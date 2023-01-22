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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 والهدافين بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد يقلص الفارق إلى 3 نقاط مع غريمه المتصدر برشلونة مع نهاية الجولة ال18

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023 والهدافين watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2023 والهدافين
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وطن- يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب السابق ريال مدريد مع نهاية منافسات الجولة ال18.

وحقق فريق برشلونة (البلوغرانا)، الفوز الشاق على ميدانه أمام منافسه الضيف خيتافي، بهدف دون رد، كان من توقيع النجم الإسباني بيدري.

كما واستعادة ريال مدريد (الملكي) عافيته، بتحقيق الفوز المهم خارج ميدانه على أتلتيك بيلباو، بهدفين نظيفين دون مقابل، كانت من توقيع بنزيما وكروس.

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

وسجل النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول للفريق الملكي في الدقيقة ال24، داخل شباك أتلتيك بيلباو.

كما وحسم الألماني المخضرم توني كروس هدف التقدم والفوز بالنقاط الغالية في المباراة، بالدقيقة ال90 على نهاية الوقت الأصلي للقاء.

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مباراة برشلونة ضد خيتافي

وقاد لاعب وسط برشلونة الواعد بيدري فريق برشلونة من تحقيق الفوز الصعب على منافسه خيتافي، في منافسات الجولة ال18 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، في الدقيقة ال35.

وكان صاحب الأرض برشلونة الأكثر استحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 68%، إلى جانب 32% للفريق المنافس خيتافي.

كما ووصلت عدد تسديدات برشلونة إلى 8 تسديدات، مقابل 7 تسديدات للفريق الضيف خيتافي في المباراة.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

وآتى ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة، مع منافسات الجولة ال18، كما يلي:

(1) برشلونة 44 نقطة.

(2) ريال مدريد 41 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 38 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 31 نقطة.

(5) فياريال 31 نقطة.

(6) ريال بيتيس 28 نقطة.

بنزيما وكروس نجوم ريال مدريد
بنزيما وكروس نجوم ريال مدريد

(7) أوساسونا 28 نقطة.

(8) أتلتيك بيلباو 26 نقطة.

(9) رايو فاليكانو 26 نقطة.

(10) مايوركا 25 نقطة.

جدول هدافين الدوري الإسباني 2023

كما وجاء ترتيب هدافين الدوري الإسباني 2022-2023، على النحو الآتي:

(1) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 13 نقطة.

(2) خوسيلو (إسبانيول) 10 أهداف.

فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني
فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني

(3) كريم بنزيما (ريال مدريد) 9 أهداف.

(4) ألكسندر سورلوث (ريال سوسيداد) 8 أهداف.

(5) بورغا (ريال بيتيس) 8 أهداف.

المصدروطن + نادي ريال مدريد + نادي برشلونة + الدوري الإسباني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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