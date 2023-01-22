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تقرير يكشف عن جهود السلطان هيثم لمحاربة الفساد واسترداد ملايين الريالات

التقرير يرفع من تصنيف سلطنة عمان في الشفافية ومحاربة الفساد

كتب خالد الأحمد
جهود السلطان هيثم لمحاربة الفساد watanserb.com
جهود السلطان هيثم لمحاربة الفساد
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وطن- كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان، عن الجهود الحثيثة المبذولة في مكافحة الفساد، ومنها إعداد مشاريع قانونية لحماية المال العام بالإضافة إلى خطط وطنية لتعزيز النزاهة.

تحصيل قرابة ٤٤ مليون ريال عماني ووفورات بـ٣٢.٥ مليون ريال

ووصل عدد قضايا الفساد التي تم ضبطها في البلاد خلال العام 2021 إلى 101 قضية، الأمر الذي ساهم في تحصيل قرابة ٤٤ مليون ريال عماني، بالإضافة إلى تحقيق وفورات مالية تُقدّر بـ٣٢.٥ مليون ريال واسترداد وتحصيل وفورات مالية بأكثر من 76 مليون ريال عماني.

ويأتي ذلك في إطار جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لتعزيز النزاهة بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق، مما يرفع من تصنيف السلطنة في الشفافية ومحاربة الفساد، وبالتالي جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتجويد بيئة الاستثمار.

وأشار الجهاز -بحسب وسائل إعلام عمانية- إلى أن عدد إجمالي القضايا التي تعامل معها بلغت 101، وصدر بشأن بعضها أحكام بالإدانة تمثلت عقوباتها بالسجن والغرامة.

وكشفت أعمال الفحص لجهاز الرقابة عن تحصيل واسترداد 44 مليون ريال عماني خلال عام 2021، وتحقيق وفورات مالية بنحو 32،5 مليون ريال عماني نتيجة لتعديل بعض العقود والإتفاقيات.

وبحسب احصائيات رقابية لعام 2021 بلغ عدد مهام الفحص 192 مهمة و208 عدد التقارير الصادرة، و505 عدد الشكاوى والبلاغات و91% نسبة الانجاز المدققة.

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ووفق الجهاز فإن أبرز قضايا الفساد التي تم ضبطها تزوير محررات رسمية واستعمال المحرر المزور مع العلم بالتزوير وطلب رشوة وتبديد المال العام.

أحكام إدانة

كما شملت هذه القضايا استغلال المنصب الوظيفي وإساءة استعمال الوظيفة والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية، وإدخال بيانات في نظام معلوماتي بطريقة غير مشروعة.

وصدرت بشأن بعض هذه القضايا أحكام بالإدانة تمثلت عقوباتها بالسجن لمدد تراوحت بين 3 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة بين 300 ريال عماني و21 ألف ريال عماني فضلاً عن الحكم بعقوبات تبعية وتكميلية.

تعزيز النزاهة

كما أعلن الجهاز المذكور عن الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة واعتمادها من مجلس الوزراء العماني. وهو مشروع جديد يهدف لحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح وتضمن نصوصاً لحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا ومن في حكمهم والتوسع في أحكام إقرارات الذمة المالية.

جهود السلطان هيثم لمحاربة الفساد
جهود السلطان هيثم لمحاربة الفساد

وحظيت المنظومة الرقابية منذ بداية النهضة في سلطنة عمان بعناية سلطان البلاد الراحل “قابوس بن سعيد بن تيمور” على المستوى التنظيمي والتشريعي، بما يتواءم مع تطور الجهاز الإداري للدولة وما يواكبه من تطور الرقابة إقليميا وعالميا.

واستمرت هذه العناية في ظل النهضة المتجددة للسلطان هيثم بن طارق حيث مرت مسيرة الرقابة بالعديد من مراحل التطوير والتجديد.

وتهدف لحماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، والتثبت من مدى ملائمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية والإدارية واتباعها للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية.

إنشاء جاهز رقابة

يذكر أنه في العام 2021 صدر المرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 الخاص بالنظام الأساسي للدولة، ونص في المادة 66 منه على إنشاء جهاز يسمى “جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة” يتبع السلطان، يختص بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

وصدر المرسوم السلطاني رقم (64/2013) بالموافقة على انضمام السلطنة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومنع الفساد، الأمر الذي عكس حرص السلطنة على التعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على جميع أعمال الفساد المجرمة، وكُلِّف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذ الاتفاقية.

المصدرتويتر، جهاز الرقابة المالية والإدارية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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