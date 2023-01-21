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فستان بلقيس العاري “ولهجة لبنانية”.. انتقادات واسعة للفنانة اليمنية (فيديو)

الفنانة اليمنية الشهيرة بلقيس فتحي تعرضت لهجوم بسبب تصنعها اللهجة اللبنانية وكشف جوانب من حياتها الشخصية.. كسبت قضية خلع ضد زوجها السعودي أمام المحاكم الإماراتية

بواسطة
خالد الأحمد
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الفنانة اليمنية بلقيس فتحي watanserb.com
الفنانة اليمنية بلقيس فتحي

وطن- تعرضت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج لبناني، وهي تتحدث باللهجة اللبنانية عن ظروف حياتها بعد الطلاق وحضانة ابنها الوحيد “تركي” رغم كونها يمنية وتعيش في الإمارات.

وكانت بلقيس فتحي قد كسبت قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، أمام المحاكم الإماراتية في إبريل 2021.

بعد الطلاق شعرت بحياة العائلة والأمومة

وظهرت بلقيس في لقاء مع المذيع اللبناني رودلف هلال عبر برنامجه “المجهول”، الذي يبث على قناة “ال بي سي” لتتحدث عن تفاصيل من حياتها بعد الطلاق.

وقالت بلقيس فتحي إن سنة 2021 كانت صعبة عليها لأنها كانت تجهز للإنفصال عن زوجها، ولم تكن في حالة استقرار وكانت الأمور أفضل في العام 2022.

“وأجمل ما تحب تذكره ـ كما قالت ـ أنها استلمت مفتاح بيتها وفتحته وأخذت ابنها، ولأول مرة تعيش مشاعر العائلة والأمومة وألحقت ابنها بأفضل مدرسة في دبي.”

واستذكرت الفنانة اليمنية الشهيرة أول يوم له في المدرسة وكيف أوصلته إليها ثم عادت لتصطحبه إلى المنزل. “وكانت كلما فتحت باب منزلها ودخلت تشعر أنها حرة ومبسوطة وهذا حقها وتعبها ـ كما قالت ـ

وسألها مذيع البرنامج “لهذه الدرجة كنت مخنوقة” فنفت بلقيس ذلك قائلة: إن الأمر متعلق بالحظ والظروف مضيفة أن “عام 2022 كان عام انطلاقتها وارتاحت حتى على المستوى الشخصي.”

فستان بلقيس العاري ولهجة لبنانية
فستان بلقيس العاري ولهجة لبنانية

وتباينت تعليقات وردود فعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي حيال تصنع بلقيس فتحي في لهجتها وخبر طلاقها.

كما هاجم البعض بلقيس فتحي، بسبب ملابسها المثيرة التي ظهرت بها وكشفت أجزاء من جسدها وأبرزت مفاتنها بشكل كبير.

وعلق سعود عبدالرحمن المقحم بنبرة تهكم :”طاحت بلقيس من عينك ولا ما طاحت؟”

فردت بلقيس عليه في تغريدة على حسابها في” تويتر”: “تغريدة غير موفقة واشكرك لانك ساهمت في نشر الحلقة اكثر وكل شخص شارك اي فيديو لي من هذا اللقاء اقوله شكرا لانك عملتني ترند”.

وبدورها علقت “يُمن فاروق لقمان“: “بلقيس لا يمكن أن تسقط من عين محبيها فهي ابنة لموسيقار عظيم تسير على خطاه بكفاح ونجاح”.

وأضافت: “يحق لها الحديث عن خاطرها باي لهجة تبدع كعادتها وهذه موهبة نادرة كموهبة الغناء لديها وما قالت الا كل جميل”.

إغاظة لطليقها

وعلق “علي” أن المرأة عادة تغلبها العاطفة في أحيان كثيرة وبمجرد ما تطلق تقول “صرت حرة ولا أحتاج للرجل وتعمم تجربتها السيئة مع كل الرجال”.

واستدرك بنبرة ساخرة من بلقيس فتحي:” قريباً راح تسمعوا خبر ارتباط الاخت بالمقطع ودخولها القفص الحديدي عما قريب ولاتقولوا ماعلمتكم”.

بينما عقبت أخرى: “أنثى تحاول أن تغيض طليقها… مبروك عليها حياتها الجديدة ”

وأضافت :”هي طاحت يوم أن رقصت مع محمد رمضان في شعبان ولم تكن محتشمة”.

وانتقد “عزيز الكتاني” لهجة بلقيس المصطنعة قائلاً :”لا احب الاشخاص الذين لا يعتزون بلهجتهم او بلغتهم”.

وتابع :”أعتقد المذيع اللبناني والجمهور سيفهم لو تحدثت بلقيس بلهجتها الخليجية.”

وخاطب بلقيس: “تصغيرك لحجمك امام الناس بهذا الشكل وباختيارك شيء غريب”.

فيما عبر “عبدالله” عن اعتقاده بأن تغيير اللهجة نوع من التماهي الاجتماعي ومن الذكاء العاطفي أن تتكلم بنفس لهجة الشخص الذي أمامك.

وأردف: ” أشوف ما فيها شي بالعكس هذه مهارة مو اي احد يقدر عليها”.

من هي بلقيس فتحي؟

وكانت بلقيس فتحي وهي ابنة الموسيقار أحمد فتحي مغنية يمنية إماراتية من مواليد 20 أكتوبر 1988، قد تزوجت من لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي في أكتوبر 2012، إلا إن ارتباطهما لم يدُمْ طويلا حيث فسخت خطوبتهما في فبراير 2013.

وفي مايو 2016 عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي «سلطان بن عبد اللطيف» وتم زفافهم في 29 ديسمبر من العام ذاته، وفي 12 مايو 2018 وضعت ابنهما الأول «تركي».، في أبريل 2021 أعلنت أنفصالهما ورفعها ضده قضية خلع.

وحصدت بلقيس المركز الرابع عالمياً في مسابقة “بيست دريسد ” عن فئة أفضل فستان بين نجمات العالم ضمن جوائز السجادة الحمراء للموضة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة الرياض بالسعودية، ولفتت الأنظار وقتها من خلال الفستان المصمم من قبل ماركة “فيرزاتشي” الشهيرة.

كما حصلت على جائزة أفضل كليب لعمل عربي عن أغنيه “أمام مرايتي”، وذلك بمهرجان الفيلم الدولي بكان السينمائي وسط منافسه شرسة من عدد كبير من المطربين.

مصدرتويتر، قناة ال بي سي، رصد وتحرير وطن
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خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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