تغطية قناة الكأس لنهائي خليجي 25 تغضب العمانيين والقطريين.. ما القصة؟

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وطن – أثارت تغطية قناة الكأس القطرية لنهائي كأس الخليج بين عمان والعراق التي حسمها أسود الرافدين لصالحهم، حفيظة العمانيين والقطريين أيضا بعدما اتهموا القناة بأنها لا تتبع الحياد.

وقال الناشط القطري محرم تميم، في مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن برنامج المجلس المذاع على قناة الكأس ضايق القطريين وليس فقط العمانيين.

وأضاف أن المنتخب العراقي يستحق التتويج باللقب، لكن قناة المجلس أخطأت في حق العمانيين، متابعا: “أهل قطر لا ينسون الجميل ويحبون العمانيين.. ووقفتكم معنا لا تُنسى”.

قطري يعترف بأن قناة الكاس وبرنامج المجلس بقيادة #خالد_جاسم لم يكونوا منصفين ومحايدين بحق #منتخب_عمان أبدا وأنهم لا يمثلون الشعب القطري ، وان الشعب القطري زعلان قبل لا انتوا تزعلون يا اهل عمان 🇴🇲 وان الشعب القطري يحبكم ولا ينسى مواقفكم ووقفات #الجمهور_العماني الذي ساند منتخب قطر. pic.twitter.com/8tHHVzS5sg — أبو عبدالله 🇴🇲 (@AbuAbdullahOMN) January 21, 2023

وكانت الكاتبة القطرية ابتسام آل سعد قد غردت في وقت سابق: “قناة الكأس .. أعتقد بأنه حان الوقت لغربلة برامجها وطواقمها من مقدمين ومعلقين لا سيما برنامج المجلس الذي يسير وفق عفوية غير مدروسة لا تخضع لإعداد احترافي يمكن أن يبقيها في دائرة الحيادية والنزاهة والمصداقية ويجنبها الوقوع في مطبات يمكن أن تلمس علاقات شعوب خليجية شقيقة”.

قناة @alkasschannel أعتقد بأنه حان الوقت لغربلة برامجها وطواقمها من مقدمين ومعلقين لا سيما برنامج #المجلس الذي يسير وفق عفوية غير مدروسة لا تخضع لإعداد احترافي يمكن أن يبقيها في دائرة الحيادية والنزاهة والمصداقية ويجنبها الوقوع في مطبات يمكن أن تلمس علاقات شعوب خليجية شقيقة! — ابتســام آل سعــد 🇶🇦 (@Ebtesam777) January 21, 2023

سبب الغضب من قناة الكأس

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وسبب الغضب من القناة القطرية هو اتهامها بالتحيز لصالح المنتخب العراقي في نهائي مباراة كأس الخليج، بطريقة رآها العمانيون تخطت مجرد التعاطف ووصلت إلى حد الكراهية والاحتقار وفق قولهم.

لم أكن اعرف أن القطريين يكرهون عمان كل هذا الكراهية لكن قنواتهم الرياضية و المجلس اعطتنا هذا الاحساس

اتمنى أن لا يشارك في برنامج المجلس عُماني ابدا

سبحان الله كل الالفاظ لم تكن مجرد تعاطف بل

كراهيه

احتقار

استكثار

يوم بعد يوم تنكشف الحقائق#قناة_الكاس#نهائي_خليجي_25#عمان_العراق pic.twitter.com/czv7tTotiQ — منى سالم جعبوب𐩣𐩬𐩱|𐩴𐩲𐩨𐩥𐩨 (@muna_oman2012) January 20, 2023

وفي هذا الصدد، نشر نشطاء عمانيون مقطع فيديو للمصري عصام الحضري الذي كان يحلل مباريات البطولة، قائلا إن منتخب عمان لا يملك شخصية البطل.

وقال إن المنتخب العماني لم يُظهر نفسه قادرا على التتويج خلال مباريات البطولة، موضحا أن مباريات فاز بها الأحمر العماني كانت عادية ولم تشهد تقديم أداء جيد.

منذ بداية بطولة #خليجي_25 والحضري متحامل على منتخب عمان،كنا احد متابعين برنامج المجلس منذ سنوات و الجميل في البرنامج المحلليين الخليجين وعفويتهم ولكن لا اعلم لماذا تم استقطاب الحضري بينهم البرنامج سيفقد متابعيه في السلطنة والسبب الحضري.

#قنوات_الكأس @alkasschannel pic.twitter.com/dzruQKXp0P — هشام الخروصي (@56hisakr) January 17, 2023

وقال الناشط عبدالله الخاطر: “قناة الكأس برنامج المجلس.. فقدوا مصداقيتهم و حيادهم في مباراة الأمس العراق عُمان . الجميع انحازمع العراق ضد عمان. كذلك كانت تصريحات بعض المسؤولين الذين يفترض فيهم الحيادية و الإنصاف، المجاملة و التعاطف الزائد عن الحد سلب البطولة أهدافها.. لا ننسى موقف عمان عندما كان الجميع ضدنا”.

#قناة_الكاس #برنامج_المجلس

فقدوا مصداقيتهم و حيادهم في مباراة الأمس #العراق_عُمان

الجميع انحازمع العراق ضد عمان.

كذلك كانت تصريحات بعض المسؤولين الذين يفترض فيهم الحيادية و الإنصاف،

المجاملة و التعاطف الزائد عن الحد سلب البطولة أهدافها.

لا ننسى موقف عمان عندما كان الجميع ضدنا. — Abdulla M. Al-Khater (@AmkAlkhater53) January 20, 2023

تتويج العراق بكأس الخليج

وتوج منتخب العراق بلقب كأس الخليج العربي، للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد تغلبه على نظيره العماني، بنتيجة 3 – 2، بعد امتدادها للأشواط الإضافية عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1 – 1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “البصرة الدولي”.