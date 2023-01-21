“نحن عاهرات ونلعن الرجال”.. هكذا بدأت فرقة بلاك بينك حفلها في الرياض (شاهد)

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وطن– أقامت فرقة “بلاك بينك” الكورية الجنوبية والداعمة للمثليين، مساء الجمعة، حفلها الأول على مسرح بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، بدعوة رسمية من هيئة الترفيه التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ.

وخلال الحفل، ظهرت فتيات ” بلاك بينك” ولفتن الأنظار بدخولهن المسرح بملابس مثيرة باللون الوردي الفاتح والمكون من تنانير قصيرة ”ميني جيب “ مع توب بدون أكمام ، وبشعر منسدل ومكياج لامع.

لحظة دخول فرقة بلاك بينك للمسرح 🔥💖 pic.twitter.com/7FvgWuO5kf — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 20, 2023

كما قدمت الفتيات الشابات ما يمكن اعتباره العرض الاكثر جرأة في موسم الرياض، من خلال الزي الذي ارتدينه، بالإضافة لطريقة الرقص المثيرة التي قمن بتنفيذها خلال الحفل.

الحمدالله طلعو كنت عايشه برعب انه يتكنسل #BORNPINKRIYADH pic.twitter.com/FzA6X2P9yc — jrjl (@bpjrjlbp) January 20, 2023

ألفاظ بذيئة ومسيئة للرجال

ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل تجاوز الامر ذلك من خلال ادائهن لأغنية تحمل في طياتها كلمات بذيئة ومسيئة لرجال.

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وقد احتوت كلمات إحدى الاغنيات التي ادينها على جملة تقول:” رغم نحافة اجسادنا .. نحن عاهرات.. ونلعن الرجال”.

#عاهرات_في_الرياض يعلنون من الرياض حرفياً

"رغم نحافة اجسادنا .. نحن عاهرات.. ونلعن الرجال" يقول تركي آل الشيخ لرجال الرياض… جلبت لكم العاهرات الكافرات يلعنونكم في عقر داركم! pic.twitter.com/T6zYXMQzku — يوسف الأوسي (@yusefren) January 21, 2023

احتفاء رسمي سعودي بفرقة بلاك بينك

وكان حساب موسم الرياض على “تويتر” قد احتفى بقدوم فرقة “بلاك بينك”، وقال في تغريدة له:”لأول مرة ..تشهد الرياض حضور فرقة بلاك بينك العالمية وتتزين أبراجها ومناطقها باللون الوردي استعدادًا لحفلهم المنتظر الليلة”.

لأول مرة 💕

تشهد الرياض حضور فرقة بلاك بينك العالمية وتتزين أبراجها ومناطقها باللون الوردي استعدادًا لحفلهم المنتظر الليلة 😍✨#بلاكبينك_في_الرياض#BORNPINKinRIYADH#BLACKPINK#BornPinkRiyadh pic.twitter.com/HM4fbNU9Mo — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 20, 2023

يشار إلى انه قد جرى نقل مكان حفلة “بلاك بينك” إلى مكان جديد في منطقة البوليفارد،، بعد أن كان موقع إقامتها على مسرح ”مرسول بارك“ ضمن جامعة الملك سعود، من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للجماهير الحاضرة.

من هي فرقة بلاك بينك؟

هي فرقة موسيقية كورية جنوبية، تضم 4 نجمات: جيسو، جيني، روزي وليسا، وتتراوح أعمارهن من 19 إلى 21 عامًا في وقت ظهور الفريق لأول مرة في أغسطس 2016.

والأكبر سنًّا من بينهن هي جيسو من مواليد 3 يناير 1995، والأصغر هي هي ليزا ولدت في 27 مارس 1997.

وجيسو وجيني وروزي من أصل كوري، أما ليزا فمن أصل تايلاندي، وولدتا جيسو وجيني في كوريا، بينما وُلدت روزي في نيوزيلندا وليزا في تايلاند.

وبدأت انطلاقتها في 8 أغسطس عام 2016، بألبومها المنفرد Square One، الذي تضمن أغنيات تصدرت عالم الموسيقى في كوريا الجنوبية.

بلاك بينك تدعم المثلية الجنسية

ويعرف عن فرقة بلاك بينك دعمهن اللامحدود للمثلية الجنسية، وسط أنباء منشرة بقوة تؤكد أنهن أو بعض منهن مثليات الجنس.