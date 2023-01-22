أخطر 5 أخطاء شائعة نقوم بها عند حجز غرفة في فندق

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وطن-نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على الأخطاء الأكثر شيوعًا التي نرتكبها عند حجز غرفة في فندق، مشيرة إلى أنه يجب عليك تجنبها بأي ثمن لأن الوقوع فيها قد يعني أنك ستعيش تجربة مروعة في مكان إقامتك.

يعد اختيار الفندق المناسب أحد الاهتمامات الرئيسية لأي شخص عند السفر، ولا شك أن الشعور بالراحة كل ليلة هي مفتاح الاستمتاع بالتجربة، وللأسف هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل اختيارك للفندق فظيعا، بحيث تصبح رحلتك كابوسا.

جمال الغرفة أفضل من الموقع

ووفق ما ترجمته “وطن“، يعطي الكثير من الناس أهمية لجمال الغرفة أكثر من موقع الفندق، وهذا خطأ فادح، حيث يجب أن نولي اهتمامًا بالموقع أيضًا. من غير المجدي أن يكون لديك غرفة جميلة إذا كانت بعيدة عن المنطقة التي ستنتقل إليها، لذا، من الأفضل اختيار غرفة أقل جمالًا ولكنها تضمن موقعًا جيدًا.

لا تقم بمراجعة سياسة الإلغاء

من الشائع أيضًا إجراء حجز وفي عجلة من أمرك أو عاطفة لا تتحقق من سياسة الإلغاء، والتي يمكن أن تجعلك تخسر المال إذا احتجت لأي سبب من الأسباب إلى الإلغاء ولكن لا يُسمح بذلك. تحقق دائمًا من المتطلبات في كل حالة، فعادةً ما توجد خيارات مختلفة داخل نفس الغرفة بحيث يمكنك اختيار غرفة وفقًا لاحتياجاتك.

لا تقارن الأسعار

بمجرد اختيارك للغرفة وتوضيح أنك تريد أن تكون في هذا الفندق، يُنصح بمقارنة الأسعار، على سبيل المثال على موقع الويب الخاص بالفندق وفي محركات البحث المختلفة، حيث تختلف الأسعار من مكان إلى آخر ويمكنك توفير مبلغ جيد في بعض الحالات.

لا تبحث في أوقات تسجيل الوصول والمغادرة

لكل فندق ساعاته الخاصة لدخول وخروج الضيوف، على الرغم من أنه من الشائع في إسبانيا على سبيل المثال تسجيل الوصول في الساعة 2:00 مساءً، بينما يتم تحديد الوقت المحدد للمغادرة (تسجيل المغادرة) عادةً على 11 قبل إجراء الحجز، تحقق من هذه التفاصيل لمعرفة أنها متوافقة مع جداولك، وإذا لم تكن متوافقة، فتحقق مما إذا كان يمكن تمديدها لتناسب احتياجاتك.

لا تتحقق مما إذا كان لديك بريد إلكتروني للتأكيد

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في كل مرة تقوم فيها بإجراء حجز، بغض النظر عن الفندق أو المنصة، يجب أن تتلقى رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالحجز. لا تغلق أبدًا نافذة الحجز المؤكد دون التحقق من أن لديك بالفعل هذا البريد الإلكتروني وأن البيانات هي نفسها التي حجزتها.