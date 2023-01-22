الأحد, يناير 22, 2023
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تغطية قناة الكأس لنهائي خليجي 25 تغضب العمانيين والقطريين.. ما القصة؟

اتهمت قناة الكأس القطرية في تغطيتها بالتحيز لصالح منتخب العراق ضد نظيره العماني في كأس الخليج

كتب خالد السعدي
قناة الكأس القطرية نهائي كأس الخليج watanserb.com
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وطن – أثارت تغطية قناة الكأس القطرية لنهائي كأس الخليج بين عمان والعراق التي حسمها أسود الرافدين لصالحهم، حفيظة العمانيين والقطريين أيضا بعدما اتهموا القناة بأنها لا تتبع الحياد.

وقال الناشط القطري محرم تميم، في مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن برنامج المجلس المذاع على قناة الكأس ضايق القطريين وليس فقط العمانيين.

وأضاف أن المنتخب العراقي يستحق التتويج باللقب، لكن قناة المجلس أخطأت في حق العمانيين، متابعا: “أهل قطر لا ينسون الجميل ويحبون العمانيين.. ووقفتكم معنا لا تُنسى”.

وكانت الكاتبة القطرية ابتسام آل سعد قد غردت في وقت سابق: “قناة الكأس .. أعتقد بأنه حان الوقت لغربلة برامجها وطواقمها من مقدمين ومعلقين لا سيما برنامج المجلس الذي يسير وفق عفوية غير مدروسة لا تخضع لإعداد احترافي يمكن أن يبقيها في دائرة الحيادية والنزاهة والمصداقية ويجنبها الوقوع في مطبات يمكن أن تلمس علاقات شعوب خليجية شقيقة”.

سبب الغضب من قناة الكأس

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وسبب الغضب من القناة القطرية هو اتهامها بالتحيز لصالح المنتخب العراقي في نهائي مباراة كأس الخليج، بطريقة رآها العمانيون تخطت مجرد التعاطف ووصلت إلى حد الكراهية والاحتقار وفق قولهم.

وفي هذا الصدد، نشر نشطاء عمانيون مقطع فيديو للمصري عصام الحضري الذي كان يحلل مباريات البطولة، قائلا إن منتخب عمان لا يملك شخصية البطل.

وقال إن المنتخب العماني لم يُظهر نفسه قادرا على التتويج خلال مباريات البطولة، موضحا أن مباريات فاز بها الأحمر العماني كانت عادية ولم تشهد تقديم أداء جيد.

وقال الناشط عبدالله الخاطر: “قناة الكأس برنامج المجلس.. فقدوا مصداقيتهم و حيادهم في مباراة الأمس العراق عُمان . الجميع انحازمع العراق ضد عمان. كذلك كانت تصريحات بعض المسؤولين الذين يفترض فيهم الحيادية و الإنصاف، المجاملة و التعاطف الزائد عن الحد سلب البطولة أهدافها.. لا ننسى موقف عمان عندما كان الجميع ضدنا”.

تتويج العراق بكأس الخليج

وتوج منتخب العراق بلقب كأس الخليج العربي، للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد تغلبه على نظيره العماني، بنتيجة 3 – 2، بعد امتدادها للأشواط الإضافية عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1 – 1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “البصرة الدولي”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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