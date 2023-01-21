فستان بلقيس العاري “ولهجة لبنانية”.. انتقادات واسعة للفنانة اليمنية (فيديو)

وطن- تعرضت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج لبناني، وهي تتحدث باللهجة اللبنانية عن ظروف حياتها بعد الطلاق وحضانة ابنها الوحيد “تركي” رغم كونها يمنية وتعيش في الإمارات.

وكانت بلقيس فتحي قد كسبت قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، أمام المحاكم الإماراتية في إبريل 2021.

بعد الطلاق شعرت بحياة العائلة والأمومة

وظهرت بلقيس في لقاء مع المذيع اللبناني رودلف هلال عبر برنامجه “المجهول”، الذي يبث على قناة “ال بي سي” لتتحدث عن تفاصيل من حياتها بعد الطلاق.

وقالت بلقيس فتحي إن سنة 2021 كانت صعبة عليها لأنها كانت تجهز للإنفصال عن زوجها، ولم تكن في حالة استقرار وكانت الأمور أفضل في العام 2022.

“وأجمل ما تحب تذكره ـ كما قالت ـ أنها استلمت مفتاح بيتها وفتحته وأخذت ابنها، ولأول مرة تعيش مشاعر العائلة والأمومة وألحقت ابنها بأفضل مدرسة في دبي.”

واستذكرت الفنانة اليمنية الشهيرة أول يوم له في المدرسة وكيف أوصلته إليها ثم عادت لتصطحبه إلى المنزل. “وكانت كلما فتحت باب منزلها ودخلت تشعر أنها حرة ومبسوطة وهذا حقها وتعبها ـ كما قالت ـ

وسألها مذيع البرنامج “لهذه الدرجة كنت مخنوقة” فنفت بلقيس ذلك قائلة: إن الأمر متعلق بالحظ والظروف مضيفة أن “عام 2022 كان عام انطلاقتها وارتاحت حتى على المستوى الشخصي.”

وتباينت تعليقات وردود فعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي حيال تصنع بلقيس فتحي في لهجتها وخبر طلاقها.

كما هاجم البعض بلقيس فتحي، بسبب ملابسها المثيرة التي ظهرت بها وكشفت أجزاء من جسدها وأبرزت مفاتنها بشكل كبير.

وعلق سعود عبدالرحمن المقحم بنبرة تهكم :”طاحت بلقيس من عينك ولا ما طاحت؟”

طاحت بلقيس من عينك ولا ما طاحت؟!!… pic.twitter.com/Kag2ZqNKQc — سعود عبدالرحمن المقحم (@SAUDALmUQHIm) January 20, 2023

فردت بلقيس عليه في تغريدة على حسابها في” تويتر”: “تغريدة غير موفقة واشكرك لانك ساهمت في نشر الحلقة اكثر وكل شخص شارك اي فيديو لي من هذا اللقاء اقوله شكرا لانك عملتني ترند”.

من طيب اصلك حبيبتي ❤️ وفعلا الله العالم بظروفي وفرحت ببيتي وكياني ومدرسة ابني واستقراري وما غلطت في الكلام لانها ابسط حقوقي اني اعيش واستقر..تغريدته غير موفقة واشكره لانه ساهم في نشر الحلقة اكثر وكل شخص شارك اي فيديو لي من هذا اللقاء اقوله شكرا لانك عملتني ترند ❤️👏🏼 https://t.co/e1sIiDmh6A — #امام_مرايتي Balqees (@BalqeesFathi) January 21, 2023

وبدورها علقت “يُمن فاروق لقمان“: “بلقيس لا يمكن أن تسقط من عين محبيها فهي ابنة لموسيقار عظيم تسير على خطاه بكفاح ونجاح”.

وأضافت: “يحق لها الحديث عن خاطرها باي لهجة تبدع كعادتها وهذه موهبة نادرة كموهبة الغناء لديها وما قالت الا كل جميل”.

@BalqeesFathi عمر بلقيس ما تطيح من عين محبينها فهي ابنة لموسيقار عظيم تسير على خطاه بكفاح ونجاح ويحق لها الحديث عن خاطرها باي لهجة تبدع كعادتها وهذه موهبة نادرة كموهبة الغناء لديها وما قالت الا كل جميل https://t.co/BO2cIsAM6Q — يُمن فاروق لقمان (@yomnluqman) January 21, 2023

إغاظة لطليقها

وعلق “علي” أن المرأة عادة تغلبها العاطفة في أحيان كثيرة وبمجرد ما تطلق تقول “صرت حرة ولا أحتاج للرجل وتعمم تجربتها السيئة مع كل الرجال”.

واستدرك بنبرة ساخرة من بلقيس فتحي:” قريباً راح تسمعوا خبر ارتباط الاخت بالمقطع ودخولها القفص الحديدي عما قريب ولاتقولوا ماعلمتكم”.

بينما عقبت أخرى: “أنثى تحاول أن تغيض طليقها… مبروك عليها حياتها الجديدة ”

وأضافت :”هي طاحت يوم أن رقصت مع محمد رمضان في شعبان ولم تكن محتشمة”.

أنثى تحاول أن تغيض طليقها. مبروك عليها حياتها الجديدة هي طاحت يوم أن رقصت مع محمد رمضان في شعبان ولم تكن محتشمة. — SAZ (@shaifabdul) January 21, 2023

وانتقد “عزيز الكتاني” لهجة بلقيس المصطنعة قائلاً :”لا احب الاشخاص الذين لا يعتزون بلهجتهم او بلغتهم”.

وتابع :”أعتقد المذيع اللبناني والجمهور سيفهم لو تحدثت بلقيس بلهجتها الخليجية.”

وخاطب بلقيس: “تصغيرك لحجمك امام الناس بهذا الشكل وباختيارك شيء غريب”.

لا احب الاشخاص الذين لا يعتزون بلهجتهم او بلغتهم.

اعتقد المذيع المذيع اللبناني والجمهور سيفهم لو تحدثت بلقيس بلهجتها الخليجية!!

تصغيرك لحجمك امام الناس بهذا الشكل وباختيارك شيء غريب! pic.twitter.com/GMU0dKc16U — Aziz AlQahtani ♪ (@AzizAQ) January 20, 2023

فيما عبر “عبدالله” عن اعتقاده بأن تغيير اللهجة نوع من التماهي الاجتماعي ومن الذكاء العاطفي أن تتكلم بنفس لهجة الشخص الذي أمامك.

وأردف: ” أشوف ما فيها شي بالعكس هذه مهارة مو اي احد يقدر عليها”.

هذا اسمه التماهي الاجتماعي وهو من الذكاء العاطفي انك تتكلم بنفس لهجة الشخص الي قدامك. اشوف مافيها شي بالعكس هذه مهارة مو اي احد يقدر عليها 👍🏻 — عبدالله (@abu__happy) January 20, 2023

من هي بلقيس فتحي؟

وكانت بلقيس فتحي وهي ابنة الموسيقار أحمد فتحي مغنية يمنية إماراتية من مواليد 20 أكتوبر 1988، قد تزوجت من لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي في أكتوبر 2012، إلا إن ارتباطهما لم يدُمْ طويلا حيث فسخت خطوبتهما في فبراير 2013.

وفي مايو 2016 عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي «سلطان بن عبد اللطيف» وتم زفافهم في 29 ديسمبر من العام ذاته، وفي 12 مايو 2018 وضعت ابنهما الأول «تركي».، في أبريل 2021 أعلنت أنفصالهما ورفعها ضده قضية خلع.

وحصدت بلقيس المركز الرابع عالمياً في مسابقة “بيست دريسد ” عن فئة أفضل فستان بين نجمات العالم ضمن جوائز السجادة الحمراء للموضة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة الرياض بالسعودية، ولفتت الأنظار وقتها من خلال الفستان المصمم من قبل ماركة “فيرزاتشي” الشهيرة.

كما حصلت على جائزة أفضل كليب لعمل عربي عن أغنيه “أمام مرايتي”، وذلك بمهرجان الفيلم الدولي بكان السينمائي وسط منافسه شرسة من عدد كبير من المطربين.