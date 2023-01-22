ترتيب الدوري الإسباني 2023 والهدافين بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة

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وطن- يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب السابق ريال مدريد مع نهاية منافسات الجولة ال18.

وحقق فريق برشلونة (البلوغرانا)، الفوز الشاق على ميدانه أمام منافسه الضيف خيتافي، بهدف دون رد، كان من توقيع النجم الإسباني بيدري.

كما واستعادة ريال مدريد (الملكي) عافيته، بتحقيق الفوز المهم خارج ميدانه على أتلتيك بيلباو، بهدفين نظيفين دون مقابل، كانت من توقيع بنزيما وكروس.

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

وسجل النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول للفريق الملكي في الدقيقة ال24، داخل شباك أتلتيك بيلباو.

☑فوز ثمين لـ"ريال مدريد " أمام "أتليتيك بيلباو".

☑ثنائية من توقيع "كريم بنزيما" و "طوني كروس".

☑الملكي يحتل وصافة #LaLigaSantander برصيد 41 نقطة. ⏯️📺⚽ شاهد ملخص المباراة#AthleticRealMadrid 0-2#LaLigaHighlights pic.twitter.com/KSoQOJl1pZ — LaLiga (@LaLigaArab) January 22, 2023

كما وحسم الألماني المخضرم توني كروس هدف التقدم والفوز بالنقاط الغالية في المباراة، بالدقيقة ال90 على نهاية الوقت الأصلي للقاء.

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مباراة برشلونة ضد خيتافي

وقاد لاعب وسط برشلونة الواعد بيدري فريق برشلونة من تحقيق الفوز الصعب على منافسه خيتافي، في منافسات الجولة ال18 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، في الدقيقة ال35.

وكان صاحب الأرض برشلونة الأكثر استحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 68%، إلى جانب 32% للفريق المنافس خيتافي.

كما ووصلت عدد تسديدات برشلونة إلى 8 تسديدات، مقابل 7 تسديدات للفريق الضيف خيتافي في المباراة.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

وآتى ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة، مع منافسات الجولة ال18، كما يلي:

(1) برشلونة 44 نقطة.

(2) ريال مدريد 41 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 38 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 31 نقطة.

(5) فياريال 31 نقطة.

(6) ريال بيتيس 28 نقطة.

(7) أوساسونا 28 نقطة.

(8) أتلتيك بيلباو 26 نقطة.

(9) رايو فاليكانو 26 نقطة.

(10) مايوركا 25 نقطة.

جدول هدافين الدوري الإسباني 2023

كما وجاء ترتيب هدافين الدوري الإسباني 2022-2023، على النحو الآتي:

(1) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 13 نقطة.

(2) خوسيلو (إسبانيول) 10 أهداف.

(3) كريم بنزيما (ريال مدريد) 9 أهداف.

(4) ألكسندر سورلوث (ريال سوسيداد) 8 أهداف.

(5) بورغا (ريال بيتيس) 8 أهداف.