريحان”، هو أول مسلسل من إخراج محمد نبيل صابر، وهو من قصته ونور أحمد، وسيناريو وحوار محمد أشرف.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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