فيديو خادش لمغربية في السعودية يتسبب بإلقاء القبض عليها (شاهد)

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وطن- ألقت السلطات السعودية القبض على امرأة بعد ظهورها في محتوى مخالف للذوق العام في مدينة “جازان” جنوب غرب المملكة، حيث تحدثت بكلام غير لائق عن النساء.

جرى استكمال الاجراءات النظامية بحقها وهذه العقوبة التي تنتظرها

وقال جهاز الأمن العام السعودي في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن شرطة محافظة “أبو عريش” بمنطقة جازان، ضبطت امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان تضبط مخالفة للائحة المحافظة على الذوق العام. pic.twitter.com/PHaFgiuF1p — الأمن العام (@security_gov) January 20, 2023

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو تداوله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، وهي في كامل أناقتها ومكياجها.

وكانت ترد على أحد المعلقين على حسابها في ” تيك توك” الذي قال إن الجلسة في الكافيهات تجلب ثلاث آلاف ريال يومياً في إشارة إلى العلاقات غير المشروعة.

وقالت له باستهزاء :”من تجربة لو كان عندك 4 أخوات والوالدة فدخلك 15 الف ريال في اليوم”.

شرطة #جازان : #تم_القبض على امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام. تقول خواتك وأمك جلسهم بالكافيهات يجيبون لك فلوس، وبما أن الوالدة كبيرة ماراح تجيب لك إلا 3000ريال 🙃😶‍🌫️pic.twitter.com/wp1Tjg4XQ4 — سالفة (@Hashtagat_1) January 20, 2023

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وأضافت بحسب الفيديو المتداول أن لديها خبرة في التجارة الإلكترونية وتداول الذهب والعملات الرقمية “فربحك أفضل منا لأن عملنا فيه تعب وحرق أعصاب ومرض وكل ما يمكن توقعه.”

وتابعت بنبرة تهكم: ” النصيحة التي أعطيك إياها أن الوالدة أكيد أصبحت كبيرة في السن ولن تستطيع جلب الـ 3000 ريال فنصيحتي أن تجلس أنت مكانها”.

وكان الشخص المذكور قد كتب تعليقاً يقول فيه “لأن الكوفيهات الجلسة فيها تجيب ثلاث آلاف ريال يومياً “، مما أثار حفيظة الفتاة وعلقت بداية قائلة قبل أن تعلق وتكتب تأكد من هو الشخص الذي تتهمه وماذا يعمل وأين يعيش … عيب”

وتمكنت وطن من معرفة هوية الفتاة ليتبين أنها مغربية الجنسية وحسابها على تيك توك يحمل اسم “Fati_tidary“، وتقيم في المملكة العربية السعودية منذ فترة.

وكشفت الفتاة المغربية في مقاطع سابقة لها نشرتها على حسابها بـ”تيك توك”، عن سبب اختيارها للمملكة العربية السعودية تحديدا للعيش فيها.

لائحة الذوق العام

وكان مجلس الشورى السعودي قد صادق في التاسع من أبريل/نيسان 2019، على قانون “الذوق العام” المتكون من 10 بنود.

وفي أيار مايو من العام ذاته فرضت السلطات السعودية غرامات مالية قدرها 5 آلاف ريال أو ما يقارب 1400 دولار أمريكي على مخالفي “الذوق العام” في البلاد.

@fati_tidary كل هدا عشان مقاطعي عن مدح السعوديه ورغم ان الناس تدخل فلوس بالبث انا ما ادخل ومقاطعي بملايين المشاهدات لكن وجب الرد والتوضيح #السعودية🇸🇦 #الرياض #قطر🇶🇦 ♬ original sound – Fati

وعرّف القانون “الذوق العام” بأنه “مجموعة سلوكيات تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته.

ويرمي هذا القانون إلى “المحافظة على قيم وعادات المجتمع السعودي ومراعاة خصوصيات الناس ومعاقبة كل من يتلفظ أو يقوم بفعل يضر أو يخيف مرتادي الأماكن العامة.

وتشهد السعودية تطورات غير مسبوقة على كافة المستويات منذ صعود محمد بن سلمان لسدة الحكم.

حيث بات يسمح للمرأة بقيادة السيارات والخروج في الشارع بدون العباءة بل وأصبح المرأة بإمكانها الخروج بشعر عار ولبس ما تشاء، وهي أمور كانت ممنوعة منعا باتا في السعودية قديما.

وهو ما يفسر ظهور هذه الفتاة المغربية في مقاطعها من المملكة بملابس مثيرة.