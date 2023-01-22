خبير يحذر من عادة شائعة نرتكبها أثناء الاستحمام تجعل الشعر يتساقط

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وطن– يصر غالبية الأشخاص على الاستحمام مرة واحدة على الأقل يومياََ. ولكن، حذّر أحد الخبراء من عادة شائعة نرتكبها في أثناء الاستحمام قد تزيد من تساقط الشعر.



احذر من غسل الشعر يوميََا

أكد خبير الشعر، سام سينكير الرئيس التنفيذي لمجموعة “Este” الطبية المتخصصة في الشعر والبشرة، إن غسل الشعر بشكل يومي يمكن أن يسبب الضرر لشعرك، مما يؤدي إلى تساقطه وتقصفه.

كما حذر خبير الشعر من أن استخدام الماء الساخن عند الاستحمام يجفف فروة رأسك مما يجعل جذور شعرك أضعف.



وقال، إن هذا يمكن أن يجعل خصلات الشعر أكثر هشاشة، مما يؤدي إلى تلف الشعر في النهاية.



وأوضح أنه بالنسبة لمعظم الناس، فإن الحل الأمثل في أثناء الاستحمام هو غسل الشعر مرة أو مرتين في الأسبوع، كحد أقصى، وفقاً لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.



قائلاً في هذا السياق: “إن غسل شعرك كثيرًا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة كاملة من المشاكل من تقصف الأطراف وتكسرها إلى فروة الرأس الجافة والحكة، خاصة إذا ما استخدمت الشامبو القاسي”.

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ويشير سينكير إلى أن الشعر ينتج زيتًا طبيعيًا يسمى الزهم، والذي يساعد على الحماية من فقدان الرطوبة، و”لكن غسل الشعر بالشامبو كثيرًا يزيل هذا الزيت ويترك خصلاتنا عرضة للتلف”.

كما يعتمد عدد مرات الغسل على نوع شعرك، ولكن بشكل عام، غسل الشعر مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام الماء الفاتر بدلاً من الماء الساخن هو الحل الأمثل للحفاظ على صحة شعرك.



وأضاف الخبير سينكير، أنه إذا وجدت أن شعرك دهني بشكل مفرط، فقد يعني ذلك أنك تميل إلى غسله أكثر من مرة.

وأضاف أن كلّاً من الشعر وفروة الرأس يمكن أن يتضررا إذا كنت تغسل شعرك كثيرًا باستخدام مواد كيميائية قاسية.

نصائح الخبير لشعر صحي عند الاستحمام

إذا كان شعرك ناعم، يوصي الخبير سام بضرورة غسله مرتين في الأسبوع، أو ثلاث مرات إذا لزم الأمر؛ حيث يميل الأشخاص الذين يعانون من الأقفال الرقيقة إلى امتلاك المزيد من الغدد الدهنية التي يمكن أن تساهم في ظهور شعر دهني.