الأحد, يناير 22, 2023
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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد خيتافي وموعد المباراة في الدوري الإسباني

منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد خيتافي watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد خيتافي
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وطن- يستعد متصدر الدوري الإسباني برشلونة، لملاقاة نظيره خيتافي، الأحد، في منافسات الجولة الـ18 على ملعب (الكامب نو).

وستنطلق مباراة برشلونة وخيتافي، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة برشلونة ضد خيتافي

كما ستكون بتوقيت مصر والقدس الشريف، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

معلق مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، المعلق الجزائر حفيظ دراجي، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما ستنقل المباراة على قناة (beIN Sport HD 1 live channel)، المشفرة على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11054، ومعامل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة برشلونة ضد خيتافي

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وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة أمام منافسه خيتافي، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني الممتاز، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: جوردي ألبا (أليخاندرو بالدي)، جول كوندي، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن.

خط الوسط: بيدري، جافي، فرينكي دي يونج (سيرخيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي (رافينيا دياز)، أنسو فاتي.

نجوم برشلونة الإسباني
نجوم برشلونة الإسباني

وكان فريق برشلونة قد تأهل إلى منافسات دور الـ8 كأس ملك إسبانيا 2023، بعد تحقيق الفوز النظيف في المباراة الماضية على سبتة بخماسية دون مقابل، حيث سيواجه الأربعاء ريال سوسيداد في هذا الدور.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويعتلي فريق برشلونة (البلوغرانا)، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منافسه الوصيف ريال مدريد برصيد 38 نقطة.

كما يحتل فريق خيتافي في المركز الـ16 من ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة حتى الآن.

حارس مرمى خيتافي
حارس مرمى خيتافي
المصدروطن + نادي برشلونة + نادي خيتافي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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