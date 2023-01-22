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اعتداء الجماهير الجزائرية على منتخب إثيوبيا.. حقيقة فيديو متداول (شاهد)

ناشطون قالوا إن الأمن الجزائري اعتدى على المنتخب الإثيوبي خلال بطولة الشان 2023 في الجزائر

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
الاعتداء على منتخب إثيوبيا watanserb.com

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، مقطع فيديو قالوا إنّه يزثق اعتداء الجماهير الجزائرية على منتخب إثيوبيا خلال مباراة الجزائر وإثيوبيا ببطولة أمم أفريقيا للمحليين “الشان” 2023.

اعتداء الجماهير الجزائرية على منتخب إثيوبيا

ولعب المنتخب الجزائري أمام نظيره الإثيوبي، الثلاثاء 17 يناير/ كانون الثاني 2023، على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن مباريات الدوري الثاني من بطولة “الشان” وانتهت بفوز محاربي الصحراء بهدف نظيف بتوقيع أيمن محيوس في الدقيقة 52 من عمر المقابلة.

وعقب انتهاء المباراة، راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قال ناشروها إنّها لاعتداء الجماهير الجزائرية على منتخب إثيوبيا.

ليتبين لاحقاً، بحسب ما أفادت منصتي “إيكاد” و”مسبار” للتحقق من الأخبار الكاذبة، أن مقاطع الفيديو المنتشرة والصور التي تتحدث عن الاعتداء الذي تعرض له المنتخب الاثيوبي في الجزائر، هي في الواقع مُضللة وليس لها أي علاقة بـ الشان في الجزائر.

اعتداء الجماهير الجزائرية على منتخب إثيوبيا
اعتداء الجماهير الجزائرية على منتخب إثيوبيا

حقيقة فيديو الاعتداء على المنتخب الإثيوبي

أفادت المنصتان أن مقطع الفيديو قديم، وليس لاعتداء الجماهير الجزائرية على منتخب إثيوبيا في بطولة أمم أفريقيا للمحليين (الشان).

بل يعود للحظة نزول الجماهير إلى أرضية ملعب استاد القاهرة، خلال مباراة فريقي الزمالك المصري والأفريقي التونسي في إياب الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في إبريل/نسيان عام 2011.

حيث أنه في 2 إبريل عام 2011، توقفت مباراة الزمالك المصري وضيفه الأفريقي التونسي في جولة الإياب الدور 32 في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد اجتياح جماهير الزمالك ملعب استاد القاهرة.

وكانت النتيجة تشير لتقدم الزمالك بنتيجة 2-1 على الأفريقي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عندما اجتاح المشجعون الملعب، بعد لحظات من إلغاء الحكم هدفًا للزمالك بداعي التسلل.

وكان الزمالك في حاجة لتسجيل الهدف الثالث ليتأهل لدور الستة عشر بعد انتهاء لقاء الذهاب في تونس بفوز الأفريقي 4-2.

يشار أن المنتخب الجزائري وبعد فوزه على المنتخب الاثيوبي، ضمن تأهله إلى ربع نهائي “الشان” في انتظار باقي المنتخبات المشاركة.

ويراهن المنتخب الجزائري في هذه النسخة من “الشان”، على افتكاك اللقب من حامله في آخر نسختين (2020-2018)، المنتخب المغربي، خاصة مع تظافر أهم عامل في اللعبة -الجمهور- إلى جانبه.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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