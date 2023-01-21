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“نحن عاهرات ونلعن الرجال”.. هكذا بدأت فرقة بلاك بينك حفلها في الرياض (شاهد)

فرقة بلاك بينك داعمة بشكل كبير للمثلية الجنسية

كتب سالم حنفي
فرقة بلاك بينك watanserb.com
فرقة بلاك بينك الكورية
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وطن– أقامت فرقة “بلاك بينك” الكورية الجنوبية والداعمة للمثليين، مساء الجمعة، حفلها الأول على مسرح بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، بدعوة رسمية من هيئة الترفيه التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ.

وخلال الحفل، ظهرت فتيات ” بلاك بينك” ولفتن الأنظار بدخولهن المسرح بملابس مثيرة باللون الوردي الفاتح والمكون من تنانير قصيرة ”ميني جيب “ مع توب بدون أكمام ، وبشعر منسدل ومكياج لامع.

كما قدمت الفتيات الشابات ما يمكن اعتباره العرض الاكثر جرأة في موسم الرياض، من خلال الزي الذي ارتدينه، بالإضافة لطريقة الرقص المثيرة التي قمن بتنفيذها خلال الحفل.

ألفاظ بذيئة ومسيئة للرجال

ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل تجاوز الامر ذلك من خلال ادائهن لأغنية تحمل في طياتها كلمات بذيئة ومسيئة لرجال.

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وقد احتوت كلمات إحدى الاغنيات التي ادينها على جملة تقول:” رغم نحافة اجسادنا .. نحن عاهرات.. ونلعن الرجال”.

احتفاء رسمي سعودي بفرقة بلاك بينك

وكان حساب موسم الرياض على “تويتر” قد احتفى بقدوم فرقة “بلاك بينك”، وقال في تغريدة له:”لأول مرة ..تشهد الرياض حضور فرقة بلاك بينك العالمية وتتزين أبراجها ومناطقها باللون الوردي استعدادًا لحفلهم المنتظر الليلة”.

يشار إلى انه قد جرى نقل مكان حفلة “بلاك بينك” إلى مكان جديد في منطقة البوليفارد،، بعد أن كان موقع إقامتها على مسرح ”مرسول بارك“ ضمن جامعة الملك سعود، من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للجماهير الحاضرة.

من هي فرقة بلاك بينك؟

هي فرقة موسيقية كورية جنوبية، تضم 4 نجمات: جيسو، جيني، روزي وليسا، وتتراوح أعمارهن من 19 إلى 21 عامًا في وقت ظهور الفريق لأول مرة في أغسطس 2016.

والأكبر سنًّا من بينهن هي جيسو من مواليد 3 يناير 1995، والأصغر هي هي ليزا ولدت في 27 مارس 1997.
وجيسو وجيني وروزي من أصل كوري، أما ليزا فمن أصل تايلاندي، وولدتا جيسو وجيني في كوريا، بينما وُلدت روزي في نيوزيلندا وليزا في تايلاند.

وبدأت انطلاقتها في 8 أغسطس عام 2016، بألبومها المنفرد Square One، الذي تضمن أغنيات تصدرت عالم الموسيقى في كوريا الجنوبية.

بلاك بينك تدعم المثلية الجنسية

ويعرف عن فرقة بلاك بينك دعمهن اللامحدود للمثلية الجنسية، وسط أنباء منشرة بقوة تؤكد أنهن أو بعض منهن مثليات الجنس.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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