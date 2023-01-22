تشيلسي يُغري زيدان بعرض خيالي لتدريب فريق “البلوز”

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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطلع نادي تشيلسي للتعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني بعرض خيالي، خلَفاً للمدرب الحالي غراهام بوتر المهدد بالإقالة.

وقالت صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، إن الأمريكي تود بويلي رئيس إدارة مجلس نادي تشيلسي ومالك النادي الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع الفرنسي زيدان، وجعله المدرب الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم.

زيدان وعرض تشيلسي المغري

وأردفت الصحفية الإسبانية: “نادي تشيلسي قدم عرضاً. بقيمة 51 مليون يورو، للمدرب الفرنسي زيدان صاحب ال3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد”.

ومنذ رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، عن نادي ريال مدريد الإسباني (الملكي)، مع نهاية موسم 2021، لم يدرّب أي الفرق الأوروبية في القارة العجوز رغم العروض المغرية للتعاقد معه، والتي كان أبرزها نادي باريس سان جيرمان.

تشيلسي يفكر في إقالة غراهام بوتر

من جانبه، قال الصحفي الإسباني الموثوق إداوردة إيندا، في تصريح صحفي لبرنامج الإسباني الشهير “إل شيرنغيتو” الرياضي: “زيدان لديه عرض جدي من قبل نادي إنجليزي. وهو تشيلسي لتولي تدريب الفريق، لأن المدرب الحالي غراهام بوتر لا يقدم النتائج الإيجابية”.

كما تابع إيندا: “العرض المقدم من جانب تشيلسي للمدرب زيدان يصل إلى نحو 50 مليون يورو سنوياً”.

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ووصل حجم الإنفاقات التي صرفها ملاك نادي تشيلسي على اللاعبين في سوق الانتقالات إلى 173 مليون يورو، حتى يومنا هذا في الميركاتو الشتوي، لكن هذا الأمر لم ينعكس إيجابياً على نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي.

وتعادل فريق تشيلسي (البلوز)، خارج ميدانه، أمام منافسه ليفربول في المباراة الماضية، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف في منافسات الجولة الـ20 بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

كما سيلتقي البلوز في المباراة القادمة، أمام فولهام الذي يقدّم المستوى الجيد في منافسات الدوري الممتاز، مع نهاية الأسبوع الجاري.

ويحتل تشيلسي المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، برصيد 29 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 47 نقطة لهذا الموسم.