الأحد, يناير 22, 2023
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خبير يحذر من عادة شائعة نرتكبها أثناء الاستحمام تجعل الشعر يتساقط

غسل الشعر بشكل يومي يمكن أن يتسبب في تساقطه

كتب ايمان الباجي
خبير يحذر من عادة شائعة نرتكبها أثناء الإستحمام تجعل الشعر يتساقط watanserb.com
عادة شائعة نرتكبها أثناء الإستحمام تجعل الشعر يتساقط
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وطن يصر غالبية الأشخاص على الاستحمام مرة واحدة على الأقل يومياََ. ولكن، حذّر أحد الخبراء من عادة شائعة نرتكبها في أثناء الاستحمام قد تزيد من تساقط الشعر.

احذر من غسل الشعر يوميََا

أكد خبير الشعر، سام سينكير الرئيس التنفيذي لمجموعة “Este” الطبية المتخصصة في الشعر والبشرة، إن غسل الشعر بشكل يومي يمكن أن يسبب الضرر لشعرك، مما يؤدي إلى تساقطه وتقصفه.

كما حذر خبير الشعر من أن استخدام الماء الساخن عند الاستحمام يجفف فروة رأسك مما يجعل جذور شعرك أضعف.

غسل الشعر بشكل يومي يمكن أن يسبب الضرر لشعرك

وقال، إن هذا يمكن أن يجعل خصلات الشعر أكثر هشاشة، مما يؤدي إلى تلف الشعر في النهاية.

وأوضح أنه بالنسبة لمعظم الناس، فإن الحل الأمثل في أثناء الاستحمام هو غسل الشعر مرة أو مرتين في الأسبوع، كحد أقصى، وفقاً لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

قائلاً في هذا السياق: “إن غسل شعرك كثيرًا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة كاملة من المشاكل من تقصف الأطراف وتكسرها إلى فروة الرأس الجافة والحكة، خاصة إذا ما استخدمت الشامبو القاسي”.

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ويشير سينكير إلى أن الشعر ينتج زيتًا طبيعيًا يسمى الزهم، والذي يساعد على الحماية من فقدان الرطوبة، و”لكن غسل الشعر بالشامبو كثيرًا يزيل هذا الزيت ويترك خصلاتنا عرضة للتلف”.

كما يعتمد عدد مرات الغسل على نوع شعرك، ولكن بشكل عام، غسل الشعر مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام الماء الفاتر بدلاً من الماء الساخن هو الحل الأمثل للحفاظ على صحة شعرك.

غسل شعرك كثيرًا يمكن أن يؤدي إلى تقصف الأطراف وتكسرها

وأضاف الخبير سينكير، أنه إذا وجدت أن شعرك دهني بشكل مفرط، فقد يعني ذلك أنك تميل إلى غسله أكثر من مرة.

وأضاف أن كلّاً من الشعر وفروة الرأس يمكن أن يتضررا إذا كنت تغسل شعرك كثيرًا باستخدام مواد كيميائية قاسية.

نصائح الخبير لشعر صحي عند الاستحمام

إذا كان شعرك ناعم، يوصي الخبير سام بضرورة غسله مرتين في الأسبوع، أو ثلاث مرات إذا لزم الأمر؛ حيث يميل الأشخاص الذين يعانون من الأقفال الرقيقة إلى امتلاك المزيد من الغدد الدهنية التي يمكن أن تساهم في ظهور شعر دهني.

وفي الوقت نفسه، قد يكون من الأفضل لأولئك الذين لديهم خصلات سميكة غسل شعرهم مرة أو مرتين في الأسبوع، على حد قوله.
المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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