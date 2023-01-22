الأحد, يناير 22, 2023
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رياضة

تشيلسي يُغري زيدان بعرض خيالي لتدريب فريق “البلوز”

كتب فارس أبو شيحة
تشيلسي يغري زيدان بعرض خيالي watanserb.com
تشيلسي يغري زيدان بعرض خيالي
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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطلع نادي تشيلسي للتعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني بعرض خيالي، خلَفاً للمدرب الحالي غراهام بوتر المهدد بالإقالة.

وقالت صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، إن الأمريكي تود بويلي رئيس إدارة مجلس نادي تشيلسي ومالك النادي الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع الفرنسي زيدان، وجعله المدرب الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم.

زيدان وعرض تشيلسي المغري

وأردفت الصحفية الإسبانية: “نادي تشيلسي قدم عرضاً. بقيمة 51 مليون يورو، للمدرب الفرنسي زيدان صاحب ال3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد”.

ومنذ رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، عن نادي ريال مدريد الإسباني (الملكي)، مع نهاية موسم 2021، لم يدرّب أي الفرق الأوروبية في القارة العجوز رغم العروض المغرية للتعاقد معه، والتي كان أبرزها نادي باريس سان جيرمان.

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

تشيلسي يفكر في إقالة غراهام بوتر

من جانبه، قال الصحفي الإسباني الموثوق إداوردة إيندا، في تصريح صحفي لبرنامج الإسباني الشهير “إل شيرنغيتو” الرياضي: “زيدان لديه عرض جدي من قبل نادي إنجليزي. وهو تشيلسي لتولي تدريب الفريق، لأن المدرب الحالي غراهام بوتر لا يقدم النتائج الإيجابية”.

كما تابع إيندا: “العرض المقدم من جانب تشيلسي للمدرب زيدان يصل إلى نحو 50 مليون يورو سنوياً”.

المدرب زيدان
المدرب زيدان
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ووصل حجم الإنفاقات التي صرفها ملاك نادي تشيلسي على اللاعبين في سوق الانتقالات إلى 173 مليون يورو، حتى يومنا هذا في الميركاتو الشتوي، لكن هذا الأمر لم ينعكس إيجابياً على نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي.

وتعادل فريق تشيلسي (البلوز)، خارج ميدانه، أمام منافسه ليفربول في المباراة الماضية، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف في منافسات الجولة الـ20 بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

كما سيلتقي البلوز في المباراة القادمة، أمام فولهام الذي يقدّم المستوى الجيد في منافسات الدوري الممتاز، مع نهاية الأسبوع الجاري.

ويحتل تشيلسي المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، برصيد 29 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 47 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + إل شيرنغيتو + أوكي دياريو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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