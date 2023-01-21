السبت, يناير 21, 2023
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فيديو خادش لمغربية في السعودية يتسبب بإلقاء القبض عليها (شاهد)

السلطات السعودية ألقت القبض عليها بعد ظهورها في محتوى مخالف للذوق العام في مدينة "جازان"

كتب خالد الأحمد
فيديو خادش لمغربية في السعودية watanserb.com
فيديو خادش لمغربية في السعودية
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وطن- ألقت السلطات السعودية القبض على امرأة بعد ظهورها في محتوى مخالف للذوق العام في مدينة “جازان” جنوب غرب المملكة، حيث تحدثت بكلام غير لائق عن النساء.

جرى استكمال الاجراءات النظامية بحقها وهذه العقوبة التي تنتظرها

وقال جهاز الأمن العام السعودي في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن شرطة محافظة “أبو عريش” بمنطقة جازان، ضبطت امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

فيديو خادش لمغربية في السعودية يتسبب بإلقاء القبض عليها
فيديو خادش لمغربية في السعودية يتسبب بإلقاء القبض عليها

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو تداوله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، وهي في كامل أناقتها ومكياجها.

وكانت ترد على أحد المعلقين على حسابها في ” تيك توك” الذي قال إن الجلسة في الكافيهات تجلب ثلاث آلاف ريال يومياً في إشارة إلى العلاقات غير المشروعة.

وقالت له باستهزاء :”من تجربة لو كان عندك 4 أخوات والوالدة فدخلك 15 الف ريال في اليوم”.

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فيديو خادش لمغربية في السعودية يتسبب بإلقاء القبض عليها
فيديو خادش لمغربية في السعودية يتسبب بإلقاء القبض عليها

وأضافت بحسب الفيديو المتداول أن لديها خبرة في التجارة الإلكترونية وتداول الذهب والعملات الرقمية “فربحك أفضل منا لأن عملنا فيه تعب وحرق أعصاب ومرض وكل ما يمكن توقعه.”

وتابعت بنبرة تهكم: ” النصيحة التي أعطيك إياها أن الوالدة أكيد أصبحت كبيرة في السن ولن تستطيع جلب الـ 3000 ريال فنصيحتي أن تجلس أنت مكانها”.

@fati_tidary

Replying to @Ali قبل لا تعلق وتكتب ادخل شوف من الشخص وشنو يشتغل ووين عايش عيب عليكم #السعودية🇸🇦 #الرياض #قطر🇶🇦

♬ original sound – Fati

وكان الشخص المذكور قد كتب تعليقاً يقول فيه “لأن الكوفيهات الجلسة فيها تجيب ثلاث آلاف ريال يومياً “، مما أثار حفيظة الفتاة وعلقت بداية قائلة قبل أن تعلق وتكتب تأكد من هو الشخص الذي تتهمه وماذا يعمل وأين يعيش … عيب”

وتمكنت وطن من معرفة هوية الفتاة ليتبين أنها مغربية الجنسية وحسابها على تيك توك يحمل اسم “Fati_tidary“، وتقيم في المملكة العربية السعودية منذ فترة.

@fati_tidary

Replying to @S B S انتو شنو رايكم بالبلد بصراحة #السعودية🇸🇦

♬ original sound – Fati

فيديو خادش لمغربية في السعودية يتسبب بإلقاء القبض عليها
فيديو خادش لمغربية في السعودية يتسبب بإلقاء القبض عليها

وكشفت الفتاة المغربية في مقاطع سابقة لها نشرتها على حسابها بـ”تيك توك”، عن سبب اختيارها للمملكة العربية السعودية تحديدا للعيش فيها.

لائحة الذوق العام

وكان مجلس الشورى السعودي قد صادق في التاسع من أبريل/نيسان 2019، على قانون “الذوق العام” المتكون من 10 بنود.

وفي أيار مايو من العام ذاته فرضت السلطات السعودية غرامات مالية قدرها 5 آلاف ريال أو ما يقارب 1400 دولار أمريكي على مخالفي “الذوق العام” في البلاد.

@fati_tidary

كل هدا عشان مقاطعي عن مدح السعوديه ورغم ان الناس تدخل فلوس بالبث انا ما ادخل ومقاطعي بملايين المشاهدات لكن وجب الرد والتوضيح #السعودية🇸🇦 #الرياض #قطر🇶🇦

♬ original sound – Fati

وعرّف القانون “الذوق العام” بأنه “مجموعة سلوكيات تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته.

ويرمي هذا القانون إلى “المحافظة على قيم وعادات المجتمع السعودي ومراعاة خصوصيات الناس ومعاقبة كل من يتلفظ أو يقوم بفعل يضر أو يخيف مرتادي الأماكن العامة.

وتشهد السعودية تطورات غير مسبوقة على كافة المستويات منذ صعود محمد بن سلمان لسدة الحكم.

حيث بات يسمح للمرأة بقيادة السيارات والخروج في الشارع بدون العباءة بل وأصبح المرأة بإمكانها الخروج بشعر عار ولبس ما تشاء، وهي أمور كانت ممنوعة منعا باتا في السعودية قديما.

وهو ما يفسر ظهور هذه الفتاة المغربية في مقاطعها من المملكة بملابس مثيرة.

المصدرتيك توك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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