نزال رونالدو القوي أمام الملاكم فرانسيس نغانو.. شاهد من انتصر

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وطن- نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب النصر السعودي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي، لنزال مع محترف الفنون القتالية السابق فرانسيس نغانو.

نزال رونالدو مع الملاكم فرانسيس نجانو

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره الدون البرتغالي رونالدو، وهو في نزال مع محترف الفنون القتالية فرانسيس نغانو.

كما وتبين في الفيديو، بأن صاروخ مايرا كريستيانو، نجح في التغلب على محترف الفنون القتالية السابق فرانسيس نغانو، الذي ابتسم بعد ثواني معدودة أمام اللاعب البرتغالي، وسط تبادل الضحكات الهستيرية بينهما.

وحظي مقطع الفيديو التداول الواسع من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لنزال رونالدو مع الملاكم الكاميروني السابق فرانسيس نغانو، بطل الوزن الثقيل لبطولة القتال النهائي (UFC).

ظهور رونالدو بقميص النصر السعودي

ومن المقرر أن يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أول مباراة له مع فريقه الجديد النصر السعودي، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه لمباراتين من قبل المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على خلفية تحطيم هاتف مشجع إيفرتون مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

كريستيانو برفقة الملاكم فرانسيس نجانو 😢 pic.twitter.com/tf480IlLaO — كورة شو | KOORA SHOW (@koorashow_ar) January 21, 2023

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كما وسيتواجد رونالدو مع فريق النصر السعودي في المباراة. أمام الاتفاق، الأحد، في منافسات الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين في كرة القدم.

ونال البرتغالي رونالدو جائزة أفضل لاعب خلال مباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان في موسم الرياض 2023. بعد تسجيله هدفين في المباراة، التي انتهت لصالح النادي الباريسي بنتيجة 5-4.

أغدًا ألقـاك! 💛

يا شـــــووق فؤادي لغـدِ 🤩 pic.twitter.com/nYMcF84lui — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 21, 2023

دوري روشن السعودي

وخاض فريق النصر السعودي 13 مباراة ماضية في منافسات الدوري السعودي، حقق من خلالها الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة حتى الآن.

تكتيـك وتركيـز ⚽ pic.twitter.com/54beWu17Vf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 21, 2023

ويتواجد فريق النصر السعودي في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي. برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة المتصدر برصيد 31 نقطة لهذا الموسم.