الأحد, يناير 22, 2023
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أخطر 5 أخطاء شائعة نقوم بها عند حجز غرفة في فندق

كتب معالي بن عمر
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وطن-نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على الأخطاء الأكثر شيوعًا التي نرتكبها عند حجز غرفة في فندق، مشيرة إلى أنه  يجب عليك تجنبها بأي ثمن لأن الوقوع فيها قد يعني أنك ستعيش تجربة مروعة في مكان إقامتك.

يعد اختيار الفندق المناسب أحد الاهتمامات الرئيسية لأي شخص عند السفر، ولا شك أن الشعور بالراحة كل ليلة  هي مفتاح الاستمتاع بالتجربة، وللأسف هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل اختيارك للفندق فظيعا، بحيث تصبح رحلتك كابوسا.

جمال الغرفة أفضل من الموقع

ووفق ما ترجمته “وطن“، يعطي الكثير من الناس أهمية لجمال الغرفة أكثر من موقع الفندق، وهذا خطأ فادح، حيث يجب أن نولي اهتمامًا بالموقع أيضًا. من غير المجدي أن يكون لديك غرفة جميلة إذا كانت بعيدة عن المنطقة التي ستنتقل إليها، لذا، من الأفضل اختيار غرفة أقل جمالًا ولكنها تضمن موقعًا جيدًا.

لا تهتم كثيرا بجمال الغرفة
لا تهتم كثيرا بجمال الغرفة

إنه أقذر شيء في غرفة الفندق..تواجه الفنادق صعوبة في تنظيف هذا المكان

لا تقم بمراجعة سياسة الإلغاء

من الشائع أيضًا إجراء حجز وفي عجلة من أمرك أو عاطفة لا تتحقق من سياسة الإلغاء، والتي يمكن أن تجعلك تخسر المال إذا احتجت لأي سبب من الأسباب إلى الإلغاء ولكن لا يُسمح بذلك. تحقق دائمًا من المتطلبات في كل حالة، فعادةً ما توجد خيارات مختلفة داخل نفس الغرفة بحيث يمكنك اختيار غرفة وفقًا لاحتياجاتك.

لا تحجز غرفة في فندق بعيد
لا تحجز غرفة في فندق بعيد

لا تقارن الأسعار

بمجرد اختيارك للغرفة وتوضيح أنك تريد أن تكون في هذا الفندق، يُنصح بمقارنة الأسعار، على سبيل المثال على موقع الويب الخاص بالفندق وفي محركات البحث المختلفة، حيث تختلف الأسعار من مكان إلى آخر ويمكنك توفير مبلغ جيد في بعض الحالات.

عند المغادرة .. ما هي الأغراض التي يمكنك أخذها من غرفة الفندق؟

لا تبحث في أوقات تسجيل الوصول والمغادرة

لكل فندق ساعاته الخاصة لدخول وخروج الضيوف، على الرغم من أنه من الشائع في إسبانيا على سبيل المثال تسجيل الوصول في الساعة 2:00 مساءً، بينما يتم تحديد الوقت المحدد للمغادرة (تسجيل المغادرة) عادةً على 11 قبل إجراء الحجز، تحقق من هذه التفاصيل لمعرفة أنها متوافقة مع جداولك، وإذا لم تكن متوافقة، فتحقق مما إذا كان يمكن تمديدها لتناسب احتياجاتك.

تحقق من أوقات الوصول والمغادرة
تحقق من أوقات الوصول والمغادرة

لا تتحقق مما إذا كان لديك بريد إلكتروني للتأكيد

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في كل مرة تقوم فيها بإجراء حجز، بغض النظر عن الفندق أو المنصة، يجب أن تتلقى رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالحجز. لا تغلق أبدًا نافذة الحجز المؤكد دون التحقق من أن لديك بالفعل هذا البريد الإلكتروني وأن البيانات هي نفسها التي حجزتها.

لماذا يتعين عليك وضع الحقائب في حوض الاستحمام بمجرّد دخولك غرفة الفندق؟

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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