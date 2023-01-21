السبت, يناير 21, 2023
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رياضة

نزال رونالدو القوي أمام الملاكم فرانسيس نغانو.. شاهد من انتصر

كريستيانو رونالدو يتغلب على الملاكم السابق فرانسيس نجانو وسط تبادل الضحكات بينهما

كتب فارس أبو شيحة
نزال رونالدو مع الملاكم فرانسيس نغانو watanserb.com
نزال رونالدو مع الملاكم فرانسيس نغانو
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وطن- نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب النصر السعودي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي، لنزال مع محترف الفنون القتالية السابق فرانسيس نغانو.

نزال رونالدو مع الملاكم فرانسيس نجانو

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره الدون البرتغالي رونالدو، وهو في نزال مع محترف الفنون القتالية فرانسيس نغانو.

كما وتبين في الفيديو، بأن صاروخ مايرا كريستيانو، نجح في التغلب على محترف الفنون القتالية السابق فرانسيس نغانو، الذي ابتسم بعد ثواني معدودة أمام اللاعب البرتغالي، وسط تبادل الضحكات الهستيرية بينهما.

وحظي مقطع الفيديو التداول الواسع من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لنزال رونالدو مع الملاكم الكاميروني السابق فرانسيس نغانو، بطل الوزن الثقيل لبطولة القتال النهائي (UFC).

ظهور رونالدو بقميص النصر السعودي

ومن المقرر أن يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أول مباراة له مع فريقه الجديد النصر السعودي، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه لمباراتين من قبل المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على خلفية تحطيم هاتف مشجع إيفرتون مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

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كما وسيتواجد رونالدو مع فريق النصر السعودي في المباراة. أمام الاتفاق، الأحد، في منافسات الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين في كرة القدم.

ضحكات رونالدو مع الملاكم فرانسيس نغانو
ضحكات رونالدو مع الملاكم فرانسيس نغانو

ونال البرتغالي رونالدو جائزة أفضل لاعب خلال مباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان في موسم الرياض 2023. بعد تسجيله هدفين في المباراة، التي انتهت لصالح النادي الباريسي بنتيجة 5-4.

دوري روشن السعودي

وخاض فريق النصر السعودي 13 مباراة ماضية في منافسات الدوري السعودي، حقق من خلالها الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة حتى الآن.

ويتواجد فريق النصر السعودي في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي. برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة المتصدر برصيد 31 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + كريستيانو رونالدو + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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