ياسمين صبري تظهر مع رجل أكثر أنوثة منها في طائرة خاصة والتعليقات ممنوعة! (شاهد)

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وطن– أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جدلاً واسعاً بظهورها مع مواطنها خبير التجميل شريف طانيوس، داخل طائرتها الخاصة.

التعليقات مغلقة

وشارك شريف طانيوس صورته مع ياسمين صبري عبر حسابه على “انستجرام“، مع تعليق: “مع ميوز بلادي ياسمين”.

الملفت بالأمر أن شريف حرص على إغلاق خاصية التعليقات، خاصة بعد ظهوره بحقيبة نسائية ومظهر أنثوي بشكل عام.

لكن الناشطون تناقلوا الصورة على نطاق واسع، مع تعليقات ساخرة أولها: “مين فيهم ياسمين؟”.

مين ياسمين ومين شريف؟

وكتب آخر: “ياعمي هو ياسمين اكثر منها”.

وتساءلت ناشطة شهيرة: “مين ياسمين و مين شريف”.

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وسأل آخر ساخراً: “متأكدين شريف مش شريفه؟!”.

وقال متابع: “المفروض يكون في توعيه للشباب العربي الكريم ان التصرفات و اللبس مثل النساء و الحديث مثلهن ينقص من الرجولة 90 درجة بس شايفكم فخورين بمثل هذه الشخصيات ، الله يرحم الرجوله”.

يشار إلى أن شريف طانيوس تعلم فنون عالم الماكياج في العاصمة الفرنسية باريس، وعاد إلى مصر وتميز في عمله.

حقق طانيوس شهرة واسعة في عالم المكياج بعد سنوات من عودته، خاصة أنه يُطبق ما تعلمه على وجهه أولاً.

لدى شريف أكثر من نصف مليون متابع عبر حسابه على “انستجرام”، لكنه دائماً ما يتعرض للانتقادات بسبب تشببه بالنساء.

خاتم الزواج من جديد!

وفي سياق آخر، ظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي خاتم الزواج من جديد، الأمر الذي جدد الشكوك حول عودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وظهرت ياسمين في الطائرة أيضاً أثناء سفرها إلى الرياض لحضور حفل توزيع جوائز (Joy Awrads) وهي ترتدي خاتم أبو هشيمة في يدها اليسرى في إطلالة لافتة.

وقد تم تصنيع هذا الخاتم بتصميم خاص من قبل اللبناني إبراهيم نصور بعيار 5.8 قراريط.

ويقدر سعر خاتم ياسمين صبري بـ 200 ألف دولار، أي ما يتجاوز 6 مليون جنيه مصري.

كما ظهرت الفنانة المصرية مع أبو هشيمة في صورة متداولة أثناء انتظارهما للعشاء بأحد المطاعم في القاهرة.

عززت الصورة تكهنات حول عودة ياسمين وأبو هشيمة، بعد انتشار أنباء حول محاولات الصلح بينهما، ولكن لم يعلق أحد منهما بشكل رسمي حتى الآن على الأمر.